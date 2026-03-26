3 mẫu MPV 7 chỗ giữ giá nhất sau 5 năm sử dụng tại Việt Nam

Khoảng vài năm trở lại đây, thị trường ô tô Việt Nam có nhiều biến động về thị hiếu tiêu dùng, phân khúc MPV 7 chỗ vẫn giữ được sức hút, thậm chí tăng trưởng nhờ tính thực dụng, phụ hợp cho việc sử dụng gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ. Dù hiện tại thị trường có khoảng hơn 10 mẫu xe MPV 7 chỗ, nhưng sau 5 năm sử dụng nhiều mẫu mã trượt giá khá nhanh, chỉ có một vài "cái tên" vẫn có độ giữ giá nhất định, giúp chủ xe giảm nhẹ nỗi lo khấu hao tài sản.

Dưới đây là 3 mẫu xe MPV 7 chỗ giữ giá sau 5 năm sử dụng:

1. Toyota Innova 2.0 E đời 2021

Toyota Innova đời 2021 thuộc thế hệ cũ, vẫn sử dụng khung gầm rời dạng body-on frame và dẫn động cầu sau. Ở đời này, mẫu xe 7 chỗ của Toyota có 4 phiên bản, gồm: 2.0 E, 2.0 G, 2.0V và 2.0 AT Venturer. Trong đó, Innova 2.0 E là mẫu xe giữ giá nhất trên sàn xe cũ hiện tại.

Cụ thể, thời điểm 2021, khách hàng phải bỏ ra số tiền khoảng 830 triệu đồng để hoàn tất thủ tục lăn bánh mẫu xe này. Sau 5 năm sử dụng, Toyota Innova bản 2.0 E có giá khoảng 590 triệu đồng trên thị trường xe cũ, rớt giá khoảng 240 triệu đồng, tương đương khấu hao khoảng 29% giá trị.

Sở dĩ Toyota Innova giữ giá tốt một phần đến từ độ bền bỉ, lành tính sau khoảng 2 thập niên có mặt tại Việt Nam. Mẫu xe này sử dụng động cơ xăng 2.0 lít, sản sinh công suất 137 mã lực và mô-men xoắn cực đại 183 Nm; phiên bản 2.0 E sử dụng hộp số sàn 5 cấp, truyền sức mạnh đến hệ dẫn động cầu sau.

Ưu điểm lớn nhất của mẫu xe này là hệ thống khung gầm chắc chắn, máy "lành", ít hư hỏng vặt và chi phí thay thế linh kiện rẻ. Với những người mua xe để chạy dịch vụ hoặc gia đình đông người cần một chiếc xe "nồi đồng cối đá", Innova 2.0 E vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc.

2. Mitsubishi Xpander 1.5 AT đời 2021

Được mệnh danh là "kẻ soán ngôi" Toyota Innova, mẫu MPV 7 chỗ cỡ nhỏ - Mitsubishi Xpander đã gặt hái nhiều thành công tại thị trường Việt Nam kể từ khi bắt đầu mở bán vào năm 2018. Trong số nhiều cấu hình, Xpander bản 1.5 AT vẫn giữ giá nhất sau 5 năm sử dụng.

Thời điểm năm 2021, người dùng phải bỏ ra số tiền khoảng 690 triệu đồng để sở hữu Mitsubishi Xpander 1.5 AT. Tuy nhiên sau 5 năm, mẫu xe này có giá khoảng 480 triệu đồng trên thị trường xe cũ, rớt giá 480 triệu đồng, tương đương khấu hao khoảng 30,3% giá trị.

Về khả năng vận hành, Xpander đời 2021 sử dụng động cơ xăng 1.5 lít, công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm cùng hộp số tự động 4 cấp và dẫn động cầu trước. Sự thực dụng, tiết kiệm nhiên liệu và độ bền đã được kiểm chứng qua nhiều năm giúp mẫu xe này giữ giá khá tốt trên thị trường xe cũ.

3. Suzuki XL7 đời 2021

Suzuki Việt Nam chỉ phân phối hai phiên bản XL7 vào năm 2021 với giá 589,9 - 599,9 triệu đồng. Khác biệt lớn nhất của hai bản này nằm ở trang bị ghế bọc da phối nỉ. Thời điểm đó, khách hàng phải chi hơn 650 triệu đồng để hoàn tất thủ tục lăn bánh mẫu xe này.

Sau 5 năm, giá XL7 trên thị trường xe cũ chỉ còn khoảng 435 triệu đồng, rớt giá khoảng 215 triệu đồng, tương đương mỗi năm chủ xe mất khoảng 43 triệu đồng. Tỉ lệ khấu hao của XL7 dừng ở khoảng 33%, con số tương đối ổn so với các mẫu xe khác cùng phân khúc.

Suzuki XL7 được người dùng đánh giá cao bởi sự kết hợp giữa phong cách SUV và tính đa dụng của MPV. Xe được trang bị động cơ xăng 1.5 lít, công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm, đi kèm hộp số tự động 4 cấp. Điểm cộng lớn giúp mẫu xe này giữ giá chính là khả năng tiết kiệm nhiên liệu và động cơ vận hành ổn định.