4 địa phương nắng nóng 'ngột ngạt' nhất cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng và trưa nay 24.5, khu vực từ Thanh Hóa - TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 37 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ như trạm: Vinh (Nghệ An) 38,6 độ C; Hà Tĩnh 38,8 độ C; Ba Đồn (Quảng Trị) 38,4 độ C; Quảng Ngãi 38,4 độ C.

Hà Nội bước sang ngày thứ hai có nhiệt độ nắng nóng cao nhất cả nước ẢNH: TUẤN MINH

Các tỉnh miền Bắc và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C như trạm: Vĩnh Yên (Phú Thọ); Bắc Ninh; Láng (TP.Hà Nội) là 38,8 độ C; Hoài Nhơn (Gia Lai) là 38,2 độ C.

Như vậy, đến 13 giờ hôm nay, 4 tỉnh, thành phố gồm: Bắc Ninh, Hà Nội, Phú Thọ và Hà Tĩnh đều có nhiệt độ nắng nóng 38,8 độ, đây cũng là nhiệt độ cao nhất trong các trạm đo trên toàn quốc.

Dự báo trong chiều nay, nắng nóng tiếp tục gia tăng cường độ nên nhiệt độ ngày 24.5 sẽ cao hơn so với ngày hôm qua 23.5, một số nơi sẽ chạm ngưỡng 40 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn lưu ý, nhiệt độ nắng nóng trong các bản tin dự báo và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có cao hơn từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Người đi đường sẽ cảm nhận rõ rệt luồng nhiệt hầm hập, cuồn cuộn bốc lên từ mặt đường nhựa.

Cũng theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, nắng nóng nhiệt độ cao kết hợp độ ẩm không khí xuống thấp (phổ biến từ 45 - 50%) sẽ khiến người dân đi dưới trời nắng sẽ có cảm giác ngột ngạt, bỏng rát da nếu như không có đồ bảo hộ tránh nắng.

Dự báo thời tiết ngày mai 25.5, nắng nóng gay gắt hơn

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày mai 25.5 và ngày 26.5, nắng nóng tiếp tục gia tăng cường độ, gay gắt hơn.

Cụ thể ở miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa - TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Còn tại miền Bắc và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực miền Đông Nam bộ có nắng nóng với với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Dự báo thời tiết nắng nóng ở miền Bắc và miền Đông Nam bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27.5. Nắng nóng ở miền Trung có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28.5.