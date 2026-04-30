Khách du lịch đổ về Thảo Cầm Viên dự 'đám cưới hươu cao cổ'

Thảo Cầm Viên Sài Gòn (2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Sài Gòn, TP.HCM) sáng 30.4 tấp nập, đông đúc hơn hẳn vì khách du lịch đổ về dự "đám cưới hưu cao cổ" từ sớm. Tại đây, khu vực "nhà gái" đã thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ và du khách quốc tế đến tham quan, chụp ảnh và tham gia các hoạt động trải nghiệm. Khách tới dự làm đồ thủ công, viết thiệp chúc mừng và chuẩn bị quà cưới cho cô dâu, chú rể hươu.

Không gian được trang trí sinh động, gần gũi với thiên nhiên, điểm nhấn của chương trình là màn rước dâu độc đáo. Hồi môn được Thảo cầm viên chuẩn bị là các loại lá tươi, trái cây… những món ăn quen thuộc của hươu cao cổ.

Đoàn rước dâu với sự góp mặt của nhiều loài động vật thân thiện như dê, cừu, chim… di chuyển quanh khuôn viên, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp.

Ông Nguyễn Bá Phú, Phó Giám đốc Xí nghiệp Động vật Thảo Cầm Viên Sài Gòn nói, để chuẩn bị cho đám cưới hươu cao cổ, các bộ phận đã phối hợp chặt chẽ từ nhiều ngày trước để làm các công việc như xây dựng kịch bản, bố trí không gian sao cho sinh động cho đến tính toán khẩu phần thức ăn phù hợp làm lễ vật...

Được biết, cô dâu hươu có tên Thảo Em, sinh năm 2023, thuộc gia đình hươu cao cổ Thái, là một trong những đàn hươu gắn bó lâu năm tại đây. Còn chú rể hươu có tên là Phi Phi, là cá thể trưởng thành, sinh năm 2011, có vóc dáng cao lớn nhưng tính cách hiền lành, thân thiện.

"Trước khi cặp đôi nên duyên, hươu cái Thảo Em được tập làm quen dần với khu chuồng của Phi Phi bằng cách đưa vào môi trường mới trong thời gian ngắn, theo dõi phản ứng và sức khỏe. Sau khi thích nghi, hai cá thể được ghép đôi từng bước để tạo sự gần gũi, tránh căng thẳng. Khi đã quen nhau, ổn định tập tính, đơn vị mới tổ chức đám cưới nhằm đảm bảo an toàn và tự nhiên nhất cho cả hai", ông Phú cho biết thêm.

Sau phần diễu hành, nghi thức thành hôn được tổ chức tại khu vực chuồng của chú rể Phi Phi. Đông đảo du khách đã tập trung theo dõi, cổ vũ và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của đám cưới đặc biệt này. Anh Trần Công Minh, du khách đến phường Tân Sơn cho biết: "Tôi đưa con đi chơi dịp lễ, không nghĩ lại được xem một đám cưới dễ thương như vậy. Các bé rất thích vì vừa vui, vừa học thêm kiến thức về động vật, đây là hoạt động rất ý nghĩa".

Tại chương trình này, ban tổ chức còn lồng ghép nội dung về tập tính sinh học và đời sống của hươu cao cổ để giới thiệu với khách du lịch.

Đoàn rước râu "gây sốt" tại Thảo Cầm Viên sáng nay ẢNH: HT

Mâm sính lễ được chuẩn bị là các loại lá tươi, củ quả và trái cây

Đoàn rước dâu có dê, cừu, chim, mèo… di chuyển quanh khuôn viên chào khách du lịch ẢNH: HT

Đoàn "rước râu" tạo sự thích thú với khách tham quan ẢNH: HT

Du khách trẻ thích thú check-in với đám cưới độc lạ

Du khách tiếc nuối nhẹ vì Thảo Em và Phi Phi không được mặc đồ cưới ẢNH: HT

Đông nghịt người đổ về Thảo Cầm Viên sáng nay

Đông đảo du khách cùng hòa vào không khí đưa dâu ẢNH: HT