Thị trường ô tô lại đua giá, nhiều mẫu giảm đến cả tỉ đồng

Bước vào quý 2/2026, thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục chứng kiến làn sóng giảm giá lan rộng ở nhiều phân khúc, từ xe phổ thông đến xe sang, thậm chí cả ô tô điện. Áp lực tồn kho, sức mua chưa phục hồi như kỳ vọng, cùng sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt khiến nhiều hãng xe, đại lý buộc phải duy trì, thậm chí mở rộng các chương trình ưu đãi.

Đáng chú ý, không ít mẫu xe được điều chỉnh chính sách kích cầu, với mức giảm giá quy đổi lên đến hàng trăm triệu đồng. Thậm chí, một số mẫu ưu đãi vượt mốc 1 tỉ đồng.

Bộ đôi Hyundai Santa Fe/Palisade giảm hơn 200 triệu đồng

Trong nhóm SUV, crossover 7 chỗ, Hyundai Santa Fe, Hyundai Palisade đang là hai cái tên được nhắc đến nhiều khi liên tục xuất hiện trong các chương trình giảm giá tại các đại lý. Tháng 4.2026, bộ đôi này tiếp tục được áp dụng mức ưu đãi "khủng", với mức giảm từ 200 - 220 triệu đồng, tùy phiên bản và khu vực; áp dụng chủ yếu cho các lô xe tồn kho.

Cùng với "đàn anh" Palisade, Hyundai Santa Fe cũng đang được các đại lý áp dụng nhiều chính sách ưu đãi mạnh tay để kích cầu ẢNH: NGUYỄN DUY

Với Hyundai Santa Fe, mẫu SUV, crossover cỡ trung có giá niêm yết từ 1,069 - 1,365 tỉ đồng, sau khi trừ ưu đãi, giá bán thực tế tại một số đại lý đã được kéo xuống còn khoảng 850 - 900 triệu đồng, giúp mẫu xe này gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc.

Trong khi đó, Hyundai Palisade - dòng SUV cỡ lớn nhập khẩu đang có giá niêm yết từ 1,469 - 1,589 tỉ đồng cũng ghi nhận mức giảm tương tự. Thậm chí, một số đại lý còn ưu đãi vượt mức 220 triệu đồng nhằm đẩy nhanh lượng xe tồn. Động thái này phản ánh rõ áp lực cạnh tranh trong phân khúc SUV 7 chỗ, nơi ngày càng xuất hiện nhiều lựa chọn mới với giá bán và trang bị hấp dẫn hơn, buộc các mẫu xe đời cũ phải điều chỉnh để giữ sức hút.

Subaru Forester giảm hơn 300 triệu đồng

Ở nhóm xe Nhật, Subaru Forester đang là một trong những mẫu xe đa dụng gây chú ý nhất, khi liên tục được hệ thống phân phối áp dụng mức ưu đãi thuộc hàng cao nhất thị trường hiện nay. Theo đó, các xe Forester sản xuất năm 2024 đang được áp dụng gói kích cầu với tổng giá trị dao động từ 278 - 308 triệu đồng, bao gồm giảm giá trực tiếp và quà tặng đi kèm. Sau khi trừ ưu đãi, giá bán thực tế của mẫu SUV, crossover này giảm thấp nhất còn khoảng 869 triệu đồng, tức giảm hơn 300 triệu đồng so với niêm yết ban đầu.

Subaru Forester tiếp tục giảm giá đến hơn 300 triệu, áp dụng với các xe đời cũ, sản xuất năm 2023 hoặc 2024 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Mức giá này giúp Forester tạo lợi thế cạnh tranh hơn trong phân khúc SUV, crossover cỡ trung (C-SUV), đặc biệt khi mẫu xe này vốn được đánh giá cao ở khả năng vận hành ổn định với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD) và gói công nghệ an toàn EyeSight. Tuy nhiên, tương tự nhiều mẫu xe khác, ưu đãi sâu chủ yếu áp dụng cho xe tồn kho, số lượng không nhiều và có thể kết thúc khi đại lý hoàn tất việc "dọn kho".

