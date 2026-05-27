Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Video

VinFast VF 8 thế hệ mới 'lột xác' thế nào so với đời trước?

Chí Tâm
Chí Tâm
27/05/2026 15:54 GMT+7

VinFast VF 8 thế hệ mới vừa trưng bày tại Landmark 81 cho thấy nhiều sự thay đổi từ thiết kế đến vận hành. Tuy nhiên, đây chỉ là bản tiền thương mại, có thể vẫn còn một vài thay đổi, hoàn thiện nhỏ trước khi thương mại hóa.

4 điểm thay đổi lớn trên VinFast VF 8 thế hệ mới

VinFast VF 8 bản tiền thương mại vừa được hãng xe Việt Nam trưng bày tại tòa nhà Landmark 81 (TP.HCM), thu hút sự chú ý của nhiều người. So với bản tiền nhiệm, mẫu xe này đã có sự lột xác mạnh mẽ với nhiều thay đổi từ thiết kế cho đến khung gầm, vận hành.

Trong đó, ngoại hình xe được trau chuốt hơn ở phần đầu với nhiều đường nét góc cạnh, đi kèm với đèn LED định vị cách điệu và khe hút gió lớn. Bên trong xe vẫn mang thiết kế hiện đại nhưng tinh giản hơn. Giờ đây, VF 8 đời mới chỉ sử dụng màn hình trung tâm 12,9 inch kết hợp với bảng đồng hồ điện tử sau vô-lăng. Dù vậy, một số tính năng như kính HUD, cửa sổ trời toàn cảnh, sưởi và sấy ghế... chưa xuất hiện ở bản trưng bày lần này.

VinFast VF 8 thế hệ mới 'lột xác' thế nào so với đời trước? - Ảnh 1.

VinFast VF 8 thế hệ mới giảm kích thước màn hình trung tâm xuống còn 12,9 inch

ẢNH: C.T

Một trong những điểm nâng cấp đáng giá nhất của VF 8 nằm ở nền tảng khung gầm, đi kèm với hệ thống treo giảm chấn thích ứng ở trục trước và sau, cho khả năng thay đổi độ cứng, mềm tùy theo tình trạng mặt đường. Ngoài ra, xe sử dụng bộ pin dung lượng 60,13 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 500 km sau mỗi lần sạc.

So với bản tiền nhiệm, VinFast VF 8 thế hệ mới chỉ sử dụng một mô-tơ điện ở trục trước, có công suất 228 mã lực và mô-men xoắn cực đại 330 Nm. Cần lưu ý, đây chưa phải bản thương mại chính thức nên vẫn có thể đặt kỳ vọng hãng xe Việt Nam sẽ có thêm bản VF 8 trang bị hai mô-tơ điện, dẫn động bốn bánh trong thời gian tới.

Với những thay đổi mang tính thực dụng và giá bán đang được ưu đãi chỉ hơn 800 triệu đồng, VinFast VF 8 2026 sẽ là đối thủ đáng gờm đối với phân khúc crossover hạng D hiện nay, bao gồm cả xe động cơ đốt trong và xe điện.

Tin liên quan

4 thay đổi đáng chú ý trên VinFast VF 8 thế hệ mới

4 thay đổi đáng chú ý trên VinFast VF 8 thế hệ mới

VinFast VF 8 thế hệ mới vừa được tung ra thị trường Việt Nam với kiểu dáng mới, hoàn toàn lột xác so với thế hệ cũ.

Chuyên gia nói gì về VinFast VF 8 sau khi lái trải nghiệm?

VinFast VF 8 vận hành thế nào trong loạt sa hình 'khó nhằn'?

Khám phá thêm chủ đề

VinFast VF 8 thế hệ mới VinFast VF 8 VF 8 VinFast xe điện Xe điện VinFast
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận