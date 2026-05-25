Sau VF 8, VinFast sắp tung ra VF 9 mới?

Nguyễn Duy
25/05/2026 15:36 GMT+7

Những hình ảnh về mẫu SUV cỡ lớn mới trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho thấy VinFast có thể đang "rục rịch" tung thêm bản nâng cấp của mẫu xe đầu bảng VF 9 tại Việt Nam.

Theo đó, dữ liệu công khai từ hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam mới đây cho thấy, VinFast nhiều khả năng đang chuẩn bị trình làng thêm ít nhất hai mẫu SUV cỡ lớn mới. Trong đó, một mẫu xe gây chú ý khi sở hữu kích thước, tỷ lệ thân xe và phong cách thiết kế khá tương đồng với VF 9 hiện hành.

Mặc dù chưa có xác nhận chính thức từ hãng xe Việt, tuy nhiên nhìn vào các chi tiết phác thảo, có thể thấy mẫu xe mới có thể là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) hoặc bản cải tiến của VF 9.

So với các phiên bản hiện hữu đang bán trên thị trường, thiết kế mẫu mới mang nhiều thay đổi theo hướng hiện đại và mềm mại hơn. Phần đầu xe xuất hiện cụm đèn mảnh, thân xe bo tròn hơn, trong khi đuôi xe cũng được tinh chỉnh theo phong cách liền mạch và tối giản hơn trước. Ngôn ngữ thiết kế này có nhiều nét tương đồng với VF 8 thế hệ mới vừa ra mắt gần đây.

Hình ảnh các mẫu SUV cỡ lớn nhiều khả năng sẽ là phiên bản nâng cấp của VinFast VF 9

Đây cũng là điểm đáng chú ý bởi trong nhiều năm qua, VinFast thường tập trung mở rộng dải sản phẩm với những mẫu mã hoàn toàn mới; hoặc thay đổi cấu hình pin, trang bị. Việc một mẫu xe chủ lực được nâng cấp rõ rệt về ngoại hình, công nghệ và trải nghiệm vận hành cho thấy hãng xe Việt đang bắt đầu bước vào chu kỳ "làm mới sản phẩm" giống nhiều nhà sản xuất ô tô toàn cầu.

VF 8 thế hệ mới là ví dụ rõ nét nhất cho hướng đi này. Mẫu SUV điện cỡ D được VinFast tinh chỉnh mạnh ở cả nội thất lẫn khả năng vận hành, thay vì chỉ thay đổi nhẹ về trang bị như trước. Ngoài ra, xe còn được nâng cấp hệ khung gầm, bổ sung hệ treo giảm chấn thích ứng FSD, cải thiện giao diện ca-bin và đưa cụm đồng hồ phía sau vô-lăng trở lại. Đây đều là những chi tiết từng được nhiều người dùng phản hồi trong quá trình sử dụng thực tế.

Nếu VF 9 cũng đi theo hướng tương tự, đây có thể trở thành đợt nâng cấp đáng chú ý nhất của mẫu SUV điện đầu bảng này kể từ khi ra mắt.

Mẫu xe "đàn em" VF 8 cũng vừa được hãng xe Việt trình làng thế hệ mới

Thực tế, thời điểm hiện tại cũng được xem là phù hợp để VinFast làm mới VF 9. Mẫu SUV điện cỡ lớn này lần đầu xuất hiện từ cuối năm 2022 và đến nay đã bước vào giai đoạn giữa vòng đời sản phẩm. Với nhiều hãng xe quốc tế, đây thường là thời điểm các mẫu xe chủ lực được làm mới nhằm duy trì sức hút và tăng khả năng cạnh tranh.

Áp lực thị trường cũng là yếu tố đáng chú ý. Sau giai đoạn tăng trưởng, thị trường ô tô điện Việt Nam đang bắt đầu bước vào cuộc cạnh tranh đa dạng hơn khi ngày càng có nhiều thương hiệu tham gia. Ở nhóm SUV cỡ lớn, người dùng hiện không còn chỉ quan tâm đến phạm vi hoạt động hay khả năng tăng tốc, mà còn chú ý nhiều hơn tới trải nghiệm vận hành, độ hoàn thiện nội thất và công nghệ hỗ trợ lái.

Điều này phần nào lý giải vì sao VF 8 thế hệ mới được VinFast nâng cấp khá sâu thay vì chỉ thay đổi ngoại hình. Và nếu VF 9 thực sự chuẩn bị có phiên bản mới, nhiều khả năng mẫu xe này cũng sẽ nhận loạt cải tiến tương tự nhằm đồng bộ trải nghiệm với dải sản phẩm mới của hãng.

VinFast VF 9 phân phối tại Việt Nam từ năm 2022, là mẫu SUV đầu bảng của VinFast

Một chi tiết khác cũng được giới quan sát chú ý là cách VinFast đang dần thống nhất ngôn ngữ thiết kế trên các mẫu SUV điện. Nếu trước đây VF 9 mang phong cách vuông vức và thiên về vẻ đồ sộ, những bản vẽ mới cho thấy hãng có xu hướng chuyển sang thiết kế mềm mại và khí động học hơn. Xu hướng này không chỉ giúp xe hiện đại hơn về mặt thẩm mỹ mà còn có thể hỗ trợ tối ưu hiệu suất vận hành và khả năng tiết kiệm năng lượng, yếu tố ngày càng được chú trọng trên các dòng xe điện thế hệ mới.

Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ thông tin liên quan tới VF 9 mới vẫn dừng ở mức đồn đoán dựa trên hồ sơ kiểu dáng và những thay đổi gần đây của VinFast. Hãng xe Việt chưa đưa ra bất kỳ xác nhận nào về thời điểm ra mắt hay thông số cụ thể của mẫu SUV cỡ lớn này.

Hai mẫu xe máy điện hoàn toàn mới vừa được VinFast đăng ký bản quyền thiết kế sở hữu kiểu dáng thời trang, hiện đại; trong đó có một mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng nữ.

