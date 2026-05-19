Xe gia đình cỡ nhỏ: Toyota Veloz vượt mặt Mitsubishi Xpander, xe điện VinFast vẫn 'chiếm sóng'

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) cùng VinFast, tổng doanh số phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ trong tháng 4.2026 đạt 13.719 xe, giảm 1.286 xe so với tháng liền trước. Tuy nhiên, tính chung 4 tháng đầu năm 2026, toàn phân khúc đã đạt doanh số 43.128 xe, tăng hơn 28.000 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số xe gia đình cỡ nhỏ tại Việt Nam tháng 4.2026 NGUỒN: VAMA, TC MOTOR, VINFAST

Đáng chú ý, đà tăng trưởng mạnh của phân khúc này chủ yếu đến từ sự bùng nổ doanh số của VinFast Limo Green. Mẫu MPV thuần điện thương hiệu Việt tháng qua tiếp tục trở thành tâm điểm thị trường khi bán ra tới 9.006 xe. Dù giảm nhẹ 310 xe so với tháng trước đó nhưng kết quả này vẫn giúp Limo Green bỏ xa các đối thủ còn lại; đồng thời nâng doanh số lũy kế 4 tháng đầu năm lên 25.163 xe, chiếm đến khoảng 65% lượng xe bán ra toàn phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ tại Việt Nam.

Theo thông tin từ hãng, kết quả của Limo Green hiện không chỉ đến từ nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ mà còn có thêm đóng góp ngày càng lớn từ phiên bản MPV 7 hướng đến người dùng cá nhân. Điều này giúp mẫu xe điện thương hiệu Việt tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng ở phân khúc vốn trước đây chủ yếu do các mẫu MPV chạy xăng nắm giữ.

Trong bối cảnh xe điện tiếp tục áp đảo, cuộc cạnh tranh ở nhóm xe gia đình cỡ nhỏ sử dụng động cơ đốt trong càng trở nên gay gắt. Sau nhiều tháng lép vế trước đối thủ đồng hương, Toyota Veloz Cross bất ngờ có màn bứt tốc mạnh mẽ khi đạt doanh số 1.503 xe trong tháng 4, tăng tới 784 xe so với tháng trước. Kết quả này giúp mẫu MPV của Toyota vượt qua Xpander để trở thành MPV chạy xăng bán chạy nhất phân khúc.

Ở chiều ngược lại, Mitsubishi Xpander chỉ bán ra 1.273 xe trong tháng vừa qua, giảm 490 xe so với tháng 3.2026. Dù vậy, nếu tính lũy kế từ đầu năm, Xpander vẫn đang tạm dẫn đầu nhóm MPV động cơ đốt trong với doanh số cộng dồn 5.504 xe, cao hơn đáng kể so với Veloz Cross (3.678 xe).

Ngoài Veloz Cross và Xpander, Toyota Innova Cross cũng là cái tên gây chú ý trong tháng qua nhưng theo hướng trái ngược. Mẫu xe này chỉ đạt doanh số 701 xe, giảm tới 875 xe so với tháng trước đó. Đây cũng là mẫu xe ghi nhận lượng xe bán ra sụt giảm mạnh nhất phân khúc. Dù vậy, với doanh số lũy kế 3.220 xe sau 4 tháng đầu năm, Innova Cross vẫn đang duy trì vị thế tương đối ổn định ở nhóm trên của phân khúc MPV cỡ nhỏ và cỡ trung phổ thông.

Ở nhóm còn lại, thị trường ghi nhận nhiều biến động trái chiều. Hyundai Stargazer bán ra 416 xe, tăng nhẹ 15 xe so với tháng trước. Trong khi đó, KIA Carens đạt 374 xe, giảm 131 xe; còn Honda BR-V chỉ bán được 199 xe, giảm 153 xe. Trong khi đó, Toyota Avanza dù doanh số không cao nhưng cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi đạt 121 xe, tăng 47 xe so với tháng trước. Hyundai Custin bán ra 99 xe, gần như đi ngang so với tháng 3.

Một trong những cái tên gây thất vọng nhất phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ tầm giá dưới 1 tỉ đồng tại Việt Nam tháng qua là Suzuki XL7. Mẫu MPV Nhật chỉ đạt doanh số 63 xe, giảm tới 133 xe so với tháng trước đó. Kết quả này khiến XL7 rơi xuống vị trí cuối bảng xếp hạng.

Có thể thấy, dù doanh số giảm nhẹ trong tháng 4, xe gia đình cỡ nhỏ vẫn đang là một trong những nhóm ô tô phổ thông sôi động nhất thị trường Việt Nam hiện nay. Theo các chuyên gia trong ngành ô tô, trong ngắn hạn, VinFast Limo Green nhiều khả năng vẫn duy trì vị thế áp đảo nhờ doanh số lớn từ nhóm khách hàng dịch vụ vận tải. Trong khi đó, cuộc đua giữa Toyota Veloz Cross và Mitsubishi Xpander được dự báo sẽ tiếp tục trở thành tâm điểm ở nhóm xe gia đình chạy xăng.