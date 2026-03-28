SUV xịn nhất của Toyota giá hơn 4,5 tỉ dính lỗi, triệu hồi gần 700 xe

Không lâu sau đợt triệu hồi mẫu xe sedan - Toyota Camry gặp vấn đề về camera không hiển thị hình ảnh, mới đây Toyota Việt Nam (TMV) vừa triển khai chương trình triệu hồi mới liên quan đến dòng SUV 'xịn' nhất, có giá đắt đỏ nhất của hãng xe Nhật tại Việt Nam - Toyota Land Cruiser 300.

Trong thông cáo báo chí mới nhất vừa công bố, TMV cho biết công ty đang triển khai chương trình triệu hồi 699 xe Toyota Land Cruiser 300. Các xe này được xác định sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 5.12.2024 - 8.12.2025 được xác định gặp vấn đề liên quan đến hộp số tự động 10 cấp và hầu hết đã phân phối đến tay người tiêu dùng Việt Nam.

Cụ thể, qua kiểm tra TMV phát hiện các xe thuộc diện ảnh hưởng được trang bị hộp số tự động 10 cấp. Trong quá trình lái xe, người dùng có thể phát hiện hiện tượng xe bị mất công suất khi đang chạy ở tốc độ cao hoặc rò rỉ dầu từ hộp số ra ngoài. Hiện tượng trên có thể làm tăng nguy cơ tai nạn hoặc cháy xe nếu xuất hiện nguồn lửa.

Do đó, để đảm bảo an toàn, quyền lợi cho khách hàng đang dùng Toyota Land Cruiser 300 thuộc diện ảnh hưởng, bắt đầu từ ngày 27.3.2026, TMV phối hợp cùng các đại lý triển khai chương trình triệu hồi để khắc phục.

Thông tin các xe Toyota Land Cruiser 300 thuộc diện ảnh hưởng Nguồn: Toyota Việt Nam

Những khách hàng có xe trong diện ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo từ các đại lý Toyota mời mang xe đến kiểm tra. Dựa vào kết quả kiểm tra, bộ phận kỹ thuật của các đại lý Toyota sẽ cập nhật lại phần mềm điều khiển hỗ trợ đỗ xe. TMV dự kiến thời gian kiểm tra và sửa chữa, cập nhật mỗi xe mất khoảng 30 phút.

Với những xe Toyota nhập khẩu không chính hãng thuộc diện ảnh hưởng của chương trình này, khi nhận được yêu cầu từ chủ xe, Toyota Việt Nam sẽ kiểm tra thông tin chi tiết. Sau khi vấn đề được xác nhận và phê duyệt, đại lý Toyota tiến hành kiểm tra, cập nhật miễn phí cho khách hàng.

Toyota Land Cruiser 300 được TMV nhập khẩu, phân phối tại Việt Nam duy nhất 1 phiên bản có giá bán 4,58 tỉ đồng. Năm ngoái, doanh số Toyota Land Cruiser 300 tại Việt Nam đạt 613 xe.