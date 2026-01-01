VinFast VF 3 có thêm bản Plus giàu trang bị hơn, giá dự kiến 315 triệu đồng

Không lâu sau khi trình làng thị trường bản VF 3 cải tiến, VinFast mới đây lại chuẩn bị bổ sung một tùy chọn phiên bản nữa cho mẫu mini-SUV con cưng. Theo thông tin rò rỉ từ các nhân viên bán hàng của hãng, phiên bản mới này có tên VF3 Plus, giá khoảng 315 triệu đồng.

Như vậy, VF 3 Plus sẽ phân phối song song với bản cải tiến vừa mở bán hồi đầu tháng 11.2025, nhưng niêm yết giá cao hơn 13 triệu đồng.

VinFast VF 3 Plus được xem như phiên bản cao cấp, phân phối song song với bản cải tiến hiện tại, bổ sung lựa chọn cho người dùng ẢNH: ĐẠI LÝ VINFAST

Các nhân viên bán hàng của đại lý VinFast cho biết, việc VinFast bổ sung phiên bản Plus là động thái "đi trước một bước", đáp ứng trực tiếp nhu cầu thực tế của thị trường. Bởi lẽ, Phiên bản VF 3 tiêu chuẩn hiện tại chỉ trang bị cơ bản, không ít khách hàng sau khi nhận xe phải chi thêm tiền để lắp thêm camera lùi, gương chỉnh điện hay các tiện ích cơ bản khác. Trong khi với bản Plus, hãng sẽ trang bị tiêu chuẩn hầu hết các trang bị cần thiết kể trên.

Cụ thể, nhân viên bán hàng cho biết, bên trong khoang lái, VF 3 Plus khả năng cao kế thừa nền tảng nội thất như trên bản cải tiến. Trong đó đáng chú ý có màn hình trung tâm kích thước lớn, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Đây được xem là nâng cấp rất "đúng ý" người dùng Việt, giúp việc sử dụng các ứng dụng dẫn đường, nghe nhạc hay gọi điện trở nên thuận tiện hơn, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ và người mua xe lần đầu.

So với bản tiêu chuẩn hiện tại, VF 3 Plus sẽ bổ sung một số tính năng, tiện ích ẢNH: ĐẠI LÝ VINFAST

Điểm khác biệt lớn nhất giữa VF 3 Plus và bản tiêu chuẩn nằm ở các trang bị hỗ trợ lái và tiện nghi. Xe lắp đặt sẵn camera lùi giúp người lái tự tin hơn khi di chuyển trong không gian chật hẹp, vốn là đặc thù tại nhiều khu dân cư và bãi đỗ xe ở đô thị. Gương chiếu hậu cũng tích hợp chỉnh và gập điện nâng cao sự tiện dụng, đồng thời cải thiện mức độ an toàn trong quá trình vận hành hàng ngày.

Về thiết kế tổng thể, VF 3 Plus nhiều khả năng cũng giữ nguyên kiểu dáng đặc trưng của dòng xe này với phong cách vuông vức, nhỏ gọn, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị. Một số thay đổi nhỏ chủ yếu tập trung vào trang bị, giúp chiếc xe trông hoàn thiện hơn mà không làm mất đi tinh thần của một mẫu ô tô điện giá dễ tiếp cận.

Về vận hành, VF 3 Plus vẫn giữ nguyên cấu hình vận hành so với bản tiêu chuẩn hiện hành. Xe sử dụng động cơ điện có công suất vừa đủ cho nhu cầu di chuyển trong thành phố, mang lại khả năng tăng tốc mượt, vận hành êm ái và không phát thải. Đi kèm động cơ điện là cụm pin dung lượng hơn 18 kWh. VF 3 có thể đáp ứng quãng đường di chuyển phổ biến của người dùng đô thị, trong khi chi phí sạc điện thấp tiếp tục là lợi thế lớn so với các mẫu xe xăng cùng tầm giá.

VF 3 Plus nếu được phân phối, kỳ vọng sẽ giúp mẫu mẫu mini-SUV nhà VinFast duy trì vị thế dẫn đầu nhóm xe cỡ nhỏ dành cho đô thị ẢNH: ĐẠI LÝ VINFAST

Ở mức giá dự kiến 315 triệu đồng, VF 3 Plus tạo ra một lựa chọn trung gian đáng chú ý trên thị trường. Xe không chỉ cạnh tranh với các mẫu xe xăng hạng A đã xuất hiện nhiều năm, mà còn mở ra thêm lựa chọn cho người dùng đang cân nhắc chuyển sang xe điện nhưng vẫn muốn có đủ tiện nghi cơ bản ngay từ đầu. Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng ngày càng được quan tâm, lợi thế của một mẫu ô tô điện nhỏ gọn, trang bị đủ dùng càng trở nên rõ ràng.

Nếu được VinFast chính thức giới thiệu trong thời gian tới, VF 3 Plus kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức nóng của dòng VF 3, đồng thời cho thấy chiến lược linh hoạt hơn của hãng xe Việt trong việc lắng nghe và điều chỉnh sản phẩm theo nhu cầu thực tế. Thay vì chỉ tập trung vào giá rẻ, VinFast đang dần mở rộng lựa chọn, giúp khách hàng có thêm phương án phù hợp với túi tiền và thói quen sử dụng của mình.