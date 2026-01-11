Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lễ trao giải ô tô uy tín tại Ấn Độ vinh danh VinFast VF 6

Tâm Võ
Tâm Võ
11/01/2026 13:17 GMT+7

Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, VinFast VF 6 giành giải thưởng "Mẫu xe đáng tiền nhất năm" tại Autocar Awards 2026 diễn ra ở Mumbai, ghi dấu ấn tại Ấn Độ chỉ sau hơn 3 tháng gia nhập thị trường.

Tại lễ trao giải Autocar Awards 2026 tổ chức ở Mumbai, Ấn Độ, VinFast VF 6 đã giành chiến thắng ở hạng mục "Mẫu xe đáng tiền nhất năm" (Value for Money Car of the Year). Đây là một trong những giải thưởng uy tín, được Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia ô tô hàng đầu Ấn Độ bình chọn dựa trên nhiều tiêu chí khắt khe.

VinFast VF 6 thắng lớn tại lễ trao giải Autocar India Awards 2026 - Ảnh 1.

VinFast VF 6 giành giải "Mẫu xe đáng tiền của năm" tại Ấn Độ

ẢNH: VINFAST

Để đạt được danh hiệu này, VinFast VF 6 phải đáp ứng các yêu cầu về sự cân bằng giữa giá bán, trang bị công nghệ và chi phí vận hành. Hội đồng giám khảo ghi nhận VF 6 sở hữu hàng loạt các tính năng hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) và các tiện nghi cao cấp, vốn chỉ có trên các dòng xe đắt tiền hơn. 

Bên cạnh đó, khả năng vận hành linh hoạt và phạm vi hoạt động tương đối lớn, phù hợp với điều kiện giao thông Ấn Độ cũng là một trong những yếu tố giúp mẫu xe này đạt giải.

Ấn Độ được đánh giá là một trong những thị trường ô tô có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các hãng xe nội địa và quốc tế. Thành công này được đánh giá là cột mốc quan trọng với VF 6 khi mẫu xe này chỉ mới gia nhập thị trường Ấn Độ sau 3 tháng (từ tháng 9.2025).

Tại đây, VinFast VF 6 được bán ra với 3 phiên bản, gồm Earth, Wind và Wind Infinity; giá dao động từ 1,649 - 1,829 triệu rupee (khoảng từ 495 - 549 triệu đồng).

VinFast VF 6 thắng lớn tại lễ trao giải Autocar India Awards 2026 - Ảnh 2.

Tại Việt Nam, VF 6 cũng ghi nhận doanh số dẫn đầu phân khúc SUV đô thị sau 11 tháng đầu 2025

ẢNH: C.T

Định giá ở mức dưới 2 triệu rupee là chiến lược cạnh tranh đáng chú ý của VF 6 với các mẫu xe điện cùng phân khúc tại Ấn Độ. Việc tập trung vào giá trị thực dụng giúp mẫu xe này dễ dàng tiếp cận nhóm khách hàng đang có xu hướng chuyển đổi từ xe động cơ đốt trong sang xe điện nhưng vẫn ưu tiên bài toán kinh tế.

Không chỉ gây tiếng vang tại thị trường quốc tế, VinFast VF 6 cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan tại thị trường quê nhà. Theo các số liệu được công bố, sau 11 tháng kinh doanh trong năm 2025, tổng lượng xe VF 6 bán ra tại Việt Nam đạt 19.750 chiếc. Kết quả này giúp VF 6 dẫn đầu doanh số trong phân khúc SUV đô thị, bỏ xa các mẫu xe đối thủ dùng động cơ xăng như Toyota Yaris Cross (13.208 xe) hay Mitsubishi Xforce (12.901 xe).

Thực tế cho thấy, chiến lược tập trung vào các dòng xe thuần điện có hàm lượng công nghệ cao đi kèm chính sách giá phù hợp đang giúp VinFast từng bước thay đổi thói quen tiêu dùng. Việc giành được giải thưởng lớn tại Ấn Độ là bước đệm để chinh phục khách hàng tại thị trường này.

