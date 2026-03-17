SUV 7 chỗ: Toyota Fortuner 'rơi tự do' doanh số, Ford Everest tiếp tục thống trị

Đình Tuyên
17/03/2026 13:31 GMT+7

Doanh số Toyota Fortuner bất ngờ lao dốc trong tháng 2.2026 khi các đại lý xe Nhật bàn giao tổng cộng chưa tới 60 xe. Trong khi đó, Ford Everest tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam.

Sau giai đoạn nước rút cuối năm 2025, thị trường ô tô Việt Nam bước vào năm 2026 với sự "ảm đạm" thường thấy trong quý đầu năm. Diễn biến này cũng phản ánh khá rõ ở phân khúc SUV 7 chỗ khung gầm rời, khi doanh số hầu hết các mẫu xe đều lao dốc. Tuy vậy, cục diện cạnh tranh ở phân khúc này vẫn không có nhiều thay đổi. Ford Everest tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu với doanh số áp đảo, trong khi Toyota Fortuner lại ghi nhận lượng xe bán ra "lẹt đẹt".

SUV 7 chỗ năm 2025: Doanh số Ford Everest cao gần gấp 4 lần Toyota Fortuner

Theo số liệu bán hàng mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 2.2026, doanh số toàn phân khúc SUV 7 chỗ chỉ đạt tổng cộng 900 xe, giảm tới 789 xe (gần một nửa) so với tháng 1. Lũy kế hai tháng đầu năm 2026, tổng lượng xe bán ra của phân khúc này cũng mới chỉ đạt 2.589 xe, giảm rất mạnh so với giai đoạn cuối năm 2025.

Doanh số SUV 7 chỗ tại Việt Nam tháng 2.2026

NGUỒN: VAMA

Đáng chú ý, dù thị trường chung đi xuống, cục diện cạnh tranh ở nhóm SUV 7 chỗ gần như vẫn không có biến động. Ford Everest vẫn là mẫu xe giữ vị trí số một với khoảng cách khá xa so với các đối thủ. Trong tháng 2.2026, mẫu SUV thương hiệu Mỹ bán ra 747 xe. Dù giảm đến 643 xe so với tháng trước đó, khoảng cách giữa Everest và nhóm đối thủ cạnh tranh như Toyota Fortuner, Isuzu mu-X hay Mitsubishi Pajero Sport vẫn rất xa.

Lý do là bởi, Toyota Fortuner - mẫu xe từng nhiều năm thống trị phân khúc tiếp tục trải qua giai đoạn khó khăn. Tháng 2.2026 vừa qua, mẫu SUV này chỉ bán ra 59 xe, giảm tới 210 xe, tương đương hơn 80% so với tháng 1.2026. Thậm chí, mức doanh số này có thể xem là thấp kỷ lục của Fortuner trong những năm gần đây.

Ngoài Everest và Fortuner, các mẫu xe còn lại trong phân khúc như Mitsubishi Pajero Sport hay Isuzu mu-X cũng ghi nhận lượng xe bàn giao khá thấp. Mitsubishi Pajero Sport trong tháng 2.2026 ghi nhận doanh số 81 xe. Dù cũng rất thấp nếu so với Ford Everest, nhưng đây cũng là kết quả tích cực, nếu biết rằng tháng trước đó mẫu xe này thậm chí không bàn giao được xe nào.

Ford Everest vẫn áp đảo doanh số các đối thủ cạnh tranh

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trong khi đó, Isuzu mu-X tiếp tục nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng doanh số. Tháng 2.2026, mẫu SUV của Isuzu bán ra 13 xe, giảm so với mức 30 xe của tháng trước đó. Kết quả này phần nào gây bất ngờ, bởi vào năm ngoái Isuzu từng giới thiệu phiên bản nâng cấp của mu-X tại Việt Nam với nhiều thay đổi về thiết kế và trang bị. Mẫu xe này khi đó được kỳ vọng sẽ giúp Isuzu cải thiện sức cạnh tranh, đồng thời góp phần giảm bớt thế áp đảo của Ford Everest trong phân khúc SUV 7 chỗ. Tuy nhiên, kết quả bán hàng vẫn chưa được như kỳ vọng.

Nếu xét lũy kế hai tháng đầu năm 2026, lượng xe Toyota Fortuner bán ra tại Việt Nam chỉ đạt 328 xe, Isuzu mu-X đạt 43 xe và Mitsubishi Pajero Sport đạt 81 xe. Những kết quả này vẫn thấp hơn rất nhiều so với Everest (2.137 xe). Điều này càng cho thấy thực tế đáng thất vọng ở phân khúc SUV 7 chỗ trong vài năm gần đây, khi mẫu SUV của Ford gần như "một mình một chợ", liên tục dẫn đầu với khoảng cách khá lớn.

Những mẫu mã như Toyota Fortuner hay Isuzu mu-X vẫn chưa đủ sức hút để cạnh tranh với Ford Everest

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trong bối cảnh thị trường chung sụt giảm sau giai đoạn cao điểm cuối năm, theo các chuyên gia trong ngành ô tô, nhiều khả năng doanh số các mẫu SUV 7 chỗ vẫn sẽ khá "ì ạch" trong thời gian tới. Và nếu không có những thay đổi bất ngờ về sản phẩm hoặc chiến lược cạnh tranh, Ford Everest vẫn tiếp tục là mẫu xe chủ lực, chiếm phần lớn miếng bánh thị phần.

Người Việt giảm mua ô tô động cơ xăng dầu, xe hybrid hút khách

Người Việt giảm mua ô tô động cơ xăng dầu, xe hybrid hút khách

Trái với sự tăng trưởng của dòng xe hybrid (lai xăng - điện), lượng tiêu thụ ô tô động cơ xăng, dầu giảm mạnh khi thời gian bán hàng bị gián đoạn, sức mua trên thị trường tiếp đà "lao dốc" trong tháng thứ hai của năm 2026.

