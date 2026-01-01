Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe điện

VinFast VF 3 có thêm bản Plus giàu trang bị hơn, giá dự kiến 315 triệu đồng

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
01/01/2026 19:55 GMT+7

Giá dự kiến cao hơn phiên bản tiêu chuẩn khoảng 13 triệu đồng, bù lại VinFast VF 3 Plus được trang bị bổ sung camera lùi, gương chỉnh điện và một số tiện ích; đáp ứng nhu cầu cơ bản của số đông người dùng.

Không lâu sau khi trình làng thị trường bản VF 3 cải tiến, VinFast mới đây lại chuẩn bị bổ sung một tùy chọn phiên bản nữa cho mẫu mini-SUV con cưng. Theo thông tin rò rỉ từ các nhân viên bán hàng của hãng, phiên bản mới này có tên VF3 Plus, giá khoảng 315 triệu đồng.

Như vậy, VF 3 Plus sẽ phân phối song song với bản cải tiến vừa mở bán hồi đầu tháng 11.2025, nhưng niêm yết giá cao hơn 13 triệu đồng.

VinFast VF 3 có thêm bản Plus giàu trang bị hơn, giá dự kiến 315 triệu đồng - Ảnh 1.

VinFast VF 3 Plus được xem như phiên bản cao cấp, phân phối song song với bản cải tiến hiện tại, bổ sung lựa chọn cho người dùng

ẢNH: ĐẠI LÝ VINFAST

Các nhân viên bán hàng của đại lý VinFast cho biết, việc VinFast bổ sung phiên bản Plus là động thái "đi trước một bước", đáp ứng trực tiếp nhu cầu thực tế của thị trường. Bởi lẽ, Phiên bản VF 3 tiêu chuẩn hiện tại chỉ trang bị cơ bản, không ít khách hàng sau khi nhận xe phải chi thêm tiền để lắp thêm camera lùi, gương chỉnh điện hay các tiện ích cơ bản khác. Trong khi với bản Plus, hãng sẽ trang bị tiêu chuẩn hầu hết các trang bị cần thiết kể trên.

Cụ thể, nhân viên bán hàng cho biết, bên trong khoang lái, VF 3 Plus khả năng cao kế thừa nền tảng nội thất như trên bản cải tiến. Trong đó đáng chú ý có màn hình trung tâm kích thước lớn, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Đây được xem là nâng cấp rất "đúng ý" người dùng Việt, giúp việc sử dụng các ứng dụng dẫn đường, nghe nhạc hay gọi điện trở nên thuận tiện hơn, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ và người mua xe lần đầu.

VinFast VF 3 có thêm bản Plus giàu trang bị hơn, giá dự kiến 315 triệu đồng - Ảnh 2.

So với bản tiêu chuẩn hiện tại, VF 3 Plus sẽ bổ sung một số tính năng, tiện ích

ẢNH: ĐẠI LÝ VINFAST

Điểm khác biệt lớn nhất giữa VF 3 Plus và bản tiêu chuẩn nằm ở các trang bị hỗ trợ lái và tiện nghi. Xe lắp đặt sẵn camera lùi giúp người lái tự tin hơn khi di chuyển trong không gian chật hẹp, vốn là đặc thù tại nhiều khu dân cư và bãi đỗ xe ở đô thị. Gương chiếu hậu cũng tích hợp chỉnh và gập điện nâng cao sự tiện dụng, đồng thời cải thiện mức độ an toàn trong quá trình vận hành hàng ngày.

Về thiết kế tổng thể, VF 3 Plus nhiều khả năng cũng giữ nguyên kiểu dáng đặc trưng của dòng xe này với phong cách vuông vức, nhỏ gọn, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị. Một số thay đổi nhỏ chủ yếu tập trung vào trang bị, giúp chiếc xe trông hoàn thiện hơn mà không làm mất đi tinh thần của một mẫu ô tô điện giá dễ tiếp cận.

Về vận hành, VF 3 Plus vẫn giữ nguyên cấu hình vận hành so với bản tiêu chuẩn hiện hành. Xe sử dụng động cơ điện có công suất vừa đủ cho nhu cầu di chuyển trong thành phố, mang lại khả năng tăng tốc mượt, vận hành êm ái và không phát thải. Đi kèm động cơ điện là cụm pin dung lượng hơn 18 kWh. VF 3 có thể đáp ứng quãng đường di chuyển phổ biến của người dùng đô thị, trong khi chi phí sạc điện thấp tiếp tục là lợi thế lớn so với các mẫu xe xăng cùng tầm giá.

VinFast VF 3 có thêm bản Plus giàu trang bị hơn, giá dự kiến 315 triệu đồng - Ảnh 3.

VF 3 Plus nếu được phân phối, kỳ vọng sẽ giúp mẫu mẫu mini-SUV nhà VinFast duy trì vị thế dẫn đầu nhóm xe cỡ nhỏ dành cho đô thị

ẢNH: ĐẠI LÝ VINFAST

Ở mức giá dự kiến 315 triệu đồng, VF 3 Plus tạo ra một lựa chọn trung gian đáng chú ý trên thị trường. Xe không chỉ cạnh tranh với các mẫu xe xăng hạng A đã xuất hiện nhiều năm, mà còn mở ra thêm lựa chọn cho người dùng đang cân nhắc chuyển sang xe điện nhưng vẫn muốn có đủ tiện nghi cơ bản ngay từ đầu. Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng ngày càng được quan tâm, lợi thế của một mẫu ô tô điện nhỏ gọn, trang bị đủ dùng càng trở nên rõ ràng.

Nếu được VinFast chính thức giới thiệu trong thời gian tới, VF 3 Plus kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức nóng của dòng VF 3, đồng thời cho thấy chiến lược linh hoạt hơn của hãng xe Việt trong việc lắng nghe và điều chỉnh sản phẩm theo nhu cầu thực tế. Thay vì chỉ tập trung vào giá rẻ, VinFast đang dần mở rộng lựa chọn, giúp khách hàng có thêm phương án phù hợp với túi tiền và thói quen sử dụng của mình.

Tin liên quan

VinFast VF3 tại Việt Nam có bản cải tiến, giá 302 triệu đồng

VinFast VF3 tại Việt Nam có bản cải tiến, giá 302 triệu đồng

VinFast VF3 bản cải tiến không thay đổi nhiều về diện mạo nhưng có bổ sung trang bị tiện nghi, gia tăng trải nghiệm cho người dùng xe, giá 302 triệu đồng.

3 mẫu xe điện VinFast sắp đến tay khách Việt

VinFast VF 3 lộ chi tiết giống hệt xe sang Mercedes

Khám phá thêm chủ đề

VinFas VinFas VF 3 VF 3 VinFas VF 3 Plus mini-SUV xe cỡ nhỏ Xe đô thị xe điện xe Việt thị trường ô tô
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận