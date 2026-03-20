SUV bán chạy nhất của Ford tại Việt Nam dính lỗi phần mềm, triệu hồi 33 xe

Vấn đề lỗi phần mềm trên Ford Everest - mẫu SUV bán chạy nhất của Ford tại Việt Nam khiến hãng xe Mỹ phải liên tiếp triển khai các đợt triệu hồi. Sau một số đợt triệu hồi để khắc phục nhưng chưa thành công, mới đây Ford Việt Nam vừa thông báo chương trình triệu hồi bổ sung 33 xe Ford Everest đời 2022 để kiểm tra lỗi liên quan đến phần mềm mô-đun điều khiển động cơ.

Theo thông tin mới nhất vừa được Ford Việt Nam công bố đợt triệu hồi này liên quan đến 33 xe Ford Everest sản xuất 2022 trang bị động cơ Panther và cần số điện tử (e-Shifter). Tất cả đều được lắp ráp tại nhà máy AutoAlliance (Thái Lan) trong khoảng thời gian từ ngày 3.8 - 12.11.2022 và do Ford Việt Nam nhập khẩu, phân phối đến tay khách hàng.

Theo Ford, trên các xe thuộc diện ảnh hưởng của chương trình triệu hồi lần này, phần mềm mô-đun điều khiển động cơ (PCM) có thể hạn chế công suất sạc của máy phát điện trong một số điều kiện nhất định. Nếu tình trạng này xảy ra, điện áp ắc-quy có thể giảm xuống mức không đủ để khởi động lại xe sau khi tắt máy.

Trong trường hợp điện áp ắc-quy giảm xuống dưới mức giới hạn khi xe chạy ở tốc độ dưới 6km/giờ, hộp số sẽ tự động chuyển sang chế độ đỗ xe (Park), qua đó có thể khiến xe dừng lại đột ngột mà đèn phanh không sáng, làm tăng nguy cơ va chạm.

Ford Việt Nam đã ủy quyền cho các đại lý Ford phải cập nhật phần mềm mô-đun điều khiển động cơ (PCM) hoàn toàn miễn phí trên 33 xe bị ảnh hưởng lần này. Thời gian, kiểm tra, cập nhật dự kiến ít hơn một ngày làm việc.

Thực tế, chương trình triệu hồi liên quan đến lỗi phần mềm mô-đun điều khiển động cơ đã được Ford Việt Nam thông báo tới khách hàng từ năm 2023. Tuy nhiên, theo hồ sơ của Ford, tại thị trường Việt Nam, một số xe Everest năm 2022 trang bị động cơ Panther và cần số điện tử (e-Shifter) đã được thực hiện biện pháp khắc phục (theo chương trình triệu hồi an toàn 23S40), nhưng được xác định là chưa thành công. Nguyên nhân là do bản cập nhật phần mềm chính xác có thể chưa được cài đặt, tình trạng lỗi cơ bản nêu trong chương trình triệu hồi cũ vẫn có thể tồn tại.

Trong những năm gần đây, Ford Everest là mẫu SUV bán chạy nhất của Ford tại Việt Nam. Năm ngoái, tổng doanh số bán mẫu xe này đạt 13.056 xe, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh như Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport… Bước sang năm 2026, sau hai tháng đầu năm, tổng doanh số Ford Everest đạt 2.137 xe.