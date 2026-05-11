Mitsubishi Xpander đã qua sử dụng 3 năm lỗ bao nhiêu?

Mitsubishi Xpander hiện được xem là "ông vua" phân khúc xe gia đình 7 chỗ cỡ nhỏ sử dụng động cơ đốt trong. Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2018 và chấm dứt kỷ nguyên thống trị của Toyota Innova, đến nay Xpander vẫn còn nhiều người ưa chuộng nhờ thiết kế hợp thời, nội thất thực dụng, không gian rộng rãi và động cơ, khung gầm bền bỉ.

Dù có rất nhiều ưu điểm nhưng trước biến động của thị trường do cuộc đua giảm giá của nhiều hãng xe và sự góp mặt của ngày càng nhiều mẫu MPV 7 chỗ thuần điện, khiến mức độ khấu hao của Mitsubishi Xpander cũng nhiều hơn so với trước đây.

Mitsubishi Xpander đã qua sử dụng 3 năm lỗ khoảng 200 triệu đồng

Ở thời điểm 3 năm trước, Mitsubishi Việt Nam phân phối Xpander 3 phiên bản MT, AT và Premium, đi kèm mức giá lần lượt 555 triệu, 598 triệu và 658 triệu đồng. Tính theo giá niêm yết, phiên bản Xpander MT từng có giá lăn bánh khoảng 615 triệu đồng vào thời điểm 2023. Hiện nay, mẫu xe này hiện đang có giá khoảng 440 triệu đồng trên sàn xe cũ, mất giá khoảng 175 triệu đồng, tương đương khoảng 28% giá trị xe.

Phiên bản Xpander AT từng có giá lăn bánh khoảng 660 triệu đồng vào năm 2023 nhưng hiện tại, giá bán lại chỉ còn khoảng 490 triệu đồng, chủ xe chịu lỗ khoảng 170 triệu đồng. Đáng chú ý, bản cao cấp Xpander Premium có biên độ rớt giá mạnh nhất. Những người từng mua phiên bản này vào 3 năm trước phải chi số tiền khoảng 730 triệu đồng để hoàn tất thủ tục lăn bánh nhưng hiện tại, Xpander Premium rao giá trên thị trường xe cũ vào khoảng 530 triệu đồng, mất giá khoảng 200 triệu đồng.

Thực tế này cho thấy, Xpander phiên bản càng nhiều trang bị tiện nghi, biên độ mất giá trên thị trường xe cũ càng lớn.

Theo anh L.M.N, kinh doanh ô tô cũ trên đường quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, TP.HCM, Mitsubishi Xpander là mẫu xe bền, ít hư hỏng vặt, hệ thống điện khá "lành". Tuy nhiên, mẫu xe này chủ yếu được mua để chạy dịch vụ nên lượng xe cũ ngoài thị trường đa phần có ODO (số km đã lăn bánh) cao. Dù vậy, khả năng thanh khoản cũng tương đối tốt so với mẫu xe đối thủ.

Thiết kế bắt mắt, nhiều tiện nghi và vận hành ổn định

Cả ba phiên bản của Xpander đều sử dụng động cơ 1.5 lít hút khí tự nhiên, công suất 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, truyền sức mạnh qua hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Thông số này cũng tương đương với các mẫu xe đối thủ trong phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ.

Xpander vận hành khá linh hoạt khi chở từ 3 - 5 người trên xe, khá bốc ở dải tốc độ 30 - 50 km/giờ khi di chuyển trong đô thị. Tuy nhiên, khi chở đủ 5 người kèm hành lý hoặc 7 người, Xpander tỏ ra khá ì ạch, khả năng tăng tốc không còn quá linh hoạt. Lúc này, người lái phải chủ động chuyển sang số tay để gia tăng lực kéo. Nhìn chung về vận hành, đây vẫn là mẫu xe đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Xe được nhiều người đánh giá thiết kế cân đối, hài hòa và trang bị tiện nghi đủ dùng. Không gian nội thất khá rộng, thoải mái cho 5 người ngồi. Nếu sử dụng hàng ghế thứ 3 thì người dùng có thể điều chỉnh hàng ghế thứ 2 lên phía trước để chừa không gian để chân cho người ngồi sau.

Với giá rao bán trên sàn xe đã qua sử dụng vào khoảng 440 - 530 triệu đồng, Mitsubishi Xpander đời 2023 vẫn là lựa chọn khá hợp lý với những người có nhu cầu mua ô tô 7 chỗ ngồi để kinh doanh dịch vụ hoặc sử dụng làm xe gia đình. Cần lưu ý, những chiếc Xpander cũ hiện nay đa phần có ODO khá cao, nên kiểm tra kỹ để tránh mua phải xe bị tua đồng hồ km hoặc xe đâm đụng, ngập nước.