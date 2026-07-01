Yadea trình làng Việt Nam thêm xe máy điện giá rẻ, hơn 15 triệu đồng

Yadea Việt Nam vừa chính thức trình làng khách hàng mẫu xe máy điện mang tên Omee. Đây là sản phẩm mới nhất trong danh mục xe điện của thương hiệu này tại Việt Nam, đồng thời tiếp tục cho thấy xu hướng mở rộng dải sản phẩm ở nhóm xe máy điện phổ thông, nơi nhu cầu đến từ học sinh, sinh viên và người dùng đô thị vẫn còn khá lớn.

Theo công bố từ phía hãng, Yadea Omee được định vị là mẫu xe dành cho học sinh, đặc biệt hướng đến nhóm khách hàng nữ. Thay vì phát triển theo kiểu trung tính như nhiều mẫu xe điện phổ thông khác, sản phẩm này nhấn vào thiết kế nhỏ gọn, kiểu dáng mềm mại và nhiều lựa chọn màu sắc nhằm phù hợp hơn với vóc dáng cũng như thị hiếu của nhóm nữ sinh.

Yadea Omee là mẫu xe máy điện mới nhất được hãng Trung Quốc phân phối tại thị trường Việt Nam ẢNH: YADEA VIỆT NAM

Về thiết kế, Yadea Omee mang phong cách retro hiện đại, sử dụng các đường nét bo tròn cùng một số chi tiết mạ crôm. Xe có chiều dài cơ sở 1.220 mm, chiều cao yên 760 mm. Đây là thông số đáng chú ý với một mẫu xe hướng đến học sinh, bởi chiều cao yên thấp giúp người dùng dễ chống chân và điều khiển xe thuận tiện hơn trong môi trường đô thị.

Yadea Omee được trang bị động cơ hub TTFAR, công suất định mức 1.000 W. Xe đạt tốc độ tối đa 48 km/giờ, sử dụng pin lithium 48V30Ah, cho phạm vi hoạt động cao nhất 89 km sau mỗi lần sạc, theo điều kiện tiêu chuẩn do nhà sản xuất công bố. Với các thông số này, Omee chủ yếu phù hợp nhu cầu di chuyển hằng ngày ở cự ly ngắn, như đi học, đi làm thêm hoặc di chuyển trong nội đô.

Mẫu xe mới của Yadea được trang bị màn hình TFT 4,3 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth với điện thoại. Người dùng có thể hiển thị bản đồ dẫn đường trên màn hình xe, nghe nhạc, nhận và điều khiển cuộc gọi ngay trên tay lái. Ngoài ra, xe còn có một số tính năng hỗ trợ lái và an toàn như kiểm soát chống trượt (TCS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC), hỗ trợ đổ đèo (HDC), đèn pha tự động cảm biến ánh sáng, định vị GPS, hàng rào điện tử và cảnh báo chuyển động bất thường.

Omee hướng đến nhóm học sinh, đặc biệt là nữ sinh với thiết kế nhỏ gọn, mềm mại ẢNH: YADEA VIỆT NAM

Tại Việt Nam, Yadea Omee được phân phối với 3 phiên bản. Bản tiêu chuẩn có giá 15,99 triệu đồng, bản Omee H giá 18,99 triệu đồng và bản Omee P giá 21,99 triệu đồng. Mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Hãng bảo hành pin xe 3 năm hoặc 30.000 km.

Nhìn chung, với giá bán khởi điểm chưa tới 16 triệu đồng, Yadea Omee bước vào nhóm xe máy điện phổ thông, phân khúc vốn đang có khá nhiều lựa chọn dành cho học sinh, sinh viên. Ở tầm giá khoảng 15 - 17 triệu đồng, người mua hiện có thể cân nhắc một số mẫu xe như VinFast Motio, VinFast Evo Lite hoặc các sản phẩm khác của Yadea như Vekoo, iCute hay Ocean.

Mặc dù vậy, điểm đáng chú ý trên mẫu xe mới của Yadea nằm ở cách định vị sản phẩm. Trong khi nhiều mẫu xe điện phổ thông thường hướng đến nhóm khách hàng rộng, Yadea Omee lại chọn cách nhắm vào học sinh nữ với thiết kế, kích thước và màu sắc được điều chỉnh theo nhóm người dùng này. Đây có thể xem là hướng tiếp cận tương đối riêng trong phân khúc xe điện giá rẻ, nơi cuộc cạnh tranh lâu nay chủ yếu xoay quanh giá bán, quãng đường di chuyển và chi phí sử dụng.

Sự xuất hiện của Omee cho thấy Yadea đang đẩy mạnh kế hoạch mở rộng danh mục xe máy điện, hướng đến các phân khúc phổ thông hơn ẢNH: YADEA VIỆT NAM

Dù vậy, việc tập trung vào nhóm khách hàng khá cụ thể cũng khiến Omee khó trở thành mẫu xe dành cho số đông. Với những người dùng cần một mẫu xe điện mạnh mẽ hơn, phạm vi hoạt động xa hơn hoặc thiết kế trung tính hơn, các lựa chọn khác trong cùng tầm giá vẫn có thể phù hợp hơn. Ngược lại, với nhóm học sinh nữ cần một phương tiện nhỏ gọn, dễ điều khiển và có mức giá không quá cao, Omee có thêm cơ sở để tạo sự chú ý.

Sự xuất hiện của mẫu xe Yadea Omee cũng đang cho thấy một xu hướng đang bắt đầu hình thành tại thị trường xe máy Việt Nam, khi các hãng đang ngày càng chia nhỏ nhóm khách hàng mục tiêu, thay vì chỉ đơn thuần chạy theo bài toán giá rẻ.