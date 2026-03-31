SUV hạng sang Lexus LX 600 dính lỗi hộp số, triệu hồi 343 xe tại Việt Nam

Tương tự Toyota Land Cruiser 300, mới đây đến lượt mẫu SUV hạng sang Lexus LX 600 tại Việt Nam được hãng xe sang Nhật Bản thông báo triệu hồi do lỗi liên quan đến phần mềm điều khiển hộp số.

Theo thông tin từ Lexus Việt Nam, bắt đầu từ ngày 27.3 đơn vị này phối hợp cùng hệ thống đại lý trên toàn quốc triển khai chương trình triệu hồi 343 xe Lexus LX 600. Tất cả các xe này được xác định sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 22.11.2024 - 2.12.2025 và đã được phân phối đến tay khách hàng Việt Nam.

Triệu hồi Lexus LX 600 sản xuất trong giai đoạn cuối năm 2024 đầu năm 2025 để khắc phục lỗi liên quan đến phần mềm điều khiển hộp số Ảnh: B.H

Các xe thuộc diện ảnh hưởng được trang bị hộp số tự động 10 cấp. Trong quá trình lái xe, khách hàng có thể phát hiện hiện tượng xe bị mất công suất khi đang chạy ở tốc độ cao hoặc rò rỉ dầu từ hộp số ra ngoài. Hiện tượng trên có thể làm tăng nguy cơ tai nạn hoặc cháy xe nếu xuất hiện nguồn lửa.

Để đảm bảo an toàn, quyền lợi cho khách hàng đang dùng Lexus LX 600 thuộc diện ảnh hưởng, Lexus Việt Nam phối hợp cùng các đại lý triển khai chương trình triệu hồi để khắc phục. Các khách hàng có xe trong diện ảnh hưởng, sẽ nhận được thông báo từ các đại lý Lexus mời mang xe đến kiểm tra. Dựa vào kết quả kiểm tra, xe sẽ được cập nhật lại phần mềm điều khiển hộp số tự động. Thời gian kiểm tra và sửa chữa, cập nhật phần mềm trên mỗi xe dự kiến mất khoảng 30 phút.

Thông tin các xe Lexus LX 600 tại Việt Nam thuộc diện triệu hồi để khắc phục lỗi hộp số Nguồn: Lexus Việt Nam

Trong thông báo mới nhất, Lexus Việt Nam đưa ra khuyến cáo khách hàng sở hữu xe trong diện ảnh hưởng của chương trình trên nhanh chóng mang xe tới các Đại lý Lexus trên toàn quốc để được kiểm tra, cập nhật hoàn toàn miễn phí.

Với những xe Lexus nhập khẩu không chính hãng thuộc diện ảnh hưởng của chương trình này, khi nhận được yêu cầu từ chủ xe, Lexus Việt Nam sẽ kiểm tra thông tin chi tiết. Sau khi vấn đề được xác nhận và phê duyệt, đại lý Lexus sẽ tiến hành kiểm tra và cập nhật miễn phí cho khách hàng.

Lexus LX 600 hiện là mẫu SUV "xịn" nhất, có giá cao nhất của thương hiệu Lexus tại Việt Nam. Mẫu xe này được Lexus Việt Nam nhập khẩu, phân phối 3 phiên bản, giá bán từ 8,84 - 9,7 tỉ đồng.