Xe SUV 7 chỗ Skoda Kodiaq lần đầu bị triệu hồi tại Việt Nam

Gần 3 năm sau khi chính thức gia nhập thị trường Việt Nam, thương hiệu ô tô đến từ Cộng hòa Czech - Skoda vừa phát đi thông báo triệu hồi xe để khắc phục lỗi. Theo đó, đợt triệu hồi ô tô đầu tiên của Skoda tại thị trường Việt Nam liên quan đến mẫu SUV 7 chỗ - Skoda Kodiaq. Đây là mẫu xe từng gia nhập thị trường Việt Nam vào tháng 9.2023, sau đó được nhà phân phối tại Việt Nam cập nhật thế hệ mới từ tháng 2.2025.

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, đợt triệu hồi này liên quan đến 100 chiếc Skoda Kodiaq, sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 3.9.2024 đến 22.8.2025 và do Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Ô tô Việt Nam - đơn vị nhập khẩu, phân phối xe Skoda tại Việt Nam bàn giao đến tay người dùng thông qua hệ thống đại lý.

Ảnh: Skoda

Nguyên nhân triệu hồi Skoda Kodiaq lần này được nhà sản xuất, phân phối xác định do mép sắc của khung bên trong ghế trước có thể tiếp xúc với túi khí, ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của túi khí bên hông khi kích hoạt. Điều này có thể làm giảm hiệu quả bảo vệ của túi khí bên hông của mẫu xe này, từ đó làm tăng nguy cơ chấn thương cho hành khách khi xảy ra va chạm.

Theo Skoda, tính đến nay dù chưa ghi nhận bất kỳ sự cố thực tế nào trên toàn cầu, tuy nhiên hãng vẫn chủ động triển khai chương trình triệu hồi nhằm phòng tránh những rủi ro, đảm bảo an toàn tối đa cho khách hàng. Phương án khắc phục được hãng xe đến từ Cộng hòa Czech đưa ra là bổ sung tấm vải bảo vệ mép sắc cho khung bên trong hai ghế trước.

Phía Skoda Việt Nam khuyến nghị người dùng xe Kodiaq nằm trong diện ảnh hưởng, sắp xếp thời gian đưa xe đến đại lý ủy quyền của Skoda để bổ sung tấm vải bảo vệ vào khung bên trong của ghế trước. Dự kiến thời gian kiểm tra, khắc phục mỗi xe mất khoảng 1 - 3 giờ. Toàn bộ chi phí kiểm tra và sửa chữa đều được miễn phí cho khách hàng.

Thời gian kiểm tra, khắc phục lỗi trên mỗi xe Skoda Kodiaq dự kiến 1 - 3 giờ

Tại Việt Nam, Skoda Kodiaq phân phối theo diện xe nhập khẩu chính hãng từ Cộng hòa Czech với hai phiên bản Premium và Sportline, đi kèm mức giá 1,45 - 1,495 tỉ đồng. Mẫu xe SUV 7 chỗ này định vị ở phân khúc SUV hạng D, sử dụng nền tảng MQB Evo của Tập đoàn Volkswagen từng được ứng dụng trên các mẫu xe như Volkswagen Tiguan, Audi Q6… Skoda Kodiaq trang bị động cơ xăng tăng áp TSI dung tích 2.0 lít, có công suất 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Hộp số 7 cấp ly hợp kép ướt (7DCT), dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD.