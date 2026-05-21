Sáng nay, TP.HCM mưa lớn đúng giờ đi làm

Chí Nhân
21/05/2026 08:16 GMT+7

Khoảng 7 giờ sáng nay 21.5, nhiều khu vực ở TP.HCM xuất hiện mưa lớn khiến việc đến trường và đi làm của nhiều người gặp khó khăn.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, khu vực trung tâm thành phố có mưa giông từ sáng sớm và đến khoảng 7 giờ nhiều nơi xuất hiện mưa lớn kéo dài. Tại phường Minh Phụng, Diên Hồng, Chợ Lớn…, mưa kéo dài khoảng 30 phút, sau đó mở rộng ra các vùng lân cận.

Sáng nay, TP.HCM xuất hiện mưa lớn nhiều nơi

ẢNH: M.V-L.N-C.N

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, vào sáng nay, địa bàn TP.HCM mây giông phát triển và gây mưa ở một số khu vực như Phú Định, Diên Hồng, Rạch Dừa, Phú Mỹ, Bình Khánh, An Thới Đông, Châu Pha, Đất Đỏ, Nghĩa Thành, Xuân Sơn, Hòa Hội, Bình Châu, Hòa Hiệp, Thạnh An… Lượng mưa phổ biến từ 5 - 20 mm, có nơi trên 30 mm.

Ngoài ra, tại miền Tây Nam bộ, từ rạng sáng nay mây giông xuất hiện gây mưa lớn nhiều nơi ở khu vực thuộc các tỉnh thành như Cà Mau, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long. Mây giông có xu hướng mở rộng và lan sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 24 - 120 mm, có nơi trên 160 mm.

Dự báo trong những ngày tới, mưa có xu hướng giảm dần và nắng nóng cục bộ xuất hiện trở lại. Trên khu vực Nam bộ và TP.HCM, gió tây nam cường độ yếu nên mưa cũng giảm dần và nắng nóng gia tăng trở lại. Từ ngày mai 22.5, nhiệt độ cao nhất tại TP.HCM phổ biến 33 - 34 độ C. Đến ngày 23.5 có xu hướng gia tăng thêm, nắng nóng cục bộ xuất hiện một vài nơi với mức nhiệt cao nhất 34 - 35 độ C. Thời tiết TP.HCM phổ biến có mây, chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, gió Tây Nam có cường độ yếu.


Mưa to bất thường ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Trong đêm qua và rạng sáng nay, miền Bắc có nơi ghi nhận lượng mưa lên đến 305,6 mm. Dự báo, đợt mưa to hiếm thấy này có thể kéo dài đến ngày 21.5.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
