VinFast ra mắt VF 8 thế hệ mới

Xe có kích thước 4.701 x 1.872 x 1.670 mm, chiều dài cơ sở 2.840 mm cùng cấu hình 5 chỗ ngồi. VF 8 thế hệ mới được phát triển trên hệ khung gầm hoàn toàn mới, với hệ thống treo ứng dụng công nghệ giảm chấn thích ứng FSD trên cả hai trục trước và sau, có khả năng thay đổi linh hoạt độ cứng/mềm của phuộc theo tình trạng mặt đường, giúp dập tắt hiệu quả các dao động khi đi qua đường xấu và duy trì sự đầm chắc cho xe.

VF 8 thế hệ mới được phát triển dựa trên triết lý "Dòng chảy công nghệ" (Tech Fluid), với ý tưởng xuyên suốt mang hơi thở công nghệ tới từng đường nét Ảnh: V.F

VF 8 thế hệ mới sử dụng bộ pin có dung lượng 60,13 kWh, cho quãng đường di chuyển có thể lên tới 500 km (theo tiêu chuẩn NEDC) sau một lần sạc đầy. Xe hỗ trợ công nghệ sạc nhanh từ 10% lên 70% trong vòng chưa tới 30 phút. Đặc biệt, xe được trang bị hệ thống quản lý nhiệt tích hợp (ITM - Integrated Thermal Management) do VinFast tự nghiên cứu, phát triển và đăng ký bản quyền sáng chế, đóng vai trò như "trái tim và bộ não quản lý nhiệt" của xe. Hệ thống này giúp điều phối việc làm mát, sưởi ấm cho pin, động cơ, hệ thống điện và điều hòa khoang lái một cách hiệu quả, thông minh. Nhờ đó, xe có thể duy trì hiệu suất vận hành ổn định, tiết kiệm năng lượng, hỗ trợ sạc nhanh, bảo vệ tuổi thọ pin và động cơ, đồng thời đảm bảo khoang lái luôn thoải mái trong mọi điều kiện thời tiết.

Về an toàn, VF 8 thế hệ mới được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) toàn diện, với hàng loạt tính năng hiện đại, hướng đến mục tiêu đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ ASEAN NCAP.

VinFast sẽ chính thức nhận đặt cọc cho VF 8 thế hệ mới thông qua website và hệ thống đại lý phân phối chính hãng trên toàn quốc kể từ ngày 27.5. Mức giá niêm yết là 999 triệu đồng, được bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km cho xe và 8 năm hoặc 160.000 km cho pin (tùy điều kiện nào đến trước).

Khách hàng đặt cọc VF 8 thế hệ mới trong 8 ngày đầu tiên (27.5 - 3.6) sẽ được ưu đãi thêm 51 triệu đồng, bên cạnh các chính sách ưu đãi chung theo chương trình "Mãnh liệt vì tương lai xanh" đang được VinFast áp dụng. Dự kiến những chiếc xe VF 8 thế hệ mới đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng vào cuối tháng 7.



