Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Hút khách mua, Toyota Veloz Cross tiếp tục giảm giá 75 triệu đồng

Hoàng Cường
Hoàng Cường
04/05/2026 19:46 GMT+7

Bất chấp doanh số bán hàng tăng trưởng mạnh, vượt cả Yaris Cross cũng như Vios… mẫu xe MPV phổ thông Toyota Veloz Cross tiếp tục được hãng xe Nhật Bản áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá lên đến 75 triệu đồng.

Những năm gần đây, Toyota Vios cùng với Yaris Cross liên tục thay nhau nắm giữ ngôi vị ô tô bán chạy nhất tháng của Toyota tại Việt Nam, tuy nhiên bước sang năm 2026 cục diện liên tục thay đổi. Sau bước chạy đà ấn tượng của mẫu bán tải Toyota Hilux, mới đây đến lượt Toyota Veloz Cross là mẫu xe tiếp theo vượt mặt cả Yaris Cross cũng như Vios và doanh số bán hàng theo tháng.

Cụ thể, trong tháng 4.2026 bất chấp tổng doanh số bán xe Toyota tại Việt Nam chững lại, lượng tiêu thụ Toyota Veloz Cross vẫn tăng trưởng mạnh mẽ với 1.503 xe bán ra, nhiều hơn tháng trước đó gần 800 xe. Đây không chỉ là tháng bán hàng có doanh số cao nhất của Veloz Cross trong khoảng 1 năm trở lại đây mà còn giúp mẫu xe này lần đầu tiên vượt qua Yaris Cross cũng như Vios để trở thành mẫu xe Toyota bán chạy nhất Việt Nam tháng 4.2026.

Hút khách mua, Toyota Veloz Cross tiếp tục được ưu đãi giảm giá 75 triệu đồng - Ảnh 1.

Veloz Cross lần đầu tiên vượt qua Yaris Cross cũng như Vios để trở thành mẫu xe Toyota bán chạy nhất Việt Nam tháng 4.2026

Ảnh: B.H

Dù vậy, để giúp Toyota Veloz Cross tiếp tục gia tăng sức hút với khách hàng cũng như tính cạnh tranh ở phân khúc xe MPV phổ thông 7 chỗ, bước sang tháng 5.2026 Toyota Việt Nam (TMV) tiếp tục mạnh tay triển khai chương trình ưu đãi, giảm giá cho mẫu xe này. Theo đó, các phiên bản Veloz Cross tại Việt Nam được TMV hỗ trợ khách hàng mua xe 100% lệ phí trước bạ kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ với mức giảm tối đa 73 - 75 triệu đồng.

Hiện tại, Toyota Veloz Cross đang được TMV lắp ráp, phân phối hai phiên bản gồm Veloz Cross CVT và Veloz Cross CVT Top với giá niêm yết 638 - 660 triệu đồng. Với mức ưu đãi được TMV triển khai trong tháng 5.2026, giá bán thực tế mẫu MPV này hiện chỉ còn khoảng 565 - 585 triệu đồng. Mức giá này giúp Toyota Veloz Cross có thể cạnh tranh cùng hàng loạt đối thủ cùng phân khúc như Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7, KIA Carens hay Hyundai Stargazer vừa bước sang thế hệ mới. Đặc biệt, mức giảm giá lên tới 75 triệu đồng sẽ góp phần giúp Veloz Cross tăng thêm sức hút với khách Việt vốn ưa chuộng xe Toyota.

Hút khách mua, Toyota Veloz Cross tiếp tục được ưu đãi giảm giá 75 triệu đồng - Ảnh 2.

Trong tháng 5.2026, các phiên bản của Veloz Cross được TMV giảm giá 73 - 75 triệu đồng

Ảnh: B.H

Tính đến hết tháng 4.2026, Toyota Veloz Cross là một trong những mẫu xe MPV phổ thông 7 chỗ hút khách nhất thị trường Việt Nam. Tổng doanh số mẫu xe này sau 4 tháng đã qua của năm 2026 đạt gần 2.200 xe. Tại một số thị trường trong khu vực Đông Nam Á, như Indonesia Veloz Cross hiện đã có phiên bản sử dụng hệ thống động cơ hybrid (HEV). Tuy nhiên, ở Việt Nam mẫu xe này mới chỉ có phiên bản dùng động cơ đốt trong. TMV đang đẩy mạnh việc bổ sung phiên bản hybrid cho các dòng xe của hãng đang phân phối tại Việt Nam, do đó không loại trừ khả năng trong thời gian tới Toyota Veloz Cross cũng sẽ có thêm phiên bản HEV.

Tin liên quan

Toyota Veloz Hybrid sản xuất tại Indonesia, liệu có xuất sang Việt Nam?

Toyota Veloz Hybrid sản xuất tại Indonesia, liệu có xuất sang Việt Nam?

Không chỉ phục vụ nhu cầu khách hàng Indonesia, các phiên bản Toyota Veloz Hybrid sản xuất tại nhà máy PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) ở Indonesia sẽ xuất khẩu ra nước ngoài.

Xe MPV dưới 700 triệu: Hyundai Stargazer xả hàng, Toyota Veloz tăng ưu đãi đấu Xpander

Gần 4.000 đơn đặt mua Toyota Veloz Hybrid, chờ ngày về Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

Giá Toyota Veloz Cross Toyota Veloz Cross giảm giá xe Toyota giảm giá Xe MPV 7 chỗ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận