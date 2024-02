Ngắm đàn thú ở Thảo Cầm Viên 160 tuổi giữa lòng thành phố

Đàn voi ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn luôn là chuồng thú thu hút sự quan tâm của người dân. Thảo Cầm Viên Sài Gòn hiện nuôi 4 con voi đặt tên là: Chuông, Bô, Tôm, Ny. Trong đó, Chuông năm nay 65 tuổi - là con voi già nhất, con trẻ nhất khoảng 32 tuổi, con nặng nhất lên đến 4,5 tấn. Mỗi ngày một con voi ăn món chính là 100 - 120 kg cỏ cùng nhiều món phụ như: 5 - 10 kg cành cây non có lá, cà rốt, bí đỏ, mía, bánh mì, khoai lang, cam… để khỏi bị ngán. Cỏ và cành cây non do công ty trồng ở Củ Chi, còn lại có đơn vị cung cấp