Volvo XC60 và S90 bản nâng cấp giá từ 2,3 tỉ đồng tại Việt Nam

Xe SUV bán chạy nhất toàn cầu của hãng xe xuất xứ Thụy Điển Volvo XC60 và S90 không chỉ được cải tiến thiết kế mà còn tập trung nâng cao trải nghiệm người dùng.

So với bản tiền nhiệm, ngoại hình Volvo XC60 2026 tinh chỉnh lưới tản nhiệt mới ở phần đầu xe với họa tiết lưới đan chéo, đèn hậu tối màu, mâm xe tùy chọn và bổ sung màu ngoại thất Forest Lake.

Ngoại hình Volvo XC60 có nhiều thay đổi ở phần đầu xe ẢNH: Q.T

Khoang lái Volvo XC60 sử dụng vật liệu mới giúp không gian nội thất cao cấp hơn, bộ sạc điện thoại không dây tốt hơn và ngăn đựng cốc mới, màn hình trung tâm kích thước tăng từ 9,0 inch trên bản tiền nhiệm lên 11,2 inch đặt dọc có chống phản quang LCF, giao diện Volvo Car UX mới mang lại hiệu năng xử lý nhanh hơn. Xe có thêm lựa chọn chất liệu ghế da tổng hợp từ vật liệu tái chế Quilted Nordico, hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins.

XC60 Plug-in Hybrid Ultra vẫn trang bị động cơ xăng 2,0 lít kết hợp với mô-tơ điện, công suất 462 mã lực, tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong 4,8 giây. Xe có khả năng di chuyển thuần điện 89 km sau mỗi lần sạc đầy.

Nội thất Volvo XC60 sang trọng với nhiều chất liệu cao cấp

ẢNH: Q.T

Trong khi đó, Volvo XC60 phiên bản XC60 Ultra trang bị động cơ B5 2,0 lít kết hợp hệ truyền động hybrid lai nhẹ (Mild-Hybrid) với pin lithium-ion 48 Volt công suất tối đa 249 mã lực. Người lái có thể tùy chọn các chế độ lái như Pure (thuần điện), Hybrid, Power, Off-road và Constant AWD, phù hợp vận hành ở nhiều điều kiện lái khác nhau.

Volvo XC60 tại Việt Nam có hai phiên bản XC60 Ultra và XC60 Plug-in Hybrid Ultra ẢNH: Q.T

Trong khi đó, Volvo S90 lấy cảm hứng từ thiết kế ngoại hình xe thuần điện tương lai, trông sắc nét hơn. Phần đầu xe được làm mới, từ nắp ca-pô đến cản trước và tấm chắn bùn. Lưới tản nhiệt họa tiết đan chéo, kết hợp điểm nhấn mạ crôm.

Hệ thống chiếu sáng trên Volvo S90 kiểu búa Thor thanh mảnh với thấu kính trải dài, tăng độ nhận diện của xe khi di chuyển trên đường. Công nghệ chiếu sáng Matrix LED này tích hợp cụm đèn trước thích ứng (AHB) và đèn mở rộng góc đánh lái, giúp người lái dễ dàng quan sát. Đèn hậu Volvo S90 thiết kế lại với đồ họa ánh sáng mô phỏng đèn DRL hình chữ T ở phía trước. Xe có hai màu sơn ngoại thất mới Aurora Silver và Mulberry Red, mâm xe mới 10 chấu kích thước 20 inch cùng kích cỡ lốp 245/40R20.

Ngoại hình Volvo S90 lấy cảm hứng thiết kế từ xe thuần điện tương lai ẢNH: Q.T

Nội thất Volvo S90 thừa hưởng màn hình trung tâm 11,2 inch đặt dọc từ mẫu xe anh em Volvo XC90 nhưng kích thước lớn hơn có phủ lớp LFC chống chói và phản quang, nhô ra ngoài thay vì bằng phẳng như trước. Bên cạnh đó, khả năng cách âm, hệ thống treo thích ứng cũng được trang bị tiêu chuẩn giúp người lái thoải mái hơn.

Volvo S90 Plug-in Hybrid Ultra trang bị động cơ xăng 2,0 lít kết hợp với mô-tơ điện, sản sinh công suất tối đa 462 mã lực và mô-men xoắn cực đại 709 Nm, tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong 4,8 giây, khả năng di chuyển thuần điện 98 km sau mỗi lần sạc đầy. Xe trang bị hệ thống treo khí nén điện tử ở cầu sau, giúp tăng cường sự thoải mái và khả năng kiểm soát xe.

Màn hình trung tâm 11,2 inch đặt dọc trên Volvo S90 ẢNH: Q.T

Volvo XC60 phân phối tại Việt Nam hai phiên bản XC60 Ultra và XC60 Plug-in Hybrid Ultra đi kèm mức giá lần lượt 2,299 tỉ và 2,75 tỉ đồng. Trong khi đó, Volvo S90 Plug-in Hybrid Ultra có giá 2,75 tỉ đồng.

Volvo XC60 cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc SUV cỡ trung hạng sang như Mercedes-Benz GLC (giá 2,299 - 2,799 tỉ đồng), BMW X3 (giá 2,279 - 2,629 tỉ đồng). Volvo S90 cạnh tranh với Mercedes-Benz E-Class (giá 2,449 - 3,209 tỉ đồng), BMW 5-Series (giá 2,589 - 3,099 tỉ đồng). Cả hai bản nâng cấp XC60 và S90 của Volvo nhập từ Malaysia như bản tiền nhiệm, trong khi đó các đối thủ Mercedes-Benz, BMW lắp ráp trong nước.