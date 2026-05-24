Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

4 địa phương nắng nóng 'ngột ngạt' nhất cả nước

Phan Hậu
Phan Hậu
24/05/2026 15:11 GMT+7

Đến 13 giờ hôm nay 24.5, nắng nóng gay gắt đã xảy ra trên diện rộng ở miền Bắc, miền Trung, trong đó có 4 địa phương cùng ghi nhận nhiệt độ nắng nóng cao nhất cả nước.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng và trưa nay 24.5, khu vực từ Thanh Hóa - TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 37 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ như trạm: Vinh (Nghệ An) 38,6 độ C; Hà Tĩnh 38,8 độ C; Ba Đồn (Quảng Trị) 38,4 độ C; Quảng Ngãi 38,4 độ C.

4 địa phương nắng nóng 'ngột ngạt' nhất cả nước- Ảnh 1.

Hà Nội bước sang ngày thứ hai có nhiệt độ nắng nóng cao nhất cả nước

ẢNH: TUẤN MINH

Các tỉnh miền Bắc và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C như trạm: Vĩnh Yên (Phú Thọ); Bắc Ninh; Láng (TP.Hà Nội) là 38,8 độ C; Hoài Nhơn (Gia Lai) là 38,2 độ C.

Như vậy, đến 13 giờ hôm nay, 4 tỉnh, thành phố gồm: Bắc Ninh, Hà Nội, Phú Thọ và Hà Tĩnh đều có nhiệt độ nắng nóng 38,8 độ, đây cũng là nhiệt độ cao nhất trong các trạm đo trên toàn quốc.

Dự báo trong chiều nay, nắng nóng tiếp tục gia tăng cường độ nên nhiệt độ ngày 24.5 sẽ cao hơn so với ngày hôm qua 23.5, một số nơi sẽ chạm ngưỡng 40 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn lưu ý, nhiệt độ nắng nóng trong các bản tin dự báo và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có cao hơn từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Người đi đường sẽ cảm nhận rõ rệt luồng nhiệt hầm hập, cuồn cuộn bốc lên từ mặt đường nhựa.

Cũng theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, nắng nóng nhiệt độ cao kết hợp độ ẩm không khí xuống thấp (phổ biến từ 45 - 50%) sẽ khiến người dân đi dưới trời nắng sẽ có cảm giác ngột ngạt, bỏng rát da nếu như không có đồ bảo hộ tránh nắng.

Dự báo thời tiết ngày mai 25.5, nắng nóng gay gắt hơn

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày mai 25.5 và ngày 26.5, nắng nóng tiếp tục gia tăng cường độ, gay gắt hơn.

Cụ thể ở miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa - TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Còn tại miền Bắc và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực miền Đông Nam bộ có nắng nóng với với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Dự báo thời tiết nắng nóng ở miền Bắc và miền Đông Nam bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27.5. Nắng nóng ở miền Trung có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28.5.

Tin liên quan

Dự báo thời tiết nắng nóng ngày 24.5 chạm ngưỡng 40 độ C

Dự báo thời tiết nắng nóng ngày 24.5 chạm ngưỡng 40 độ C

Dự báo thời tiết nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở miền Bắc, miền Trung. Trong đó, nhiệt độ nắng nóng có nơi sẽ chạm ngưỡng 40 độ C.

Khám phá thêm chủ đề

nắng nóng thời tiết nắng nóng dự báo thời tiết nắng nóng miền Bắc nắng nóng nhiệt độ nắng nóng dự báo thời tiết hôm nay dự báo thời tiết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận