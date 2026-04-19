SUV Trung Quốc Jaecoo J7 lại bị triệu hồi vì lỗi dây điện, nguy cơ gây tai nạn

Mẫu SUV, crossover xuất xứ Trung Quốc - Jaecoo J7 (còn có tên gọi khác là Chery Tansuo 06) mới đây lại gây chú ý, khi tiếp tục "lãnh án" triệu hồi trên phạm vi toàn cầu. Đáng chú ý, nguyên nhân của đợt triệu hồi lần này do lỗi kỹ thuật liên quan đến hệ thống điện, tiềm ẩn nguy cơ khiến xe chết máy đột ngột khi đang vận hành. Điều này làm dấy lên lo ngại về độ ổn định và kiểm soát chất lượng của thương hiệu còn khá mới trên thị trường.

Theo đó, thông tin từ nhà sản xuất cho biết, đợt triệu hồi mới ảnh hưởng đến tổng cộng gần 20.000 xe Jaecoo J7. Các xe nằm trong diện kiểm tra được sản xuất trong khoảng từ tháng 4 - 12.2025, sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6 lít. Đây cũng là phiên bản đang phân phối phổ biến tại nhiều thị trường, bao gồm cả khu vực Đông Nam Á.

Nguyên nhân cụ thể được xác định đến từ hệ thống dây điện kết nối với bộ điều khiển động cơ (ECU). Trong quá trình lắp ráp, kẹp giữ bó dây điện có thể không được cố định đúng vị trí. Khi xe vận hành, rung động từ động cơ khiến dây điện cọ xát với các chi tiết kim loại xung quanh, lâu ngày dẫn đến mài mòn lớp cách điện và hư hỏng lõi dây bên trong.

Hệ quả không dừng lại ở lỗi tín hiệu đơn thuần. Khi dây điện bị ảnh hưởng, ECU có thể mất kết nối hoặc ngắt nguồn đột ngột, kéo theo tình trạng động cơ tắt máy bất ngờ. Nguy hiểm hơn, hiện tượng này có thể xảy ra mà không có cảnh báo rõ ràng, đặc biệt khi xe đang di chuyển ở tốc độ cao, làm tăng nguy cơ tai nạn.

Thực tế, đây không phải lần đầu mẫu SUV này dính lỗi tương tự. Trước đó, Jaecoo J7 từng bị triệu hồi tại một số thị trường như Úc hay Trung Quốc, cũng vì nguy cơ chết máy khi vận hành. Điều này cho thấy vấn đề không mang tính cá biệt, mà có dấu hiệu lặp lại, buộc hãng phải mở rộng phạm vi triệu hồi trên quy mô toàn cầu.

Tại Việt Nam, hiện chưa có xác nhận chính thức về việc các xe Jaecoo J7 bán ra trong nước có nằm trong diện ảnh hưởng hay không. Tuy nhiên, thương hiệu Trung Quốc này hiện đang trong giai đoạn xây dựng hình ảnh và mở rộng thị phần, thông tin triệu hồi chắc chắn sẽ tác động không nhỏ đến tâm lý người tiêu dùng.

Jaecoo là thương hiệu con thuộc tập đoàn Chery, ra mắt toàn cầu chưa lâu và bắt đầu gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2024. Cùng với "người anh em" Omoda, hãng định vị sản phẩm theo hướng trẻ trung, công nghệ cao, nhắm đến nhóm khách hàng mới. Tại Việt Nam, Jaecoo hiện phân phối số lượng mẫu xe khá hạn chế, chủ yếu xoay quanh J7 và một số phiên bản biến thể, trong đó có cả bản plug-in hybrid.

Dù tạo được hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ khi ra mắt, đặc biệt nhờ thiết kế "lạ mắt" và danh sách trang bị phong phú, thế nhưng kết quả kinh doanh của thương hiệu này đến thời điểm này lại chưa tương xứng với kỳ vọng. Theo số liệu PV Thanh Niên thu thập được, trong năm 2025, tại Việt Nam chỉ có hơn 700 xe thương hiệu Jaecoo đăng ký mới. Đây là con số khá "khiêm tốn" nếu đặt lên bàn cân so sánh với các thương hiệu khác trên thị trường.

Thực tế này phần nào phản ánh tâm lý thận trọng của người tiêu dùng Việt khi tiếp cận các thương hiệu ô tô mới, đặc biệt là những thương hiệu xuất xứ Trung Quốc và chưa có lịch sử lâu dài về độ bền và chất lượng. Những đợt triệu hồi liên tiếp, dù là động thái cần thiết để khắc phục lỗi, cũng vô hình trung làm gia tăng sự dè dặt, nhất là khi lỗi liên quan trực tiếp đến khả năng vận hành an toàn.