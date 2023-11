Thái Lan trong cơn vật vã vì vắng khách Trung Quốc

Điểm đến không an toàn

Trung Quốc là thị trường khách quốc tế lớn nhất của Thái Lan, năm 2019 - thời điểm trước đại dịch - nước này đón 11 triệu khách Trung Quốc. Thế nhưng Thanet Supornsahasrungsi, Giám đốc điều hành Tập đoàn Sunshine Hotels and Resorts, cho biết dù chính phủ đã miễn thị thực cho du khách Trung Quốc từ ngày 25.9, nhưng tác động của chiến lược này đã bị hạn chế do nhiều người Trung Quốc coi Thái Lan là điểm đến không an toàn và đại lục có tốc độ tăng trưởng kinh tế yếu, theo Bangkok Post.

Một nhà hàng ở Bangkok nổi tiếng với khách Trung Quốc vắng hoe trong thời điểm này JONATHAN HEAD

Việc nối lại các chuyến bay chậm chạp cũng ảnh hưởng đến du lịch nước ngoài tới Thái Lan. Trong khi đó, khách du lịch có khả năng chi tiêu cao đã chọn các điểm đến ở châu Âu hơn là Thái Lan trong mùa cao điểm này.

Theo Tổng cục Du lịch Thái (TAT), Thái Lan đã đón lần lượt 283.179 và 290.911 du khách Trung Quốc trong tháng 9 và tháng 10.

Kịch bản màu hồng đón 5 triệu khách Trung Quốc trong năm 2023 hóa ra lại quá lạc quan khi tính đến ngày 7.11, lượng khách Trung Quốc trong năm đạt 2,84 triệu, trong khi những người đến từ Đài Loan và Ấn Độ lần lượt đạt 595.899 và 1,31 triệu.

Ông Thanet đánh giá, khó có khả năng thị trường Trung Quốc sẽ đạt 4 triệu lượt khách trong năm nay, trong khi mục tiêu của Thái Lan là đón 4 - 5 triệu.

Khi Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế chống Covid-19 cuối cùng, cho phép công dân của họ đi du lịch nước ngoài, Thái Lan đã hy vọng sự bùng nổ của thị trường khách này, sẽ giúp ngành du lịch phục hồi nhanh chóng. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy, dù Thái Lan dùng đến cách khả thi nhất: miễn thị thực.



Chính phủ mới của Thái Lan hy vọng thông báo miễn thị thực 5 tháng sẽ thu hút nhiều khách du lịch Trung Quốc hơn, nhưng vụ nổ súng tại trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất Bangkok vào ngày 3.10, trong đó một phụ nữ người Trung Quốc tử vong, đã làm phức tạp thêm vấn đề hình ảnh mà Thái Lan đang phải đối mặt. Ngoài ra, sự thiếu hụt các chuyến bay giá rẻ thời hậu Covid và nền kinh tế Trung Quốc đang chậm lại cũng là góp phần giảm lượng khách Trung Quốc đến xứ sở chùa vàng.

Hiện nay, điểm đến Thái Lan bị nhiều người Trung Quốc coi là không an toàn.

Miễn thị thực cho khách Ấn Độ, Đài Loan

Trong bối cảnh đó, Thái Lan tính đến phương án khác: Miễn thị thực cho du khách Đài Loan và Ấn Độ, chính thức áp dụng từ hôm nay 10.11.

Trước đó, Đài Loan đã đề nghị Thái Lan miễn thị thực vì có khoảng 2.000 khách du lịch Đài Loan nộp đơn xin thị thực vào xứ sở chùa Vàng hàng ngày. Ông Thanet nhận định, việc miễn thị thực sẽ giúp Thái Lan cạnh tranh với các điểm đến khác sử dụng chiến lược tương tự, chẳng hạn như Nhật Bản.

Tuy nhiên, việc miễn thị thực cho thị trường Ấn Độ có thể có tác dụng không đáng kể do số lượng chỗ ngồi trên các chuyến bay hạn chế, trong khi quý 4 và quý 1 thường không phải là mùa cao điểm đối với thị trường này, Prachoom Tantiprasertsuk, thuộc Hiệp hội Khách sạn Thái Lan nhấn mạnh.

Trong khi Thái Lan nổi tiếng là điểm đến của các nhóm khách tổ chức đám cưới của người Ấn Độ, những chuyến đi đó thường diễn ra vào cuối năm, yêu cầu phải đặt trước ít nhất 6 tháng. Hơn nữa, mức thuế ra nước ngoài 20% đối với khách du lịch Ấn Độ vẫn đặt ra thách thức cho tăng trưởng thị trường.

Bà Prachoom cho biết, tác động từ việc miễn thị thực có thể rõ ràng hơn trong quý 2 năm sau khi nhiều tập đoàn và khách du lịch lựa chọn Thái Lan vì đặc quyền nhập cảnh này.

Thái Lan đã thành lập một trung tâm chỉ huy để chào đón khách du lịch từ Ấn Độ và Đài Loan theo chính sách miễn thị thực sẽ bắt đầu vào hôm nay.

Nhiều cơ quan khác nhau đã được chỉ đạo đóng góp bằng mọi cách có thể để giảm tình trạng quá tải dự kiến tại sân bay Don Mueang và sân bay Suvarnabhumi khi mùa cao điểm đến gần.

Du lịch Thái Lan đang chật vật tìm cách phục hồi vì vắng khách Trung Quốc THX

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Suriya Jungrungreangkit cho biết ông đã chỉ đạo các cơ quan nhà nước chuẩn bị để đảm bảo việc đi lại dễ dàng và an toàn cho khách du lịch nước ngoài sau chính sách của chính phủ cho phép du khách Ấn Độ và Đài Loan nhập cảnh và lưu trú mà không cần thị thực trong 30 ngày. Chương trình miễn thị thực này kéo dài đến ngày 10.5.2024 như một phần trong kế hoạch kích thích du lịch và nền kinh tế.

Sân bay Thái Lan (AOT) đã được chỉ đạo hợp tác chặt chẽ với nhiều cơ quan khác nhau, bao gồm cả cơ quan nhập cư để đơn giản hóa quy trình và ngăn chặn tình trạng quá tải.

Ông Suriya cho biết đã chỉ đạo các cơ quan khác, bao gồm cơ quan quản lý đường sắt, xe buýt liên tỉnh và hàng hải, cung cấp dịch vụ hiệu quả và tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng ngừa an toàn để đề phòng số lượng du khách tăng cao.

Chính phủ Thái Lan kỳ vọng chính sách miễn thị thực cho Ấn Độ sẽ mang lại cho nước này thêm khoảng 1,55 triệu khách, còn Đài Loan khoảng 700.000 khách trong năm nay.

Trước đó, Thái Lan đã miễn thị thực cho khách du lịch đến từ Trung Quốc và Kazakhstan và chính sách này sẽ có hiệu lực đến ngày 29.2.