Ô tô hãng nào hay dính lỗi triệu hồi nhiều nhất?

Cùng với việc sản xuất, phân phối ô tô ra thị trường, các nhà sản xuất ô tô trên thế giới còn có trách nhiệm triệu hồi để khắc phục lỗi nhằm đảm bảo an toàn, quyền lợi cho khách hàng đã mua, sử dụng xe.

Thông thường, các chương trình triệu hồi xe của các nhà sản xuất vì lý do an toàn nhằm giải quyết những lỗi hay vấn đề quan trọng trên ô tô, qua đó thể hiện cam kết cũng như trách nhiệm của nhà sản xuất ô tô. Tuy nhiên, ở khía cạnh khác việc thực hiện quá nhiều đợt triệu hồi cũng ít nhiều gây ra sự bất tiện và tâm lý lo lắng cho người dùng, đồng thời cũng là thước đo chất lượng sản phẩm của mỗi hãng ô tô.

iSeeCar vừa công bố danh sách những nhà sản xuất ô tô triệu hồi xe nhiều nhất Ảnh: B.H

Dựa trên số liệu tổng hợp từ tháng 4.2025 đến 3.2026, mới đây iSeeCar - Công ty chuyên khảo sát thị trường, tư vấn mua xe (có trụ sở tại Mỹ) vừa công bố danh sách những nhà sản xuất ô tô triệu hồi xe nhiều nhất.

Theo kết quả iSeeCar công bố, Ford Motor là nhà sản xuất triệu hồi xe nhiều nhất trong vòng 1 năm trở lại đây. Cụ thể, từ tháng 4 năm ngoái đến hết quý 1 năm nay, hãng xe Mỹ đã triệu hồi 19.561.427 xe thuộc các thương hiệu Ford và Lincoln. Tổng số xe Ford Motor đã triệu hồi hồi nhiều xe hơn toàn bộ lượng xe của các thương hiệu còn lại trong ngành ô tô công lại.

Đáng chú ý, Ford Motor có tới 4 mẫu xe nằm trong top 5 mẫu xe có nguy cơ bị triệu hồi cao nhất trong suốt vòng đời. Trong đó, Lincoln Aviator có tỷ lệ triệu hồi dự kiến cao nhất trong tất cả các mẫu xe, tiếp theo là Lincoln Corsair, Porsche Taycan, Ford Maverick và Ford Bronco. Các mẫu xe này dự kiến sẽ có từ 36 - 92 lần triệu hồi trong suốt vòng đời, gấp từ 9,4 - 23,4 lần so với mức trung bình của toàn ngành (3,9 lần triệu hồi).

Số lượng ô tô triệu hồi Ford 19561427 Toyota 4103000 Chrysler 3410572 Hyundai 1849226 Nissan 1546488

Ông Karl Brauer, nhà phân tích kiêm Giám đốc điều hành iSeeCars cho biết: "Chủ sở hữu ô tô nói chung đều rất lo sợ các thông báo triệu hồi và quá trình giải quyết chúng. Việc biết được tỷ lệ triệu hồi tiềm năng của một chiếc xe trước khi mua có thể giúp người mua tránh được những rắc rối. Trong những năm qua, số lượng xe Ford phải triệu hồi đã dẫn đầu ngành công nghiệp ô tô, qua đó ít nhiều làm tổn hại đến hình ảnh của hãng".

Vị trí thứ hai trong danh sách những hãng ô tô triệu hồi xe nhiều nhất trong khoảng 1 năm trở lại đây thuộc về Toyota. Thương hiệu ô tô Nhật Bản đã triệu hồi hơn 4,1 triệu xe kể từ tháng 4 năm ngoái đến hết quý 1 năm nay. Tiếp theo là Chrysler (thuộc Stellantis) với 3,41 triệu xe, Hyundai với 1,85 triệu xe, Nissan với 1,55 triệu xe.

Ford Motor là nhà sản xuất triệu hồi xe nhiều nhất trong vòng 1 năm trở lại đây Ảnh: Motor1

Mặc dù Ford dẫn đầu về tổng số lượng xe bị thu hồi trong năm qua, nhưng Nissan lại chứng kiến sự gia tăng lớn nhất về số lượng xe bị triệu hồi tính đến thời điểm hiện tại của năm 2026. Nissan chỉ thu hồi 1.629 xe trong ba tháng đầu năm 2025, nhưng sau 3 tháng đầu năm 2026, số lượng xe Nissan dĩnh lỗi, triệu hồi đã lên đến 669.197 xe.

Theo iSeeCars, số lượng xe bị ảnh hưởng bởi các chiến dịch triệu hồi từ tháng 4.2025 - 3.2026 đã được tổng hợp theo dữ liệu của các nhà sản xuất và so sánh với cùng số liệu cùng kỳ năm trước. Các nhà sản xuất được xếp hạng dựa trên cả số lượng xe bị ảnh hưởng và phải triệu hồi.