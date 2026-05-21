Sáng nay, TP.HCM mưa lớn đúng giờ đi làm

Theo ghi nhận của Thanh Niên, khu vực trung tâm thành phố có mưa giông từ sáng sớm và đến khoảng 7 giờ nhiều nơi xuất hiện mưa lớn kéo dài. Tại phường Minh Phụng, Diên Hồng, Chợ Lớn…, mưa kéo dài khoảng 30 phút, sau đó mở rộng ra các vùng lân cận.



Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, vào sáng nay, địa bàn TP.HCM mây giông phát triển và gây mưa ở một số khu vực như Phú Định, Diên Hồng, Rạch Dừa, Phú Mỹ, Bình Khánh, An Thới Đông, Châu Pha, Đất Đỏ, Nghĩa Thành, Xuân Sơn, Hòa Hội, Bình Châu, Hòa Hiệp, Thạnh An… Lượng mưa phổ biến từ 5 - 20 mm, có nơi trên 30 mm.

Ngoài ra, tại miền Tây Nam bộ, từ rạng sáng nay mây giông xuất hiện gây mưa lớn nhiều nơi ở khu vực thuộc các tỉnh thành như Cà Mau, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long. Mây giông có xu hướng mở rộng và lan sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 24 - 120 mm, có nơi trên 160 mm.

Dự báo trong những ngày tới, mưa có xu hướng giảm dần và nắng nóng cục bộ xuất hiện trở lại. Trên khu vực Nam bộ và TP.HCM, gió tây nam cường độ yếu nên mưa cũng giảm dần và nắng nóng gia tăng trở lại. Từ ngày mai 22.5, nhiệt độ cao nhất tại TP.HCM phổ biến 33 - 34 độ C. Đến ngày 23.5 có xu hướng gia tăng thêm, nắng nóng cục bộ xuất hiện một vài nơi với mức nhiệt cao nhất 34 - 35 độ C. Thời tiết TP.HCM phổ biến có mây, chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, gió Tây Nam có cường độ yếu.



