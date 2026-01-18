Xe Trung Quốc Omoda C7 trình làng khách Việt, giá cao hơn Mazda CX-5 gần 100 triệu

Đầu năm 2026, thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục "nóng" khi xuất hiện thêm tân binh Omoda C7, định vị ở phân khúc SUV, crossover cỡ trung (C-SUV). Mẫu xe Trung Quốc gây chú ý khi phân phối tại Việt Nam hai phiên bản, gồm C7 Flagship (trang bị động cơ xăng) và C7 PHEV Flagship (động cơ lai xăng - điện); giá niêm yết từ 839 - 939 triệu đồng. Mức giá này ngang ngửa, thậm chí cao hơn nhiều đối thủ cạnh tranh xuất xứ từ Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Theo thông tin chính thức từ nhà phân phối, Omoda C7 bắt đầu nhận đặt cọc từ giữa tháng 1.2026, hãng xe Trung Quốc áp dụng chương trình ưu đãi dành cho 200 khách hàng đầu tiên với tổng giá trị cao nhất 18 triệu đồng, bao gồm bảo hiểm vật chất một năm và bảo dưỡng miễn phí hai năm hoặc 20.000 km tùy phiên bản. Thời gian giao xe dự kiến kéo dài từ tháng 5 - 7.2026.

Omoda C7 có giá niêm yết tại Việt Nam 839 - 939 triệu đồng, ngang nhiều mẫu xe Nhật Bản, Hàn Quốc ẢNH: OMODA & JAECOO

Tương tự nhiều mẫu xe Trung Quốc xuất hiện tại Việt Nam, Omoda C7 cũng tạo dấu ấn với kiểu dáng thiết kế khá bắt mắt, thậm chí có phần "màu mè" đặc trưng. Xe sở hữu kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt 4.660 x 1.875 x 1.670 (mm), cùng trục cơ sở 2.720 mm.

Bên trong ca-bin, Omoda C7 trang bị nhiều tiện nghi hướng đến trải nghiệm công nghệ. Trong đó, nổi bật có thể kể đến màn hình trung tâm kích thước lớn 15,6 inch, hệ thống âm thanh 8 loa, điều khiển bằng giọng nói bốn vùng, ghế lái chỉnh điện tích hợp thông gió, đèn viền nội thất nhiều màu và sạc không dây công suất cao.

Mẫu xe Trung Quốc sở hữu lợi thế về kiểu dáng trẻ trung, trang bị nhiều tính năng, công nghệ ẢNH: OMODA & JAECOO

Về vận hành, phiên bản C7 Flagship sử dụng động cơ xăng dung tích 1.6 lít tăng áp, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp. Trong khi đó, phiên bản PHEV Flagship (Super Hybrid System) kết hợp động cơ xăng với mô-tơ điện, cho tổng công suất lên tới gần 346 mã lực, khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong khoảng 8,4 giây và có thể chạy điện thuần lên tới hơn 100 km.

Mẫu xe Trung Quốc cũng trang bị nhiều tính năng an toàn tiên tiến. Nổi bật nhất là hệ thống hỗ trợ lái ADAS, với hơn chục chức năng trợ lái cũng được trang bị tiêu chuẩn.

Ngoài những lợi thế về kiểu dáng và trang bị, tương tự các dòng xe "anh em" khác, Omoda C7 cũng được Omoda & Jaecoo Việt Nam áp dụng chính sách bảo hành lên tới 7 năm hoặc 1.000.000 km, trong khi các thành phần như động cơ, hệ thống điện và pin hybrid còn được bảo hành riêng với thời gian dài hơn. Chính sách này được hãng quảng bá vượt trội hơn so với nhiều hãng xe khác tại Việt Nam, nhằm xoa dịu tâm lý e ngại về độ bền và chi phí sửa chữa ở dòng xe Trung Quốc.

Thương hiệu Trung Quốc, khá mới mẻ được nhận định sẽ là rào cản lớn với Omoda C7 tại Việt Nam ẢNH: OMODA & JAECOO

Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia trong ngành ô tô nhận định, Omoda C7 vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức lớn tại Việt Nam. Lý do chính nằm ở mức giá niêm yết. So với các đối thủ cạnh tranh ở phân khúc SUV, crossover cỡ trung như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Ford Territory, giá khởi điểm của Omoda C7 đều cao hơn vài chục, thậm chí gần 100 triệu đồng.

Trong khi, những mẫu xe này đều đã có chỗ đứng vững chắc và được kiểm chứng qua thời gian (về độ bền, khả năng giữ giá và dịch vụ sau bán hàng). Còn Omoda C7 và kể cả thương hiệu Omoda nhìn chung vẫn chỉ là "tân binh" tại thị trường Việt. Đó là chưa kể, người tiêu dùng trong nước hiện nay ngày càng thực dụng, không chỉ quan tâm đến thiết kế hay công nghệ mới, mà còn đòi hỏi sự an tâm về chất lượng, chi phí sử dụng lâu dài và giá trị thương hiệu.