Xe crossover cỡ trung: Mazda CX-5 mất ngôi vương doanh số

Sau giai đoạn đầu năm chững lại do ảnh hưởng của yếu tố "mùa vụ" (cận Tết Nguyên đán 2026), thị trường ô tô Việt Nam bước sang tháng 3.2026 với nhiều tín hiệu phục hồi tích cực. Điều này thể hiện rõ qua kết quả bán hàng ở nhiều phân khúc, trong đó có phân khúc crossover cỡ trung (C-SUV) - một trong những nhóm xe hút khách trên thị trường.

Phân khúc crossover cỡ trung quý 1: VinFast VF 7 vượt mặt Ford Territory

Cụ thể, theo số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) và VinFast; kết thúc tháng 3.2026, toàn phân khúc SUV, crossover cỡ trung ghi nhận doanh số đạt 8.332 xe, tăng 3.757 xe so với tháng trước. Mức tăng trưởng này gần như tương đương so với lượng xe sụt giảm của tháng 2, cho thấy sức mua ô tô trong nước đang nhanh chóng hồi phục sau giai đoạn lễ, tết.

Doanh số SUV, crossover cỡ trung tại Việt Nam tháng 3.2026 NGUỒN: VAMA, TC MOTOR, VINFAST

Xét cuộc đua nội bộ giữa các mẫu mã, Mazda CX-5 trở thành tâm điểm phân khúc trong tháng 3, khi bất ngờ đánh mất "ngôi vương" doanh số. Theo đó, kết quả bán hàng tháng qua cho thấy, mẫu xe Nhật Bản tháng qua chỉ bán ra 1.531 xe. Dù vẫn tăng 523 xe so với tháng trước, nhưng kết quả này không đủ giúp Mazda CX-5 duy trì vị thế số 1. Bởi lẽ, Mitsubishi Destinator cũng có một tháng "tỏa sáng" với 1.663 xe đến tay người dùng, tăng tới 1.150 xe (tức gần gấp 3 lần) so với tháng trước.

Thành tích này giúp mẫu xe của Mitsubishi trở thành cái tên ghi nhận doanh số tăng trưởng ấn tượng nhất; đồng thời vươn lên dẫn đầu nhóm xe SUV, crossover cỡ trung sử dụng động cơ đốt trong. Bên cạnh yếu tố sức mua phục hồi, kết quả bứt phá của Destinator còn đến từ việc nguồn cung xe đã được cải thiện đáng kể sau thời gian gián đoạn.

VinFast VF 7 bất ngờ tìm lại đà tăng trưởng ấn tượng, vươn lên dẫn đầu doanh số phân khúc crossover cỡ trung ẢNH: CHÍ TÂM

Đáng chú ý, nếu xét cả xe thuần điện, VinFast VF 7 với 1.732 xe bán ra trong tháng 3 (tăng 925 xe so với tháng trước) mới là mẫu xe chiếm lĩnh vị trí số 1 toàn phân khúc SUV, crossover cỡ trung tại Việt Nam. Điều này đồng nghĩa, Mitsubishi Destinator bị đẩy xuống vị trí thứ 2, trong khi Mazda CX-5 rơi xuống vị trí thứ 3 - một diễn biến hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây ở phân khúc này.

Ngoài bộ 3 kể trên, các vị trí khác trên bảng xếp hạng doanh số SUV, crossover cỡ trung tại Việt Nam nhìn chung không có nhiều xáo trộn. Ford Territory tháng 3 ghi nhận doanh số đạt 1.136 xe (tăng 406 xe so với tháng liền trước), qua đó tiếp tục duy trì sự hiện diện trong nhóm dẫn đầu. Hyundai Tucson và Honda CR-V cũng ghi nhận lượng xe bán ra tăng trưởng khá tốt, lần lượt đạt 744 xe và 681 xe đến tay người dùng.

Tính riêng nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong, Mazda CX-5 bị Mitsubishi Destinator soán ngôi trong tháng 3.2026 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ở nhóm còn lại, Mazda CX-8 bán ra 351 xe, Hyundai Santa Fe đạt 189 xe, trong khi KIA Sportage và KIA Sorento lần lượt ghi nhận 142 xe và 60 xe bàn giao. Bộ đôi Peugeot 3008/5008 cộng dồn cũng đạt 103 xe trong tháng 3. Nhìn chung, đà phục hồi của thị trường không chỉ tập trung ở một vài mẫu xe mà lan tỏa trên diện rộng, giúp hầu hết mẫu xe trong phân khúc đều cải thiện doanh số.

Cộng dồn 3 tháng đầu năm 2026, toàn phân khúc SUV, crossover cỡ trung ghi nhận tổng doanh số hơn 21.400 xe, tiếp tục nằm trong nhóm xe được người Việt ưa chuộng nhất trên thị trường. Trong đó, Mazda CX-5 dù có phần "hụt hơi" trong tháng vừa qua, nhưng thực tế vẫn là mẫu xe dẫn đầu phân khúc trong quý 1/2026 với 4.643 xe bán ra. Tuy nhiên, khoảng cách với các đối thủ như VinFast VF 7 (3.514 xe), Ford Territory (3.411 xe) hay Mitsubishi Destinator (2.994 xe) đã thu hẹp đáng kể. Điều này cho thấy, Mazda CX-5 không còn quá áp đảo, trong khi các đối thủ ngày càng gia tăng áp lực.