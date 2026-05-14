Ô tô hãng nào được người Việt chọn mua nhiều nhất tháng 4.2026?

Bất chấp cuộc đua giảm giá đang diễn ra rầm rộ, nhiều mẫu mã thậm chí còn được "đại hạ giá" lên đến cả trăm triệu đồng, sức mua trên thị trường ô tô vẫn không giữ được nhịp tăng trưởng. Lượng tiêu thụ nhiều mẫu mã sụt giảm kéo doanh số bán của nhiều thương hiệu ô tô tại Việt Nam "lao dốc" trong tháng 4.2026.

Doanh số toàn ngành ô tô giảm 14,5%

Theo số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 4.2025, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 31.937 xe ô tô các loại, giảm 6.767 xe tương đương khoảng 17% so với tháng 3.2026.

Trong tháng 4.2026, người Việt đã mua sắm tổng cộng 60.615 xe, giảm 14,5% tương đương 10.244 xe so với tháng 3.2026

Nếu tính cả doanh số bán ô tô Hyundai do Hyundai Thành Công (HTV) lắp ráp, phân phối tại Việt Nam (đạt 3.904 xe) và ô tô điện VinFast (đạt 24.774 xe), trong tháng 4.2026, người Việt đã mua sắm tổng cộng 60.615 xe, giảm 14,5% tương đương 10.244 xe so với tháng 3.2026. Con số này chưa bao gồm doanh số bán hàng của các thương hiệu ô tô nhập khẩu như Mercedes-Benz, Audi, Jaguar Land Rover, Volvo, Nissan, MG… cũng như gần chục thương hiệu ô tô Trung Quốc đã gia nhập thị trường Việt Nam.

Dù vậy, so với cùng kỳ năm ngoái, tổng lượng ô tô mới tiêu thụ tại Việt Nam trong tháng 4.2026 vẫn cao hơn gần 17.000 xe, tương đương 28%. Điều này cho thấy rõ thực tế, nhu cầu mua sắm ô tô của người Việt vẫn gia tăng nhưng tốc độ tăng trưởng không ổn định. Thực tế này xuất phát từ sự thay đổi chuyển dịch về xu hướng lựa chọn ô tô của người Việt, khi ngày càng có nhiều khách hàng mua xe chuyển sang xe điện. Bên cạnh đó, sự thay đổi trong chiến lược sản phẩm, nguồn cung… cũng góp phần ảnh hưởng đến doanh số bán của nhiều mẫu mã ô tô vốn hút khách trên thị trường.

Đơn cử như trường hợp của Mitsubishi Destinator vẫn không có đủ xe giao cho khách hàng đặt mua, hay việc cập nhật, nâng cấp bổ sung phiên bản mới trong tháng 5.2025 cũng khiến doanh số Ford Ranger trong tháng 4.2026 giảm mạnh… Ngoài ra, việc thay đổi chính sách ưu đãi của một số thương hiệu theo hướng cắt giảm chương trình giảm giá với một số mẫu mã cũng khiến sức mua sụt giảm.

Ô tô điện VinFast tiếp tục hút khách, doanh số nhiều hãng xe giảm mạnh

Sức mua ô tô trên thị trường sụt giảm cũng kéo doanh số bán của hầu hết các thương hiệu ô tô tại Việt Nam lao dốc trong tháng 4.2026. Theo số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của VAMA, VinFast và TC Motor, trong tháng 4.2026 ngoại trừ Lexus (thuộc Toyota Việt Nam) vẫn giữ được mức tăng trưởng dương các thương hiệu ô tô còn lại đều sụt giảm với tháng trước đó.

Trong đó, VinFast với 24.774 xe bàn giao trong tháng 4.2026, giảm 2.835 xe so với tháng 3.2026 vẫn tiếp tục dẫn đầu thị trường về doanh số bán. Với kết quả này, VinFast chiếm gần một nửa doanh số thị trường ô tô Việt Nam tháng 4.2026. Tương tự những tháng trước đó, VinFast Limo Green, VF 3 và VF 5, VF 6 và MPV 7… vẫn là những mẫu xe hút khách nhất. Cả 5 cái tên này lần lượt chiếm 5 vị trí dẫn đầu trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 4.2026.

Toyota với 6.378 xe bán ra, giảm 1.765 xe vẫn giữ vững vị trí thứ 2, đồng thời nới rộng khoảng cách với Hyundai lên gần 2.500 xe trong bối cảnh thương hiệu ô tô Hàn Quốc chỉ đạt 3.904 xe, giảm gần 650 xe so với tháng trước đó. Đáng chú ý, Toyota Veloz Cross đã vượt qua Vios, Yaris để trở thành mẫu xe Toyota bán chạy nhất tháng 4.2026. Trong khi Hyundai Creta cũng nhường vị trí dẫn đầu cho Hyundai Tucson.

Mitsubishi với gần 3.500 xe bán ra xếp vị trí thứ 3. Trong khi Ford tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 5 khi chỉ bán được gần 2.900 xe trong tháng 4.2026, giảm gần 1.700 xe so với tháng trước đó. Doanh số các dòng xe chủ lực như Ranger, Everest… giảm mạnh là yếu tố kéo doanh số Ford tại Việt Nam lao dốc.

Doanh số 10 thương hiệu ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 4.2026 Nguồn: VAMA, VinFast, HTV

Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Mazda (2.532 xe), KIA (2.469 xe), THACO Truck (2.451 xe) và Honda (1.830 xe). Trong đó, Honda có mức sụt giảm thấp nhất khi chỉ bán ít hơn tháng trước đó 9 xe, qua đó tiếp tục xếp áp chót bảng xếp hạng.

Cộng dồn 4 tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số bán ô tô mới toàn thị trường đạt 222.654 xe, tăng 60.688 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, riêng Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đạt 126.794 xe, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. VinFast là thương hiệu bán được nhiều ô tô nhất sau 4 tháng đầu năm 2026 với tổng doanh số đạt 78.458 xe.