Hút khách mua, Toyota Veloz Cross tiếp tục giảm giá 75 triệu đồng

Những năm gần đây, Toyota Vios cùng với Yaris Cross liên tục thay nhau nắm giữ ngôi vị ô tô bán chạy nhất tháng của Toyota tại Việt Nam, tuy nhiên bước sang năm 2026 cục diện liên tục thay đổi. Sau bước chạy đà ấn tượng của mẫu bán tải Toyota Hilux, mới đây đến lượt Toyota Veloz Cross là mẫu xe tiếp theo vượt mặt cả Yaris Cross cũng như Vios và doanh số bán hàng theo tháng.

Cụ thể, trong tháng 4.2026 bất chấp tổng doanh số bán xe Toyota tại Việt Nam chững lại, lượng tiêu thụ Toyota Veloz Cross vẫn tăng trưởng mạnh mẽ với 1.503 xe bán ra, nhiều hơn tháng trước đó gần 800 xe. Đây không chỉ là tháng bán hàng có doanh số cao nhất của Veloz Cross trong khoảng 1 năm trở lại đây mà còn giúp mẫu xe này lần đầu tiên vượt qua Yaris Cross cũng như Vios để trở thành mẫu xe Toyota bán chạy nhất Việt Nam tháng 4.2026.

Dù vậy, để giúp Toyota Veloz Cross tiếp tục gia tăng sức hút với khách hàng cũng như tính cạnh tranh ở phân khúc xe MPV phổ thông 7 chỗ, bước sang tháng 5.2026 Toyota Việt Nam (TMV) tiếp tục mạnh tay triển khai chương trình ưu đãi, giảm giá cho mẫu xe này. Theo đó, các phiên bản Veloz Cross tại Việt Nam được TMV hỗ trợ khách hàng mua xe 100% lệ phí trước bạ kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ với mức giảm tối đa 73 - 75 triệu đồng.

Hiện tại, Toyota Veloz Cross đang được TMV lắp ráp, phân phối hai phiên bản gồm Veloz Cross CVT và Veloz Cross CVT Top với giá niêm yết 638 - 660 triệu đồng. Với mức ưu đãi được TMV triển khai trong tháng 5.2026, giá bán thực tế mẫu MPV này hiện chỉ còn khoảng 565 - 585 triệu đồng. Mức giá này giúp Toyota Veloz Cross có thể cạnh tranh cùng hàng loạt đối thủ cùng phân khúc như Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7, KIA Carens hay Hyundai Stargazer vừa bước sang thế hệ mới. Đặc biệt, mức giảm giá lên tới 75 triệu đồng sẽ góp phần giúp Veloz Cross tăng thêm sức hút với khách Việt vốn ưa chuộng xe Toyota.

Tính đến hết tháng 4.2026, Toyota Veloz Cross là một trong những mẫu xe MPV phổ thông 7 chỗ hút khách nhất thị trường Việt Nam. Tổng doanh số mẫu xe này sau 4 tháng đã qua của năm 2026 đạt gần 2.200 xe. Tại một số thị trường trong khu vực Đông Nam Á, như Indonesia Veloz Cross hiện đã có phiên bản sử dụng hệ thống động cơ hybrid (HEV). Tuy nhiên, ở Việt Nam mẫu xe này mới chỉ có phiên bản dùng động cơ đốt trong. TMV đang đẩy mạnh việc bổ sung phiên bản hybrid cho các dòng xe của hãng đang phân phối tại Việt Nam, do đó không loại trừ khả năng trong thời gian tới Toyota Veloz Cross cũng sẽ có thêm phiên bản HEV.