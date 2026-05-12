VinFast bàn giao 24.774 xe điện trong tháng 4, Limo Green trở thành 'gà đẻ trứng vàng'

Theo báo cáo số liệu từ VinFast, tháng 4 vừa qua thương hiệu này bàn giao 24.774 xe điện đến tay khách hàng, giảm nhẹ 2.835 xe so với tháng liền kề. Tuy nhiên, đây vẫn là con số ấn tượng, giúp hãng xe Việt dẫn đầu thị trường ô tô trong nước trong 19 tháng liên tiếp. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, VinFast đã bán hơn 78.400 ô tô điện.

VinFast Limo Green trở thành mẫu xe bán chạy nhất năm 2026 tính đến hết tháng 4 vừa qua ẢNH: CHÍ TÂM

Trong đó, VinFast Limo Green tiếp tục vượt qua VF 3 trở thành "gà đẻ trứng vàng" khi có doanh số đạt 6.480 xe, giảm nhẹ 4,6% so với tháng 3.2026 (đạt 6.795 xe). Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn xác lập kỷ lục lũy kế 18.951 xe sau 4 tháng đầu năm.

Ở vị trí tiếp theo, mẫu minicar VF 3 ghi nhận doanh số 5.273 xe bàn giao đến tay khách hàng trong tháng 4 vừa qua, tăng khoảng 11,5% so với tháng trước đó. Từ đầu năm đến nay, tổng doanh số VF 3 đạt 15.461 chiếc, trở thành mẫu xe bán chạy thứ 2 thị trường ô tô Việt Nam.

Tương tự, mẫu SUV đô thị hạng A - VinFast VF 5 (gồm Herio Green) có lượng xe bán ra đạt 4.732 chiếc trong tháng vừa qua, lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 13.404 xe bàn giao đến tay khách hàng. VinFast VF 6 ghi nhận 2.704 xe bán ra trong tháng đầu quý 2, giảm nhẹ so với mức 3.152 xe của tháng 3.2026; lũy kế sau 4 tháng đạt 9.383 chiếc, trở thành mẫu SUV hạng B bán chạy nhất hiện nay.

VF 5 vẫn là một trong 3 mẫu xe bán chạy nhất của VinFast, được nhóm khách hàng chạy dịch vụ ưa chuộng ẢNH: CHÍ TÂM

Mẫu xe đa dụng VF MPV 7 duy trì phong độ ổn định với 2.526 xe bán ra trong tháng 4, tổng lượng xe bàn giao đạt 6.212 xe sau 4 tháng đầu năm. Riêng phân khúc C-SUV, VinFast VF 7 đạt doanh số 1.148 xe, nâng tổng số xe từ đầu năm lên 4.662 chiếc.

Như vậy, tính hết tháng 4, VinFast có nhiều mẫu xe góp mặt trong top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam. Với tổng lượng xe bán ra đạt hơn 78.400 chiếc, hãng xe đến từ Việt Nam hiện đang bỏ xa các thương hiệu đối thủ như Toyota (23.236 xe), Ford (14.998 xe), Mitsubishi (15.348 xe)…

Sự tăng trưởng ổn định của các dòng xe điện cho thấy người tiêu dùng đang hưởng ứng mạnh mẽ lộ trình chuyển đổi xanh của Chính phủ. Với việc đa dạng hóa sản phẩm từ phân khúc phổ thông đến cao cấp đi kèm cách chính sách kích cầu hiệu quả, VinFast đang tạo cách biệt an toàn về mặt doanh số với các thương hiệu khác tại Việt Nam, chủ yếu phân phối xe sử dụng động cơ đốt trong.