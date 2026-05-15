Ô tô đua giảm giá thị trường vẫn đứt mạch tăng trưởng, VinFast chiếm 40% thị phần

Sau bước tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 3.2026 để khép lại quý 1 năm nay với kết quả bán hàng khá tích cực, thị trường ô tô bất ngờ "hãm phanh" trong tháng 4.2026 dù cho các chương trình ưu đãi, giảm giá ô tô vẫn được nhiều hãng xe triển khai rầm rộ.

Loạt ô tô máy xăng, dầu bán chạy nhất quý 1/2026

Thị trường ô tô đánh mất nhịp tăng trưởng

Những tưởng những tín hiệu tích cực trong tháng 3.2026 sẽ là nguồn động lực thúc đẩy thị trường ô tô tăng trưởng, tuy nhiên những gì diễn ra lại hoàn toàn trái ngược. Dù vẫn nỗ lực triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá để kích cầu doanh số nhưng kết quả bán hàng trong tháng 4.2026 lại vô tình dội gáo nước lạnh lên các doanh nghiệp kinh doanh ô tô tại Việt Nam.

Sức mua ô tô tại Việt Nam sụt giảm trong tháng 4.2026 Ảnh: Bá Hùng

Theo số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 4.2025, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 31.937 xe ô tô các loại, giảm 6.767 xe tương đương khoảng 17% so với tháng 3.2026. Trong đó, riêng lượng tiêu thụ ô tô du lịch giảm 14%, xe thương mại giảm 26% nhưng xe chuyên dụng lại tăng 62% so với tháng trước đó.

Nếu tính cả doanh số bán ô tô Hyundai do Hyundai Thành Công (HTV) lắp ráp, phân phối tại Việt Nam (đạt 3.904 xe) và ô tô điện VinFast (đạt 24.774 xe), trong tháng 4.2026, người Việt đã mua sắm tổng cộng 60.615 xe, giảm 14,5% tương đương 10.244 xe so với tháng 3.2026. Con số này chưa bao gồm doanh số bán hàng của các thương hiệu ô tô nhập khẩu như Mercedes-Benz, Audi, Jaguar Land Rover, Volvo, Nissan, MG… cũng như gần chục thương hiệu ô tô Trung Quốc đã gia nhập thị trường Việt Nam.

Doanh số thị trường ô tô Việt Nam Tháng 1.2026 58919 Tháng 2.2026 32261 Tháng 3.2026 70859 Tháng 4.2026 60615

Lý giải về sự sụt giảm doanh số của thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 4 vừa qua, Trưởng bộ phận bán hàng của một đại lý Mitsubishi tại TP.HCM cho biết: "Tháng 4 vừa qua thời gian bán hàng ít nhiều cũng bị gián đoạn, rút ngắn do trùng kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Bên cạnh đó, sự thay đổi trong chiến lược sản phẩm, nguồn cung… cũng góp phần ảnh hưởng đến doanh số bán của nhiều mẫu mã ô tô vốn hút khách trên thị trường.

Đơn cử như trường hợp của Mitsubishi Destinator vẫn không có đủ xe giao cho khách đặt mua. Khách hàng có ý định mua Xforce cũng chần chừ chờ bản mới ra mắt trong tháng 5.2026. Trong khi việc cập nhật, nâng cấp bổ sung phiên bản mới trong tháng 5.2025 cũng khiến doanh số Ford Ranger trong tháng 4.2026 giảm mạnh… Ngoài ra, việc thay đổi chính sách ưu đãi của một số thương hiệu theo hướng cắt giảm chương trình giảm giá với một số mẫu mã cũng khiến sức mua sụt giảm.

Việc thay đổi chính sách ưu đãi của một số thương hiệu theo hướng cắt giảm chương trình giảm giá với một số mẫu mã cũng khiến sức mua sụt giảm Ảnh: Bá Hùng

Xu hướng chuyển sang xe điện vẫn diễn ra mạnh mẽ, VinFast chiếm 40% thị phần

Sức mua ô tô chậm lại, ôtô động cơ đốt trong chạy bằng xăng, dầu vẫn chiếm phần lớn nhưng xu hướng khách hàng mua ô tô mới chuyển sang dùng ô tô điện, xe hybrid đang diễn ra mạnh mẽ.

Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ các báo cáo bán hàng cho thấy, trong tổng số 60.615 xe ô tô mới tiêu thụ tại Việt Nam trong tháng 4.2026, có 24.823 ô tô điện, kết quả này chưa bao gồm lượng xe điện của một số thương hiệu như BYD, Audi, Mercedes-Benz, Geely… bán ra trong tháng vừa qua. Trong đó, riêng VinFast đã bàn giao tới 24.774 xe, tương đương hơn 40% thị phần toàn thị trường ô tô Việt Nam.

VinFast đã bàn giao tới 24.774 xe trong tháng 4.2026, chiếm hơn 40% thị phần toàn thị trường ô tô Việt Nam Ảnh: Bá Hùng

Hãng xe Việt Nam còn cho thấy sự áp đáp khi luôn có tới 5 mẫu xe góp mặt trong top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 4.2026. Sự đa dạng về mẫu mã cung như linh hoạt trong chính sách bán hàng ưu đãi và đặc biệt miễn phí sach pin… là những yếu tố giúp ô tô điện VinFast tạo sức hút với khách hàng.

Trong khi đó, hầu hết các thương hiệu còn lại trên thị trường ô tô Việt Nam, kể cả những "ông lớn" vốn có thế mạnh về xe động cơ đốt trong truyền thống cũng chứng kiến doanh số giảm mạnh trong tháng 4 vừa qua.

Doanh số các thương hiệu ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 4.2026 Nguồn: VAMA, VinFast, HTV

Cộng dồn 4 tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số bán ô tô mới toàn thị trường đạt 222.654 xe, tăng 60.688 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, riêng Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đạt 126.794 xe, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. VinFast là thương hiệu bán được nhiều ô tô nhất sau 4 tháng đầu năm 2026 với tổng doanh số đạt 78.458 xe.