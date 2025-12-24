Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

3 mẫu ô tô dưới 400 triệu đồng tại Việt Nam để 'che nắng, che mưa'

Chí Tâm
Chí Tâm
24/12/2025 15:48 GMT+7

Thay vì chọn những mẫu ô tô nhiều công nghệ, đắt tiền, một bộ phận người tiêu dùng Việt Nam ưu tiên mua xe giá rẻ, thực dụng để che nắng, che mưa cho gia đình, phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị.

Hiện nay, nhiều người Việt bắt đầu có quan điểm mua ô tô chủ yếu để phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày và che nắng, mưa nắng. Thay vì ưu tiên các mẫu xe nhiều công nghệ, nhóm khách hàng này thường tập trung vào các tiêu chí như giá bán rẻ, chi phí vận hành thấp và sự tiện dụng. 

Dưới đây là 3 mẫu xe thực dụng, đáng mua trong tầm giá dưới 400 triệu đồng:

VinFast VF 3: Giá 302 triệu đồng

VinFast VF 3 là mẫu xe quốc dân tại Việt Nam hiện nay, giá niêm yết giá 302 triệu đồng. Đây là mẫu xe điện nhỏ gọn, thiết kế theo phong cách SUV hình hộp góc cạnh, phù hợp để đi lại trong các khu vực dân cư đông đúc. Điểm mạnh của VF 3 là hoạt động thuần điện, do đó với chính sách miễn phí sạc của VinFast, người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng. 

3 mẫu ô tô dưới 400 triệu đồng tại Việt Nam để 'che nắng, che mưa'- Ảnh 1.

VinFast VF 3 là một trong những mẫu xe có giá rẻ nhất Việt Nam hiện nay

ẢNH: TN

Về thông số kỹ thuật, VinFast VF 3 trang bị mô-tơ điện có công suất 43 mã lực và mô-men xoắn cực đại 110 Nm. Xe sử dụng bộ pin dung lượng 18,64 kWh, cho phép di chuyển quãng đường khoảng 210 km sau mỗi lần sạc đầy. 

Với lợi thế về chi phí vận hành thấp, kích thước nhỏ gọn khi sử dụng trong đô thị, VF 3 là lựa chọn phù hợp cho nhu cầu di chuyển hàng ngày, đặc biệt là tại các thành phố có mật độ phương tiện cao.

KIA Morning MT: Giá 349 triệu đồng

Ở phân khúc xe xăng truyền thống, KIA Morning phiên bản MT hiện có mức giá 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe hạng A khá phổ biến, từng rất được khách hàng ưa chuộng. 

3 mẫu ô tô dưới 400 triệu đồng tại Việt Nam để 'che nắng, che mưa'- Ảnh 2.

KIA Morning là một trong những mẫu xe hạng A hiếm hoi còn sót lại trên thị trường ô tô Việt

ẢNH: TN

KIA Morning có kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt 3.595 x 1.595 x 1.495 (mm), chiều dài trục cơ sở 2.400 mm. Nếu so với VF 3, điểm cộng của KIA Morning nằm ở không gian rộng rãi cho 4 người ngồi, có 2 cửa sau để hành khách dễ dàng ra, vào xe.

KIA Morning MT được trang bị động cơ Kappa 1.25 lít, sản sinh công suất 83 mã lực, mô-men xoắn cực đại 120 Nm, kết hợp cùng hộp số sàn 5 cấp. Đây là mẫu xe phù hợp cho những gia đình cần một phương tiện vận hành ổn định, đơn giản và có giá trị thanh khoản tốt khi cần bán lại.

MG5 1.5 MT: Giá 399 triệu đồng

Định vị ở phân khúc sedan hạng C nhưng MG5 1.5 MT có giá bán 399 triệu đồng, chỉ ngang với các mẫu xe hạng A. Dù có nhiều ưu điểm nổi bật nhưng MG5 lại có xuất xứ từ Trung Quốc. Tuy nhiên, thực tế nhiều khách hàng thực dụng, hướng đến giá trị cốt lõi vẫn ưu tiên chọn mẫu xe này.

3 mẫu ô tô dưới 400 triệu đồng tại Việt Nam để 'che nắng, che mưa'- Ảnh 3.

MG5 MT là mẫu sedan hạng C có giá rẻ nhất hiện nay

ẢNH: TN

Mặc dù chỉ trang bị các tiện nghi cơ bản nhưng điểm mạnh của MG5 nằm ở không gian nội thất rộng rãi, thoáng đãng cho 4 - 5 người ngồi. Đây là lợi thế của mẫu xe này so với các đối thủ trong cùng tầm giá.

Về khả năng vận hành, MG5 1.5 MT sử dụng động cơ xăng 1.5 lít, sản sinh công suất 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp. Dù không quá mạnh như các mẫu xe đối thủ trong phân khúc nhưng công suất này vẫn đáp ứng khả năng di chuyển linh hoạt trong nội thành.

Xem thêm bình luận