SUV cỡ nhỏ dưới 750 triệu: Hyundai Creta giảm giá mạnh nhất, Xforce cập nhật bản mới

Áp lực cạnh tranh, đua doanh số… cũng như động thái xả hàng thanh lý xe đời cũ tồn kho đang góp phần thúc đẩy cuộc đua giảm giá ở phân khúc ô tô SUV cỡ nhỏ dưới 750 triệu đồng tại Việt Nam diễn ra rầm rộ. Không chỉ các mẫu mã vốn kén khách như MG ZS, ngay cả nhiều mẫu mã vốn đã tạo được sức hút như Hyundai Creta, KIA Seltos, Toyota Yaris Cross… thậm chí cả dòng xe hút khách vừa cập nhật bản mới như Mitsubishi Xforce, cũng đang được nhà sản xuất phân phối giảm giá hàng chục triệu đồng theo nhiều hình thức khác nhau.

Xe SUV hạng B mang thương hiệu Nhật Bản như Toyota Yaris Cross, Honda HR-V tiếp tục giảm giá theo hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ

Theo cập nhật mới nhất của PV Thanh Niên, trong tháng 5.2026, các mẫu SUV cỡ nhỏ hạng B của những thương hiệu Nhật Bản như Toyota Yaris Cross, Honda HR-V tiếp tục được nhà phân phối giảm giá theo hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ cho khách mua xe như những tháng trước đó. Cụ thể, Toyota Yaris Cross (với hai phiên bản máy xăng và hybrid - HEV có giá niêm yết 650 - 728 triệu đồng) đang được Toyota Việt Nam (TMV) giảm 33 - 37 triệu đồng, tương đương mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Qua đó, đưa giá bán thực tế mẫu SUV đô thị này về mức 617 - 691 triệu đồng.

Chương trình ưu đãi tương tự cũng được Honda Việt Nam triển khai với mẫu Honda HR-V, áp dụng với phiên bản Honda HR-V G, HR-V L (có giá đề xuất 699 - 750 triệu đồng). Sau khi áp dụng ưu đãi, khách hàng mua HR-V G, L trong tháng 5.2026 được giảm 35 - 37,5 triệu đồng.

Hyundai Creta giảm giá lên mức 60 triệu đồng

Trong khi đó, mẫu xe Hàn Quốc - Hyundai Creta được Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) - đơn vị lắp ráp, phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam mạnh tay tăng ưu đãi, giảm giá lên mức 60 triệu đồng, tùy phiên bản, đời xe, nhiều hơn 10 triệu đồng so với tháng trước đó. Với mức giảm này, Creta hiện có giá 539 - 655 triệu đồng, đồng thời cũng là một trong những mẫu xe có mức ưu đãi, giảm giá cao nhất phân khúc.

KIA Seltos hiện đang được Trường Hải (THACO AUTO) phân phối 6 phiên bản với giá đề xuất 579 - 699 triệu đồng, trong tháng 5.2026 khách mua một trong các phiên bản của KIA Seltos sẽ được giảm 10 - 31 triệu đồng. Giá bán thực tế mẫu xe này hiện đang ở mức 554 - 689 triệu đồng. Một số mẫu mã khác như MG ZS đang được nhà phân phối giảm 52 - 58 triệu đồng, áp dụng với xe sản xuất năm 2025.

Mẫu SUV đô thị hạng B của Mitsubishi phân phối 3 phiên bản, gồm GLX, Luxury và Ultimate với giá 605 - 720 triệu đồng

Trong khi đó, dù bán chạy hàng đầu phân khúc và vừa được nhà phân phối cập nhật bản mới 2026 nhưng Mitsubishi Xforce cũng phải lao vào cuộc đua giảm giá để gia tăng lực cạnh tranh cũng như tăng sự hấp dẫn với khách hàng. Từ tháng 5.2026, mẫu SUV đô thị hạng B của Mitsubishi phân phối 3 phiên bản, gồm GLX, Luxury và Ultimate với giá 605 - 720 triệu đồng. Dù vậy, khách mua xe sẽ được tặng phiếu nhiên liệu trị giá 45 - 55 triệu đồng. Tư vấn bán hàng của một số đại lý Mitsubishi cho biết, người mua xe có thể quy đổi phiếu tăng nhiên liệu ra mức giảm tiền mặt, trừ thẳng vào giá xe. Theo đó, với mức giảm này giá thực tế của Mitsubishi Xforce chỉ còn 560 - 665 triệu đồng.

Có thể thấy, cuộc đua giảm giá đang diễn ra rầm rộ giữa các mẫu xe thuộc phân khúc SUV cỡ nhỏ (SUV 5 chỗ hạng B) tầm giá dưới 750 triệu đồng. Trong đó, một số mẫu xe mang thương hiệu Hàn Quốc, Trung Quốc đang mạnh tay ưu đãi với mức giảm trên 50 triệu đồng, gần như gấp đôi mức giảm giá của các mẫu xe Nhật Bản. Dù vậy, các mẫu xe Nhật như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross… với sức hút từ thương hiệu, đang tạm thời chiếm ưu thế về doanh số.