SUV đô thị: VinFast chiếm nửa thị phần, Yaris Cross sa sút vẫn bán chạy hơn Xforce

Sau khi tăng trưởng mạnh trong tháng 3, phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam bước sang tháng 4.2026 với dấu hiệu chững lại. Số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) và VinFast cho thấy, khép lại tháng qua, toàn phân khúc này bán ra 13.655 xe, giảm 1.429 xe (tương đương gần 10%) so với tháng trước đó.

Mặc dù vậy, SUV đô thị vẫn là một trong những phân khúc đóng góp doanh số lớn nhất thị trường ô tô Việt Nam hiện nay. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, nhóm xe này bán ra tổng cộng 48.341 xe, vẫn cho thấy sức hút rất lớn với người dùng Việt, đặc biệt là nhóm khách hàng mua xe lần đầu hay các gia đình trẻ tại đô thị.

Doanh số SUV đô thị tại Việt Nam tháng 4.2026 NGUỒN: VAMA, HTV, VINFAST

Đáng chú ý, số liệu tổng hợp cho thấy, cục diện ở phân khúc SUV đô thị tháng 4 tiếp tục bị chi phối bởi xe điện khi bộ đôi VinFast VF 5 và VinFast VF 6 vẫn duy trì vị thế áp đảo. Cụ thể, chỉ tính riêng hai mẫu xe này trong tháng qua đã bàn giao tổng cộng gần 7.500 xe, tương đương gần một nửa thị phần toàn phân khúc.

Trong đó, VF 5 tiếp tục là mẫu xe hút khách nhất với 4.732 xe được bàn giao, tăng 514 xe so với tháng trước. Đây cũng là một trong số ít mẫu xe duy trì được đà tăng trưởng trong bối cảnh sức mua toàn phân khúc đi xuống. Ở chiều ngược lại, VF 6 dù giảm 448 xe, xuống còn 2.704 xe, nhưng vẫn dễ dàng giữ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng doanh số SUV đô thị tại Việt Nam. Sau 4 tháng đầu năm, doanh số cộng dồn của bộ đôi xe điện này đã vượt mốc 22.700 xe, bỏ xa phần còn lại và chiếm gần 47% tổng thị phần phân khúc.

Bộ đôi xe điện VinFast chiếm đến gần nửa thị phần ở phân khúc SUV đô thị ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trong bối cảnh bộ đôi xe điện của VinFast gần như tách hẳn khỏi phần còn lại, cuộc cạnh tranh ở nhóm xe SUV đô thị trang bị động cơ đốt trong hiện này chủ yếu xoay quanh hai mẫu xe Nhật Bản, gồm Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce.

Tháng 4 vừa qua, Yaris Cross gây chú ý khi ghi nhận doanh số giảm mạnh tới 1.034 xe so với tháng liền trước, chỉ còn 1.344 xe. Tuy nhiên, mẫu SUV của Toyota vẫn giữ được vị trí dẫn đầu nhóm xe xăng. Bởi Mitsubishi Xforce dù tiếp tục cho thấy tín hiệu hồi phục tích cực khi đạt doanh số 1.250 xe, tăng thêm 200 xe so với tháng 3; nhưng mức tăng này chưa đủ giúp mẫu xe của Mitsubishi vượt qua đối thủ đồng hương. Sau 4 tháng đầu năm, Yaris Cross hiện vẫn tạm chiếm ưu thế với doanh số cộng dồn 5.510 xe, nhiều hơn gần 1.000 xe so với Xforce.

Ở nhóm bám đuổi, khoảng cách giữa các mẫu xe cũng không quá lớn và liên tục xáo trộn theo từng tháng. Tháng 4 vừa qua, KIA Seltos xếp thứ 5 với 742 xe bán ra, gần như đi ngang so với tháng trước. Trong khi đó, Toyota Corolla Cross xếp ngay sau với doanh số đạt 703 xe, giảm 248 xe so với tháng trước. Hai mẫu KIA Sonet và Hyundai Creta cũng tiếp tục cạnh tranh quyết liệt với doanh số lần lượt đạt 598 xe và 577 xe trong tháng 4. Khoảng cách khá sít sao giữa các mẫu xe này cho thấy cuộc đua ở nhóm giữa bảng xếp hạng SUV đô thị vẫn rất khó đoán.

Ở nhóm xe SUV đô thị sử dụng động cơ đốt trong, Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce vẫn đang cạnh tranh gay gắt ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trong số những mẫu xe còn lại góp mặt ở phân khúc SUV đô thị, Honda HR-V là cái tên hiếm hoi ghi nhận mức tăng trưởng tích cực khi đạt 382 xe, tăng 122 xe so với tháng trước. Trái lại, Toyota Raize, Hyundai Venue hay Mazda CX-3 vẫn chưa tạo được nhiều đột phá về doanh số.

Đáng chú ý nhất ở nhóm cuối bảng xếp hạng là Suzuki Fronx. Mẫu SUV đô thị của Suzuki chỉ bán ra 77 xe trong tháng 4.2026, tiếp tục nằm trong nhóm có doanh số thấp nhất phân khúc. Kết quả này phần nào gây bất ngờ, bởi trước đó Fronx từng được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của Yaris Cross hay Xforce nhờ thiết kế trẻ trung cùng mức giá dễ tiếp cận. Tuy nhiên thực tế cho thấy mẫu xe của Suzuki vẫn đang gặp khó trong việc tạo sức hút với khách hàng Việt Nam.

Suzuki Fronx từng được kỳ vọng sẽ là "hiện tượng" mới ở nhóm SUV đô thị, tuy nhiên sau hơn nửa năm xuất hiện, mẫu xe này vẫn chưa thể thuyết phục khách Việt ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Nhìn chung, SUV đô thị vẫn đang là "mảnh đất" giàu tiềm năng tại thị trường Việt Nam khi đáp ứng tương đối tốt nhu cầu sử dụng đa dụng, linh hoạt trong đô thị cũng như chi phí tiếp cận ngày càng dễ chịu hơn. Tuy nhiên, cục diện phân khúc hiện nay cũng cho thấy xu hướng điện hóa đang diễn ra ngày càng rõ rệt, với ưu thế nghiêng mạnh về phía VinFast cùng bộ đôi VF 5 và VF 6.

Bên cạnh những mẫu mã được các hãng công bố doanh số; nhóm SUV đô thị phổ thông tại Việt Nam thực tế còn nhiều dòng xe khác đang phân phối. Có thể kể đến Subaru Crosstrek, Skoda Kushaq, MG ZS, Peugeot 2008, Lynk & Co 06, Geely Coolray, Haval Jolion, Omoda C5,… Tuy nhiên, hầu hết đều không được nhà phân phối công bố kết quả bán hàng.



