Nồng độ bụi mịn ở trạm sạc ô tô điện cao hơn cây xăng

Ô tô điện đang được xem là phương tiện xanh thân thiện với môi trường và trở thành lựa chọn phổ biến nhất để thay thế các dòng ô tô động cơ đốt trong chạy bằng xăng, dầu nhằm giảm khí thải ô nhiễm ra môi trường. Tuy nhiên, việc sử dụng xe điện liệu có thực sự xanh, sạch… vẫn đang đặt ra nhiều mối hoài nghi. Bởi ngoài bài toán về việc xử lý pin thải loại từ xe điện, việc sạc ô tô điện tại các trạm sạc cũng đang được cho là có tác động đến chất lượng không khí xung quanh.

Mới đây, các nhà nghiên cứu của Trường Y tế Công cộng Fielding thuộc Đại học California, Los Angeles (UCLA), Mỹ phát hiện rằng, nồng độ bụi mịn PM2.5 tại các trụ sạc ô tô điện cao hơn so với ở các trạm đổ xăng. Các thành viên của nhóm nghiên cứu thuộc UCLA đã tiến hành đo nồng độ bụi tại 50 trạm sạc nhanh DC và so sánh với các địa điểm khác. Họ đặc biệt quan tâm đến nồng độ các hạt bụi mịn PM2.5, bởi chúng nhỏ hơn sợi tóc người khoảng 30 lần nhưng lại có khả năng gây ô nhiễm không khí và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Nồng độ bụi mịn PM2.5 trong không khí tại các trạm sạc nhanh dành cho ô tô điện trung bình là 15 microgam và đạt đỉnh lên tới 200 microgam trên mét khối Ảnh: Carscoop

Tại Los Angeles, Mỹ, nhóm nghiên cứu của Trường Y tế Công cộng Fielding nhận thấy nồng độ bụi mịn PM2.5 trong không khí tại các khu đô thị vào khoảng 7 - 8 microgam trên mét khối, trên các khu vực đường cao tốc hoặc các giao lộ đông đúc khoảng 10 - 11 microgam trên mét khối. Các trạm xăng có nồng độ khoảng 12 microgam trên mét khối, trong khi các trạm sạc nhanh dành cho ô tô điện trung bình là 15 microgam và đạt đỉnh lên tới 200 microgam trên mét khối.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng nồng độ bụi mịn PM2.5 cao nhất được tìm thấy tại tủ điện của các trạm sạc xe điện, nhưng chỉ cách đó vài mét nồng độ bụi mịn PM2.5 đã giảm khá nhiều.

Tiến sĩ Yuan Yao cho biết: "Phát hiện của chúng tôi cho thấy nồng độ bụi mịn này có thể đến từ sự tái lơ lửng của các hạt xung quanh tủ điện DCFC. Các tủ điện này chuyển đổi điện từ hệ thống lưới điện thành dòng điện một chiều cần thiết để sạc xe điện và chúng cũng được trang bị quạt để ngăn tình trạng quá nhiệt. Những chiếc quạt này đang khuấy động bụi và các hạt, khiến không khí xung quanh các trạm sạc bị ô nhiễm".

Nồng độ bụi mịn PM2.5 tại trụ sạc ô tô điện cao hơn so với ở các trạm đổ xăng và các khu vực khác Ảnh: Trường Y tế Công cộng Fielding

Trong khi đó, Tiến sĩ Michael Jerrett, thành viên nhóm nghiên cứu cũng giải thích về mối nguy hiểm này: "Những hạt này rất nhỏ, chúng có thể đi sâu vào phổi và thậm chí xâm nhập vào máu, có khả năng gây ra các vấn đề nghiêm trọng như bệnh tim hoặc phổi".

Tuy nhiên, bất chấp những rủi ro, giáo sư sức khỏe môi trường Yifang Zhu của UCLA cho biết: "Xe điện vẫn là một cải tiến vượt bậc so với xe động cơ đốt trong và các nghiên cứu của chúng tôi cho thấy điện khí hóa phương tiện giao thông cũng góp phần làm sạch không khí cho tất cả mọi người". Liên quan đến việc làm thế nào để hạn chế tình trạng bụi mịn trong không khí tại các trạm sạc ô tô điện, bà Yifang Zhu đưa ra giải pháp bổ sung bộ lọc không khí vào tủ điện.

Trong khi đó, các nhà nghiên cứu đề xuất rằng tài xế ô tô điện nên ở trong xe, bật hệ thống điều hòa trong khi xe đang sạc hoặc, họ có thể rời khỏi khu vực đó để tận hưởng không khí trong lành hơn.