Xe điện Ford Mustang giảm 900 triệu đồng

Một mẫu xe khác cũng đang thu hút sự chú ý của người dùng ô tô là Ford Mustang Mach-E, khi đầu tháng 4.2026, mẫu xe thuần điện duy nhất của hãng xe Mỹ tại Việt Nam bất ngờ được điều chỉnh giá bán mạnh tay. Theo đó, trên trang thông tin chính thức của Ford Việt Nam, giá niêm yết của Mustang Mach-E chỉ còn 1,699 tỉ đồng, tức giảm tới 900 triệu đồng so với mức giá công bố ban đầu (2,599 tỉ đồng).

Mẫu xe điện Ford Mustang Mach-E cũng gây "sốc" khi được giảm giá niêm yết đến 900 triệu đồng ẢNH: CHÍ TÂM

Không chỉ giảm giá, mẫu xe này còn được hãng áp dụng các chương trình bán hàng đi kèm như miễn phí sạc trong thời gian dài, hỗ trợ vận hành… nhằm tăng sức hấp dẫn cho khách hàng. Tuy vậy, ngay cả sau khi giảm sâu, Mustang Mach-E vẫn thuộc nhóm xe có giá cao, do đó đối tượng khách hàng vẫn khá kén chọn, chủ yếu là những người muốn trải nghiệm xe điện hiệu suất cao và thiết kế khác biệt.

Xe điện BMW iX3 giảm gần 1,1 tỉ đồng

Ở phân khúc xe điện hạng sang, BMW iX3 cũng đang được các đại lý giảm giá mạnh để xả hàng tồn kho. Mẫu SUV này có giá niêm yết khoảng 3,539 tỉ đồng, nhưng hiện được giảm tới 1,094 tỉ đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn khoảng 2,49 tỉ đồng. Mức giảm gần 1,1 tỉ đồng là con số hiếm thấy, đặc biệt với một mẫu xe mang thương hiệu hạng sang của Đức.

BMW iX3 được các đại lý xe Đức chào bán với giá thực tế thấp hơn niêm yết gần 1,1 tỉ đồng ẢNH: ĐẠI LÝ BMW

Sau khi điều chỉnh giá, BMW iX3 trở nên dễ tiếp cận hơn, thậm chí tiệm cận giá của nhiều mẫu SUV cao cấp chạy xăng ở phân khúc thấp hơn. Tuy nhiên, việc phải giảm sâu cũng cho thấy áp lực không nhỏ trong việc tiêu thụ xe điện hạng sang, khi thị trường vẫn đang trong giai đoạn chuyển đổi và chưa thực sự bùng nổ về nhu cầu.

Mercedes-Benz S 450 giảm gần 1,3 tỉ đồng

Một cái tên khác cũng đáng chú ý nhất trong làn sóng giảm giá ô tô tại Việt Nam đầu năm 2026 là Mercedes-Benz S 450. Hiện một số đại lý xe sang Đức đang chào bán mẫu sedan đầu bảng trong dải sản phẩm của Mercedes-Benz tại Việt Nam với mức ưu đãi lên tới gần 1,3 tỉ đồng, chủ yếu áp dụng cho các xe tồn kho hoặc sản xuất từ năm trước.

Mẫu sedan hạng sang đầu bảng của Mercedes-Benz là một trong những mẫu xe giảm giá mạnh nhất thị trường hiện tại ẢNH: MERCEDES-BENZ

Đây là mức giảm hiếm thấy đối với dòng S-Class, vốn luôn thuộc nhóm xe giữ giá tốt và ít khi cần ưu đãi để bán. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường trầm lắng, nhu cầu ở phân khúc xe sang không còn sôi động như trước, việc điều chỉnh giá được xem là giải pháp cần thiết để kích cầu cũng như giải phóng hàng tồn.