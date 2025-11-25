Toyota Veloz Hybrid sản xuất tại Indonesia, liệu có xuất sang Việt Nam?

Sau các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong chạy bằng xăng, mẫu MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi - Toyota Veloz Cross vừa được Toyota cùng đối tác liên doanh ở Indonesia bổ sung thêm 4 phiên bản dùng hệ thống hybrid (động cơ lai xăng, điện). Theo đó, như Thanh Niên đã đưa tin, cuối tuần qua PT Toyota Astra Motor (TAM) - Công ty liên doanh giữa Toyota và đối tác ở Indonesia vừa trình làng bản Toyota Veloz Hybrid tại Triển lãm ô tô Gaikindo Jakarta (GJAW) 2025.

Toyota Veloz Hybrid tại Triển lãm ô tô Gaikindo Jakarta (GJAW) 2025 Ảnh: Kompas

Theo thông tin TAM công bố, Toyota Veloz Hybrid có tới 4 phiên bản, giá 299 - 390 triệu rupiah, tương đương 472,7 - 616,5 triệu đồng. Các phiên bản này khác nhau một số trang bị, tính năng nhưng đều hệ thống hybrid kết hợp giữa máy xăng mã 2NR-VEX, dung tích 1.5 lít (90 mã lực, 121 Nm) và mô-tơ điện (79 mã lực, 141 Nm) đi kèm hệ dẫn động cầu trước và hộp số vô cấp CVT.

Toyota Veloz Hybrid được TAM sản xuất tại nhà máy PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) của liên doanh này, bắt đầu nhận đơn đặt hàng từ tuần trước và dự kiến bắt đầu giao xe đến tay khách hàng từ đầu năm 2026.

Toyota Veloz Hybrid được TAM sản xuất tại nhà máy PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) với 4 phiên bản Ảnh: Kompas

Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu khách hàng tại Indonesia, Toyota Veloz Hybrid sẽ được TMMIN xuất khẩu ra các thị trường khác. "Vâng, chúng tôi đang nỗ lực thực hiện điều đó. Chúng tôi đang cố gắng xuất khẩu tất cả các mẫu xe Toyota được sản xuất tại Indonesia. Tuy nhiên, một số thị trường có sự khác biệt về vị trí vô-lăng. Vì vậy, chúng tôi cần có thời gian để sản xuất. Chúng tôi sẽ sản xuất những phiên bản Veloz Hybrid có tay lái bên phải trước nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, sau đó sẽ sản xuất bản có tay lái bên trái. Toyota đặt mục tiêu tăng cường xuất khẩu các loại xe thân thiện với môi trường. Về cơ bản, đến năm 2030, chúng tôi hy vọng 50% ô tô chúng tôi xuất khẩu sẽ được điện khí hóa". Ông Bob Azam Phó Chủ tịch PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia chia sẻ.

Với tuyên bố của đại diện TMMIN, Toyota Veloz Hybrid chắc chắn sẽ được đơn vị này xuất khẩu sang các thị trường trong khu vực cũng như trên thế giới. Dù TMMIN chưa công bố các thị trường sẽ hướng đến trong kế hoạch xuất khẩu Toyota Veloz Hybrid, nhưng không loại trừ khả năng mẫu hybrid này sẽ được cung cấp cho thị trường Việt Nam. Phía Toyota Việt Nam (TMV) chưa có thông tin chính thức về việc này, TMV vẫn đang lắp ráp, phân phối các phiên bản động cơ xăng của Veloz Cross.

Không loại trừ khả năng Toyota Veloz Hybrid sẽ được cung cấp cho thị trường Việt Nam

Ảnh: Kompas

Trước đó, mẫu Yaris Cross gồm cả bản hybrid cũng được TMV nhập khẩu từ Indonesia, phân phối tại Việt Nam. Yaris Cross hiện là mẫu xe hút khách nhất của Toyota tại thị trường Việt Nam. Đáng chú ý, động cơ sử dụng trên Yaris Cross HEV cũng được Toyota lắp trên Veloz Hybrid.