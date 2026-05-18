KIA Seltos giảm giá xuống mức hơn 500 triệu đồng

Bên cạnh các chương trình kích cầu cho xe mới, nhiều đại lý KIA hiện cũng áp dụng ưu đãi mạnh tay đối với khách mua xe Seltos VIN cũ (sản xuất năm 2025). Mức giảm từ 40 - 60 triệu đồng, tùy phiên bản. Theo các nhân viên bán hàng, đây là các xe thuộc diện tồn kho nên có mức khuyến mãi cao hơn so với xe mới sản xuất đang được phân phối trên thị trường nhằm đẩy hàng nhanh.

Trong đó, phiên bản Seltos 1.5L AT được áp dụng mức giảm mạnh nhất, lên đến 60 triệu đồng. Các phiên bản khác như Seltos 1.5L Deluxe được giảm 50 triệu đồng, Seltos 1.5L Luxury giảm 56 triệu đồng và Seltos 1.5L Premium giảm 40 triệu đồng. Như vậy sau ưu đãi, giá thực tế của các xe KIA Seltos VIN 2025 chỉ còn dao động từ 519 - 659 triệu đồng.

Các xe KIA Seltos sản xuất năm 2024 đang được đại lý giảm giá sâu nhằm đẩy hàng tồn kho ẢNH: NGUYỄN DUY

Ngoài ưu đãi trực tiếp vào giá bán, khách mua xe còn có thể được tặng thêm quà tặng hoặc phụ kiện tùy chính sách của từng đại lý. Dù vậy, theo chia sẻ từ nhân viên bán hàng, số lượng xe thuộc diện ưu đãi mạnh hiện không còn nhiều và phụ thuộc vào lượng tồn kho của từng đại lý. Đồng thời, khách mua xe VIN cũ cũng sẽ bị hạn chế hơn về lựa chọn màu sắc. Đáng chú ý, các phiên bản sử dụng động cơ tăng áp hiện gần như đã hết hàng VIN cũ.

Việc các đại lý mạnh tay giảm giá KIA Seltos VIN cũ diễn ra trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh về giá bán nhằm kích cầu tiêu dùng. Trong đó, các mẫu xe tồn kho thường được ưu đãi sâu hơn để tăng sức hút với khách hàng. Đặc biệt ở những phân khúc có mức độ cạnh tranh cao như SUV đô thị cỡ B.

KIA Seltos đang phân phối tại Việt Nam là phiên bản nâng cấp được THACO AUTO giới thiệu từ tháng 3.2024. Xe đang được phân phối tổng cộng 6 tùy chọn phiên bản, trong đó có 2 bản sử dụng động cơ tăng áp được bổ sung gần đây, gồm Seltos 1.5 Turbo Deluxe và Seltos 1.5 Turbo Luxury. Giá niêm yết cho xe mới từ 579 - 699 triệu đồng.

KIA Seltos VIN 2024 vẫn thuộc phiên bản nâng cấp mới, phân phối tại Việt Nam từ tháng 3.2024 ẢNH: NGUYỄN DUY

Ở bản mới, mẫu xe Hàn Quốc được tinh chỉnh thiết kế ngoại thất theo hướng hiện đại và thể thao hơn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt mới kết hợp cụm đèn LED thay đổi đồ họa chiếu sáng. Cản trước, cản sau cùng thiết kế mâm hợp kim cũng được làm mới nhằm tăng vẻ khỏe khoắn cho mẫu SUV đô thị này.

Không gian nội thất của Seltos cũng được nâng cấp đáng kể so với trước đây. Xe sử dụng cụm màn hình kép nối liền giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm. Khu vực điều khiển trung tâm, cửa gió điều hòa hay vô-lăng được tinh chỉnh lại theo hướng hiện đại hơn. Tùy phiên bản, KIA Seltos được trang bị ghế bọc da, điều hòa tự động, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, khởi động nút bấm, sạc điện thoại không dây...

Về vận hành, mẫu xe Hàn Quốc trang bị động cơ dung tích 1.5 lít trên tất cả các phiên bản. Trong đó, phiên bản sử dụng động cơ hút khí tự nhiên không tăng áp có công suất 113 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Đi kèm hộp số CVT. Riêng các bản trang bị tăng áp, kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp, công suất tối đa đạt 158 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 253 Nm tại 1.500 - 3.500 vòng/phút.

Với mức giảm hiện tại, giá bán thực tế của KIA Seltos về sát mốc 500 triệu đồng, chỉ ngang ngửa các mẫu A-SUV ẢNH: NGUYỄN DUY

Đáng chú ý, KIA cũng bổ sung gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS trên phiên bản 1.5 Turbo GT-Line cao cấp nhất. Hệ thống này gồm các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ bám làn, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cảnh báo nguy hiểm khi mở cửa xe và cảnh báo người lái mất tập trung.

Ngoài ra, mẫu SUV đô thị cỡ B này còn có các tính năng hỗ trợ tránh va chạm điểm mù phía sau, hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ giới hạn tốc độ và camera lùi. Hai phiên bản thấp được trang bị 2 túi khí, trong khi các phiên bản cao cấp sở hữu 6 túi khí.