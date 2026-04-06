Ô tô MPV phổ thông 7 chỗ tại Việt Nam đua hạ giá, giảm cả trăm triệu

Từng được xem là một trong những phân khúc ô tô tiềm năng, hút khách nhất thị trường Việt Nam, nhưng trong khoảng 3 năm trở lại đây, sự xuất hiện của hàng loạt mẫu mã mới khiến ô tô MPV phổ thông 7 chỗ ngày càng chật chội. Tính đến thời điểm hiện tại, nếu tính cả xe điện lẫn xe xăng, phân khúc này có không dưới 10 mẫu mã góp mặt. Bên cạnh các mẫu mã xe động cơ đốt trong như Mitsubishi Xpander, Hyundai Stargazer, Suzuki XL7, Toyota Veloz Cross, Toyota Avanza Premio, Honda BR-V, MG G50… phân khúc này cũng chứng kiến sự xuất hiện ồ ạt các mẫu xe thuần điện như BYD M6, VinFast Limo Green, VinFast MPV 7… Điều này khiến áp lực cạnh tranh ở phân khúc ô tô MPV 7 chỗ ngày càng gia tăng.

Sự xuất hiện của những mẫu ô tô điện VinFast MPV 7 khiến áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng Ảnh: VinFast

Trong khi đó, sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, sức hút của dòng xe này giờ đây đang có dấu hiệu sụt giảm. Sau hai tháng đầu năm 2026, doanh số nhiều mẫu xe đặc biệt là MPV phổ thông 7 chỗ máy xăng từng hút khách như Mitsubishi Xpander, Hyundai Stargazer, Honda BR-V… giảm mạnh. Trái lại, lượng tiêu thụ các dòng MPV thuần điện như BYD M6, VinFast Limo Green, MPV 7 lại có xu hướng tăng mạnh trong bối cảnh giá xăng, dầu liên tục biến động. Đó là chưa kể đến việc, sức mua chững lại trong giai đoạn chạy đà doanh số cho năm 2026 đang khiến một số mẫu MPV phổ thông 7 chỗ hiện vẫn còn tồn kho các xe đời 2025.

Chính vì vậy, bước sang tháng 4.2026 phân khúc này tiếp tục chứng kiến cuộc đua giảm giá diễn ra mạnh mẽ giữa các nhà sản xuất, phân phối xe MPV phổ thông 7 chỗ. Việc các mẫu mã MPV thuần điện vốn đang hút khách như VinFast Limo Green, VinFast MPV 7 được áp dụng chương trình giảm giá từ 6 - 9% tùy theo chính sách ưu đãi của VinFast đang vô tình tạo áp lực lớn lên các mẫu mã MPV máy xăng. BYD M6 nhận ưu đãi tiền mặt đến 30 triệu đồng, cùng bộ sạc cầm tay và bộ chuyển đổi nguồn điện. Chính vì vậy, từ tháng 4.2026 nhiều mẫu MPV phổ thông 7 chỗ máy xăng tiếp tục được các nhà sản xuất phân phối tăng mức ưu đãi, thậm chí một số mẫu xe được ưu đãi lên đến cả trăm triệu đồng.

Cụ thể, Toyota Việt Nam (TMV) vừa công bố chương trình ưu đãi tháng 4.2026, trong đó bộ đôi MPV - Toyota Veloz Cross và Toyota Avanza Premio có mức giảm lên tới hơn 100 triệu đồng. Gói ưu đãi này bao gồm mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, 1 năm bảo hiểm thân vỏ và ưu đãi lãi suất vay. Với chương trình này, khách hàng mua Toyota Veloz Cross được hưởng ưu đãi lên tới 111 - 114 triệu đồng, trong khi Avanza Premio giảm 98 - 106 triệu đồng.

Toyota Veloz Cross và Toyota Avanza Premio có mức giảm lên tới hơn 100 triệu đồng Ảnh: B.H

Hyundai Stargazer tiếp tục được Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) áp dụng mức giảm lên đến 107 triệu đồng. Đáng chú ý, đây được xem là mức giảm giá cao nhất được HTV áp dụng với mẫu MPV này. Dù vậy, phần lớn các phiên bản được áp dụng ưu đãi đều có số VIN 2025 (sản xuất năm 2025). Trong khi phiên bản mới ra mắt chỉ được một số đại lý ưu đãi, giảm giá 5 - 15 triệu đồng, tùy phiên bản.

Trong khi đó, mẫu xe máy xăng bán chạy nhất phân khúc MPV phổ thông 7 chỗ - Mitsubishi Xpander tực được ưu đãi hàng chục triệu đồng nhưng thay đổi hình thức. Cụ thể, thay vì hỗ trợ lệ phí trước bạ như những tháng trước đây, bước sang tháng 4.2026, Mitsubishi chuyển sang hình thức tặng phiếu nhiên liệu cho khách hàng mua Xpander. Trong đó, các phiên bản Xpander được tặng phiếu nhiên liệu trị giá 53 - 57 triệu đồng. Khách mua bản Xpander Cross được tặng phiếu nhiên liệu trị giá 55 triệu đồng.

Thay vì hỗ trợ lệ phí trước bạ, bước sang tháng 4.2026, Mitsubishi chuyển sang hình thức tặng phiếu nhiên liệu cho khách hàng mua Xpander Ảnh: B.H

Suzuki XL7 được nhà phân phối của Suzuki tại Việt Nam ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, kèm gói bảo dưỡng từ 2,5 - 6,5 năm với tổng trị giá 35 triệu với phiên bản 2026 và 55 triệu đối với phiên bản 2025. Mức ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cũng được Honda áp dụng với hai phiên bản Honda BR-V G và BR-V L. KIA Carens được THACO AUTO giảm giá 10 triệu đồng với hai phiên bản 1.5G Luxury và 1.5G IVT.

Như vậy, có thể thấy cuộc đua giảm giá ở phân khúc MPV phổ thông 7 chỗ tại Việt Nam đang diễn ra rầm rộ giữa các nhà sản xuất, phân phối ô tô. Trong đó, áp lực cạnh tranh khiến các mẫu MPV máy xăng có mức giảm lớn hơn.