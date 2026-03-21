Volvo mang mẫu SUV cao cấp nhất về Việt Nam, giá 3,289 tỉ đồng

Trong bối cảnh nhiều hãng xe sang gặp khó khăn do ảnh hưởng kinh tế, Volvo bất ngờ mang mẫu SUV cao cấp nhất của thương hiệu - Volvo XC90 2026 về Việt Nam. Lần này, hãng xe Bắc Âu đi theo hướng thực dụng hơn, đưa phiên bản B5 AWD về nước thay vì các bản hiệu suất cao B6 hay T8 Recharge như trước.

Đáng chú ý, Volvo XC90 2026 chỉ niêm yết giá 3,289 tỉ đồng, thấp hơn đáng kể so với bản trước đó (4 tỉ - 4,37 tỉ đồng). So với các đối thủ trong phân khúc, mẫu SUV flagship của Volvo vẫn có giá hấp dẫn hơn so với Lexus RX (từ 3,43 tỉ đồng), Audi Q7 (từ 3,7 tỉ đồng), BMW X5 (từ 4,6 tỉ đồng)...

Diện mạo tinh chỉnh theo "ngôn ngữ" điện hóa

Về tổng thể, Volvo XC90 2026 vẫn giữ lại phom dáng bệ vệ đặc trưng nhưng được tinh chỉnh để trông "gần gũi" hơn với mẫu xe thuần điện EX90.

Diện mạo Volvo XC90 2026 có nhiều thay đổi theo phong cách EX90

Thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở mặt ca-lăng với các nan chéo đan xen kiểu mới, tạo hiệu ứng thị giác hơn so với kiểu nan dọc truyền thống. Cụm đèn chiếu sáng "búa Thor" đặc trưng cũng được làm mới với dải LED mảnh hơn, tích hợp công nghệ đèn LED ma trận thông minh, giúp tối ưu tầm nhìn mà không gây chói mắt xe đối diện.

Thân xe không có quá nhiều thay đổi nhưng bộ mâm kích thước lớn, dạng nan hoa đa chấu mới mang lại vẻ thanh thoát và sang trọng hơn. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED dạng cột vẫn được giữ nguyên nhưng được tinh chỉnh đồ họa bên trong để đồng bộ với ngôn ngữ thiết kế mới của hãng.

Nội thất tương tự "đàn em" XC60

Khoang cabin XC90 2026 thể hiện triết lý tối giản nhưng tinh tế của hãng xe Thụy Điển. Điểm nâng cấp đáng giá nhất nằm ở màn hình giải trí trung tâm được tăng kích thước lên 11,2 inch với độ phân giải cao hơn, tương tự "đàn em" XC60 2026. Hệ điều hành mới được phát triển cùng Google giúp các thao tác chạm, vuốt mượt mà, tích hợp sẵn các ứng dụng phổ biến và hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây.

Màn hình trung tâm trên Volvo XC90 2026 nâng kích thước lên 11,2 inch

Khu vực táp-lô và cụm điều khiển trung tâm cũng tái thiết kế nhẹ nhàng. Volvo đã bổ sung thêm các khay chứa đồ, vị trí sạc điện thoại không dây được bố trí lại để tối ưu không gian.

Hãng xe Thụy Điển sử dụng các vật liệu tái chế chất lượng cao cho nội thất, kết hợp cùng các chi tiết ốp gỗ phong cách mộc mạc và cần số pha lê Orrefors chế tác thủ công. Hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins cao cấp vẫn là trang bị tiêu chuẩn trên mẫu xe này.

Trang bị động cơ nhỏ, tiết kiệm nhiên liệu

Khác với xe mẫu cũ, Volvo XC90 2026 sử dụng hệ động lực B5 Mild Hybrid với khối động cơ xăng 2.0 lít tăng áp kết hợp cùng mô-tơ điện, sản sinh công suất 250 mã lực và mô-men xoắn cực đại 360 Nm.

Volvo XC90 2026 không còn trang bị động cơ hiệu suất cao như xe đời cũ

Dù thông số này thấp hơn so với bản B6 (300 mã lực) hay T8 (462 mã lực), nhưng đây là mức hiệu suất phù hợp cho nhu cầu di chuyển tại Việt Nam, đồng thời giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.

Ngoài ra, XC90 mới vẫn trang bị hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) và hệ thống treo khí nén, cho phép tùy chỉnh độ cao gầm xe tùy theo chế độ lái. Về công nghệ an toàn, Volvo cũng trang bị cho mẫu SUV đầu bảng gói công nghệ City Safety với nhiều tính năng như phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù và kiểm soát hành trình thích ứng (Pilot Assist)...