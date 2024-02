Du khách Trung Quốc đổ xô đến Đông Nam Á dịp Tết Nguyên đán nhưng không có Việt Nam

Việc một số nước Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia hay Singapore miễn thị thực cho người Trung Quốc đã thu hút số lượng du khách từ thị trường này hồi sinh mạnh mẽ nhất tính từ khi Bắc Kinh dỡ bỏ các hạn chế nghiêm ngặt về Covid-19 vào đầu năm 2023, theo Reuters.



Không chỉ số lượng, chi tiêu của khách Trung Quốc cũng tăng mạnh bất chấp nền kinh tế đại lục vẫn trì trệ.

Du khách Trung Quốc đổ xô đến Thái Lan trong kỳ nghỉ tết NTT

Một nghiên cứu của HSBC nhận định: "Bất chấp những khó khăn kinh tế vĩ mô, chúng tôi tin người dân Trung Quốc vẫn sẵn sàng chi tiêu cho những trải nghiệm liên quan đến du lịch…, chúng tôi cho rằng chi tiêu liên quan đến du lịch có thể tiếp tục vượt xa mức tiêu dùng nội địa tổng thể".

Theo nhà điều hành du lịch hàng đầu Trung Quốc Trip.com, lượng đặt chỗ tới Singapore, Thái Lan và Malaysia đã tăng hơn 30% trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 17.2 so với năm 2019, trong đó lượng du khách Trung Quốc đến Hồng Kông, Ma Cao, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng tăng.

Kỳ nghỉ lễ năm 2024 kéo dài 8 ngày, nhiều hơn một ngày so với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2019 nhưng mức gia tăng từ việc miễn thị thực vẫn là lí do chính. Cụ thể, lượng đặt phòng khách sạn ở Bangkok đã tăng gấp 3 lần trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 13.2 so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lượng đặt phòng ở Singapore đã tăng gấp 9 lần.

Alipay cho biết, chi tiêu ở Singapore, Thái Lan và Malaysia cộng lại trên nền tảng thanh toán di động Alipay của Trung Quốc đã tăng 7,5% trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến 12.2 so với mức của năm 2019 và gần gấp 7 lần so với năm ngoái. Dù vậy, chi tiêu chung của người tiêu dùng chỉ phục hồi ở mức 82% so với mức 4 năm trước.

Theo dữ liệu từ Tổng cục Du lịch Thái Lan, số lượng khách du lịch Trung Quốc trong kỳ nghỉ lễ ở mức gần 244.000, vượt dự báo và tăng hơn 6 lần so với năm 2023. Chi tiêu khoảng 8,6 tỉ baht (239 triệu USD) so với 1,3 tỉ baht vào năm 2023.

Ngoài các điểm đến truyền thống ở Đông Nam Á, người Trung Quốc còn lùng sục những chuyến phiêu lưu mới, trong đó Trung Đông là điểm đến Tết Nguyên đán nổi tiếng, với lượng du khách đến Ả Rập Xê Út tăng hơn 9 lần so với mức năm 2019 và lượng đặt chỗ tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tăng 60%.

Trong khi đó, trung tâm cờ bạc Macau, nơi duy nhất ở Trung Quốc mà công dân có thể đánh bạc hợp pháp đã đón hơn một triệu khách du lịch Trung Quốc đại lục trong kỳ nghỉ lễ, với tỷ lệ lấp đầy khách sạn trung bình đạt 95%.

Dự kiến tổng doanh thu trò chơi hàng ngày sẽ đạt 124 triệu USD, lần đầu tiên sau hơn 4 năm - cao hơn mức 112 triệu USD được tạo ra trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng tháng 10.2023.

Với Hồng Kông, hơn 1,2 triệu khách du lịch Trung Quốc đã đến thành phố này với tỷ lệ lấp đầy khách sạn đạt 90% trong vài ngày đầu năm.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết, hơn 114.000 du khách Trung Quốc đã đến nước này trong kỳ nghỉ lễ, tăng 4% so với năm 2019, trong khi một số đại lý du lịch cho hay khách du lịch ngày càng chọn đi một mình thay vì theo nhóm, đồng nghĩa với việc ít chuyến mua sắm có tổ chức hơn.

Xu hướng đó cũng được thấy ở Thái Lan.

Du khách Trung Quốc thay đổi xu hướng khi ít mua sắm hơn NTT

Paisarn Sukjarean, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan khu vực phía bắc, cho hay: "Người bán hàng nói rằng không nhiều du khách mua sắm. Chúng tôi cũng thấy khách du lịch Trung Quốc mang rất ít đồ. Trước đây, họ đi mua sắm và trở về với một đống đồ".

Sự thay đổi trong thị hiếu kỳ nghỉ đã được phản ánh trong một số dữ liệu khi khách du lịch tìm kiếm các chuyến đi dựa trên trải nghiệm nhiều hơn, trong đó Alipay báo cáo rằng khách Trung Quốc trên toàn cầu đã chi tiêu nhiều hơn 70% cho thực phẩm và đồ uống so với mức trước đại dịch.