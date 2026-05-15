Subaru Forester tiếp tục giảm giá hơn 300 triệu, 'của hời' cho người thực dụng

Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh giá bán ngày càng khốc liệt khi nhiều thương hiệu, mẫu mã đồng loạt áp dụng các chính sách ưu đãi mạnh tay để kích cầu. Đáng chú ý, trong tháng 5.2026, mẫu SUV Nhật Bản - Subaru Forester tiếp tục là một trong những cái tên gây chú ý nhất với mức giảm giá lên đến hơn 300 triệu đồng.

Theo khảo sát tại một số đại lý, mẫu SUV, crossover cỡ trung này hiện đang được duy trì gói kích cầu với tổng giá trị dao động từ 278 - 308 triệu đồng, áp dụng cho các xe sản xuất năm 2024, nhập khẩu từ Thái Lan. Các ưu đãi bao gồm hỗ trợ lệ phí trước bạ, phí đăng ký xe, bảo hành, bảo dưỡng, bảo hiểm vật chất cùng quà tặng phụ kiện khi nhận xe.

Sau khi trừ ưu đãi, giá bán thực tế của Subaru Forester giảm xuống còn khoảng 869 triệu đồng với phiên bản 2.0 iL EyeSight, trong khi bản 2.0 iS EyeSight hiện ở mức khoảng 919 triệu đồng.

Subaru Forester bản cũ, sản xuất năm 2024 đang được các đại lý duy trì ưu đãi lên đến hơn 300 triệu đồng nhằm xả nốt lượng xe còn tồn kho ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Subaru Forester được giảm giá sâu trong năm 2026. Từ đầu năm, hãng cùng hệ thống phân phối đã liên tục triển khai các chương trình kích cầu nhằm đẩy hàng tồn kho trước thời điểm thế hệ mới xuất hiện. Một số nhân viên tư vấn bán hàng cho biết, sau nhiều tháng ưu đãi kéo dài, lượng xe còn lại tại đại lý hiện không còn nhiều, màu sắc cũng khá hạn chế tùy chọn.

Việc Subaru mạnh tay "xả hàng" cũng phản ánh thực tế Forester vốn là mẫu xe khá kén khách tại Việt Nam. So với nhiều đối thủ cùng phân khúc, mẫu xe Nhật không sở hữu thiết kế quá bắt mắt, màn hình giải trí cỡ lớn hay danh sách tiện nghi thiên về "trình diễn công nghệ" như nhiều mẫu xe Hàn Quốc hoặc Trung Quốc. Tuy nhiên, chính sự khác biệt đó lại khiến Forester trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với nhóm khách hàng thực dụng, đặc biệt ở thời điểm giá bán giảm sâu.

Trong tầm giá khoảng 900 triệu đồng, thị trường hiện nay rất hiếm mẫu SUV, crossover cỡ trung nhập khẩu nào còn duy trì hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng (Symmetrical AWD) như Forester. Đây vốn là một trong những công nghệ làm nên bản sắc của Subaru suốt nhiều năm qua, giúp xe duy trì độ ổn định tốt hơn khi di chuyển trên cao tốc, đường trơn trượt hoặc các cung đường đèo dốc.

Khác với nhiều hệ dẫn động AWD chỉ kích hoạt khi cần thiết, hệ thống trên Forester vận hành toàn thời gian, kết hợp cùng động cơ boxer đặc trưng giúp hạ thấp trọng tâm xe. Nhờ đó, mẫu xe này thường được đánh giá cao về cảm giác lái chắc chắn, độ cân bằng thân xe tốt hơn khi ôm cua hoặc chuyển làn ở tốc độ cao.

Mẫu SUV, crossover cỡ trung thương hiệu Subaru được đánh giá cao nhờ khả năng vận hành và an toàn vượt trội ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Bên cạnh khả năng vận hành, Forester cũng được nhiều người dùng đánh giá tích cực về an toàn. Phiên bản phân phối tại Việt Nam trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái EyeSight với nhiều tính năng như phanh tự động khẩn cấp, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn hay cảnh báo lệch làn. Thực tế, trước đây trở ngại lớn nhất của Forester nằm ở giá bán. Khi còn niêm yết ở mức trên 1 tỉ đồng, mẫu xe này gặp khó trong việc cạnh tranh với các đối thủ Hàn Quốc hay Nhật Bản lắp ráp trong nước vốn có nhiều tiện nghi và thương hiệu phổ biến hơn.

Trong khi đó, Subaru Forester thế hệ mới hiện đã được hãng phân phối tại Việt Nam với giá niêm yết từ 1,299 - 1,399 tỉ đồng. Dù sở hữu thiết kế hiện đại hơn, nội thất nâng cấp và bổ sung thêm nhiều công nghệ, mức chênh lệch giá lên đến vài trăm triệu đồng cũng khiến không ít khách hàng đắn đo.

Chính vì vậy, với nhiều người yêu thích dòng xe Subaru nói chung hay Forester nói riêng, các phiên bản cũ ở thời điểm giảm giá sâu như hiện nay lại trở thành lựa chọn hợp lý hơn về mặt tài chính. Bởi xét về nền tảng vận hành, khả năng an toàn hay độ bền bỉ, mẫu xe này vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng gia đình, trong khi chi phí sở hữu dễ tiếp cận hơn đáng kể so với thế hệ mới.