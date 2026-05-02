Hơn 5.000 xe Mitsubishi Xpander tại Việt Nam dính lỗi ghế, phải triệu hồi khắc phục

Một đợt triệu hồi quy mô lớn vừa được Mitsubishi Motors Việt Nam triển khai đối với dòng xe Mitsubishi Xpander và biến thể Mitsubishi Xpander Cross tại thị trường trong nước. Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, có tổng cộng 5.072 xe thuộc các mẫu mã kể trên nằm trong diện ảnh hưởng, bao gồm cả xe lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu nguyên chiếc.

Nguyên nhân dẫn đến đợt triệu hồi lần này được xác định xuất phát từ cơ cấu điều chỉnh độ ngả của tựa lưng hàng ghế thứ hai. Trong một số trường hợp, chi tiết này có thể xuất hiện vết nứt do sai sót trong quá trình sản xuất linh kiện từ nhà cung cấp, khiến các bộ phận không đạt tiêu chuẩn bị trộn lẫn với sản phẩm đạt chuẩn. Lỗi này có thể làm suy giảm độ bền của kết cấu ghế, tiềm ẩn rủi ro trong tình huống xảy ra va chạm.

Đợt triệu hồi mới liên quan đến hơn 5.000 xe gồm Xpander và Xpander Cross ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đáng chú ý, dù liên quan đến yếu tố an toàn thụ động, hiện chưa ghi nhận trường hợp tai nạn hay sự cố thực tế nào tại Việt Nam bắt nguồn từ lỗi nói trên. Tuy vậy, việc chủ động triển khai triệu hồi cho thấy động thái mang tính phòng ngừa của hãng xe Nhật, nhằm giảm thiểu rủi ro cho người sử dụng trong dài hạn.

Theo kế hoạch, chương trình triệu hồi sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 18.5.2026 và kéo dài đến hết ngày 18.4.2029. Các xe bị ảnh hưởng được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 4.2022 đến đầu tháng 2.2025 đối với xe nhập khẩu và từ tháng 7.2022 đến cuối tháng 12.2024 đối với xe lắp ráp trong nước. Những xe nằm ngoài khoảng thời gian này không thuộc diện cần kiểm tra.

Cơ quan chức năng khuyến cáo chủ xe nên mang phương tiện đến các đại lý ủy quyền của Mitsubishi trên toàn quốc để được kiểm tra và thay thế linh kiện miễn phí. Toàn bộ chi phí liên quan đến công kiểm tra cũng như phụ tùng thay thế đều do hãng chi trả. Đối với các xe nhập khẩu không chính hãng, Mitsubishi Motors Việt Nam cho biết vẫn sẽ hỗ trợ xác minh thông tin và tiến hành sửa chữa miễn phí nếu phương tiện thuộc diện triệu hồi toàn cầu.

Cơ quan chức năng khuyến cáo chủ xe nên mang phương tiện đến các đại lý ủy quyền của Mitsubishi để kiểm tra và thay thế linh kiện ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Mitsubishi Xpander vướng vào các chiến dịch triệu hồi quy mô lớn tại Việt Nam. Trước đó, mẫu xe này cũng từng nhiều lần "điêu đứng" khi liên tiếp phải triệu hồi do dính lỗi liên quan đến bơm nhiên liệu, một vấn đề mang tính toàn cầu ảnh hưởng đến hàng loạt mẫu xe của nhiều hãng.

Cụ thể, vào năm 2019, Mitsubishi Motors Việt Nam từng phải triệu hồi tới hơn 14.000 xe Xpander sản xuất trong giai đoạn từ tháng 8.2018 - 8.2019 để kiểm tra và thay thế bơm xăng. Nguyên nhân được xác định do cánh bơm làm bằng nhựa có thể bị biến dạng, khiến bơm ngừng hoạt động, dẫn đến nguy cơ xe không thể khởi động hoặc chết máy khi đang vận hành.

Không dừng lại ở đó, đến năm 2021, hãng tiếp tục triển khai một đợt triệu hồi khác với hàng nghìn xe Xpander liên quan cùng lỗi này, cho thấy vấn đề mang tính chất diện rộng và kéo dài theo cảnh báo từ hãng mẹ toàn cầu. Nhưng diễn biến này ít nhiều khiến người tiêu dùng đặt dấu hỏi về tính ổn định của dòng MPV vốn được xem là chủ lực doanh số của Mitsubishi tại Việt Nam.

Trước đây, Mitsubishi Xpander cũng từng nhiều lần phải triệu hồi tại Việt Nam vì lỗi liên quan đến bơm xăng ẢNH: LA ĐẠT

Năm 2025, Xpander đạt doanh số gần 20.000 xe, thường xuyên dẫn đầu phân khúc (xét riêng nhóm xe trang bị động cơ đốt trong) và cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Toyota Veloz Cross, Hyundai Stargazer hay Honda BR-V. Nhờ lợi thế về giá bán, không gian rộng rãi và chi phí sử dụng hợp lý, mẫu xe này vẫn là lựa chọn phổ biến của nhóm khách hàng gia đình và kinh doanh dịch vụ.