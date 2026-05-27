VinFast VF 8 thế hệ mới 'lột xác' thế nào so với đời trước?

4 điểm thay đổi lớn trên VinFast VF 8 thế hệ mới

VinFast VF 8 bản tiền thương mại vừa được hãng xe Việt Nam trưng bày tại tòa nhà Landmark 81 (TP.HCM), thu hút sự chú ý của nhiều người. So với bản tiền nhiệm, mẫu xe này đã có sự lột xác mạnh mẽ với nhiều thay đổi từ thiết kế cho đến khung gầm, vận hành.

Trong đó, ngoại hình xe được trau chuốt hơn ở phần đầu với nhiều đường nét góc cạnh, đi kèm với đèn LED định vị cách điệu và khe hút gió lớn. Bên trong xe vẫn mang thiết kế hiện đại nhưng tinh giản hơn. Giờ đây, VF 8 đời mới chỉ sử dụng màn hình trung tâm 12,9 inch kết hợp với bảng đồng hồ điện tử sau vô-lăng. Dù vậy, một số tính năng như kính HUD, cửa sổ trời toàn cảnh, sưởi và sấy ghế... chưa xuất hiện ở bản trưng bày lần này.

VinFast VF 8 thế hệ mới giảm kích thước màn hình trung tâm xuống còn 12,9 inch ẢNH: C.T

Một trong những điểm nâng cấp đáng giá nhất của VF 8 nằm ở nền tảng khung gầm, đi kèm với hệ thống treo giảm chấn thích ứng ở trục trước và sau, cho khả năng thay đổi độ cứng, mềm tùy theo tình trạng mặt đường. Ngoài ra, xe sử dụng bộ pin dung lượng 60,13 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 500 km sau mỗi lần sạc.

So với bản tiền nhiệm, VinFast VF 8 thế hệ mới chỉ sử dụng một mô-tơ điện ở trục trước, có công suất 228 mã lực và mô-men xoắn cực đại 330 Nm. Cần lưu ý, đây chưa phải bản thương mại chính thức nên vẫn có thể đặt kỳ vọng hãng xe Việt Nam sẽ có thêm bản VF 8 trang bị hai mô-tơ điện, dẫn động bốn bánh trong thời gian tới.

Với những thay đổi mang tính thực dụng và giá bán đang được ưu đãi chỉ hơn 800 triệu đồng, VinFast VF 8 2026 sẽ là đối thủ đáng gờm đối với phân khúc crossover hạng D hiện nay, bao gồm cả xe động cơ đốt trong và xe điện.