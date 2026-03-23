Toyota Land Cruiser FJ 'chốt' giá 900 triệu đồng tại Thái Lan, chờ ngày về Việt Nam

Hoàng Cường
23/03/2026 12:53 GMT+7

Mẫu SUV cỡ nhỏ Toyota Land Cruiser FJ được hãng xe Nhật Bản chốt giá bán từ 900 triệu đồng, chưa bao gồm phụ kiện tại thị trường Thái Lan, dự kiến về Việt Nam ngay trong năm nay.

Không lâu sau khi trình làng tại Nhật Bản, mẫu SUV cỡ nhỏ hoàn toàn mới - Toyota Land Cruiser FJ vừa chính thức gia nhập thị trường Đông Nam Á. Theo đó, mẫu xe này vừa được Toyota ra mắt tại Thái Lan. Đây cũng là một trong những quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á cũng như trên thế giới được Toyota đặt dây chuyền sản xuất, phân phối Land Cruiser FJ.

Theo truyền thông Thái Lan, Toyota Land Cruiser FJ chỉ được hãng xe Nhật Bản phân phối một phiên bản 2.7 5AT 4WD với giá bán chính thức 1,289 triệu baht, tương đương 902 triệu đồng. Trong thời gian đầu mở bán, hãng áp dụng mức giá ưu đãi 1,269 triệu baht, tương đương khoảng 888 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giá này có thể gia tăng nếu khách hàng lựa chọn thêm các gói phụ kiện để cá nhân hóa chiếc xe theo sở thích.

Tại Thái Lan, Toyota Land Cruiser FJ chỉ được hãng xe Nhật Bản phân phối một phiên bản 2.7 5AT 4WD, giá bán chính thức 1,289 triệu baht, tương đương 902 triệu đồng

Như vậy, mức giá Toyota Land Cruiser FJ được định vị nằm giữa Corolla CrossFortuner. Hãng xe Nhật Bản đặt mục tiêu bán khoảng 5.000 chiếc Land Cruiser FJ tại Thái Lan trong năm nay.

Land Cruiser FJ được Toyota định vị ở phân khúc SUV cỡ nhỏ. Mẫu xe này được các nhà thiết kế lấy cảm hứng từ những người anh em như Land Cruiser, Land Cruiser Prado… Land Cruiser FJ sở hữu số đo dài, rộng, cao tương ứng 4.610 x 1.855 x 1.890 (mm), chiều dài cơ sở 2.580 mm, mâm hợp kim 18 inch. Toyota cho biết, mẫu xe này sẽ được trang bị cản trước và cản sau có thể tháo rời. Điều này sẽ cho phép chủ xe dễ dàng thay thế các bộ phận bị hỏng và tiết kiệm chi phí sửa chữa.

Không chỉ diện mạo bên ngoài, nội thất Land Cruiser FJ cũng có phong cách thiết kế thực dụng tương tự "người anh em" Land Cruiser Prado. Cụ thể, mẫu SUV cỡ nhỏ này trang bị vô-lăng mới tích hợp nhiều nút chức năng, màn hình giải trí được tạo dáng tương tự Land Cruiser Prado.

Toyota Land Cruiser FJ dùng động cơ xăng 2TR-FE 4 xi-lanh, dung tích 2.7 lít, sản sinh công suất 166 mã lực

Tại Thái Lan, Toyota Land Cruiser FJ được trang bị màn hình trung tâm 12,3 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, kết hợp đồng hồ dạng màn hình TFT 7 inch hiển thị màu. Ngoài ra, mẫu xe này còn được trang bị dàn âm thanh 6 loa, điều hòa tự động 2 vùng, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, khởi động nút bấm...

Toyota Land Cruiser FJ dùng động cơ xăng 2TR-FE 4 xi-lanh, dung tích 2.7 lít, sản sinh công suất 166 mã lực tại vòng tua 5.200 vòng/phút, mô-men xoắn 246 Nm tại 4.000 vòng/phút. Mã động cơ này cũng được sử dụng trên Land Cruiser Prado, Fortuner và Hilux. Động cơ trên Land Cruiser FJ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp với công nghệ Super ECT (hộp số điều khiển điện tử) và hệ dẫn động bốn bánh bán thời gian (4WD).

Toyota Thái Lan cung cấp nhiều phụ kiện để người mua có thể cá nhân hóa chiếc xe theo sở thích

Toyota cũng trang bị cho mẫu xe này hệ thống an toàn Toyota Safety Sense và 7 túi khí. Sau thị trường Thái Lan, Toyota Land Cruiser FJ sẽ được xuất khẩu sang một số quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trước đó, một số đại lý Toyota tại Việt Nam từng hé lộ, Land Cruiser FJ sẽ được đưa về vào giữa năm nay. Tuy nhiên, giá bán mẫu xe này có thể lên đến hơn 1 tỉ đồng.

