BYD 'bắt tay' tập đoàn Phương Trang, thêm lời giải cho hạ tầng sạc xe điện?

Những năm gần đây, hạ tầng sạc tại Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy quá trình phổ cập xe điện. Trong đó, VinFast là doanh nghiệp đi đầu khi đầu tư mạnh vào mạng lưới trạm sạc trên phạm vi cả nước, tạo nền tảng quan trọng để người dùng yên tâm hơn khi chuyển sang sử dụng phương tiện điện.

Tuy nhiên, nếu nhìn ở quy mô toàn thị trường, hạ tầng dành cho các thương hiệu khác vẫn chưa phát triển tương xứng với tốc độ mở rộng của sản phẩm. Đây cũng là lý do, nhiều hãng xe điện gần đây bắt đầu tìm đến mô hình hợp tác với các đơn vị phát triển hạ tầng, nhằm mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ sạc và nâng cao trải nghiệm cho người dùng xe điện.

BYD Auto Việt Nam và FUTA EV Power ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm phối hợp phát triển hệ sinh thái xe năng lượng mới tại Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trong bối cảnh đó, sự kiện ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với mục tiêu phối hợp phát triển hệ sinh thái xe năng lượng mới giữa BYD Auto Việt Nam và Futa EV Power được xem là bước đi đáng chú ý. Theo nội dung công bố ngày 28.6.2026, hai bên sẽ nghiên cứu, triển khai các giải pháp về công nghệ pin, hệ thống lưu trữ năng lượng và hạ tầng trạm sạc. Đồng thời, khách hàng của BYD và Futa EV Power sẽ từng bước được sử dụng chung hệ thống trạm sạc trong hệ sinh thái Futa/Kim Long, cũng như mạng lưới do BYD phát triển tại các địa điểm được hai bên thống nhất.

Hợp tác giữa BYD và Futa EV Power có ý nghĩa gì?

Theo ông Võ Minh Lực - Giám đốc Điều hành BYD Auto Việt Nam, việc hợp tác với Futa EV Power không đơn thuần là mối quan hệ giữa một hãng xe và đơn vị phát triển trạm sạc, mà xuất phát từ định hướng chung trong việc thúc đẩy quá trình điện hóa giao thông tại Việt Nam.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lực cho biết, BYD và Futa EV Power không hướng đến phát triển hệ thống sạc theo mô hình độc quyền mà phục vụ cộng đồng. Theo đó, xe điện của các thương hiệu khác vẫn có thể sử dụng hệ thống trạm sạc do hai bên phát triển, tùy theo khả năng tương thích của từng dòng xe.

Lợi thế về công nghệ của BYD cùng tiềm lực của "gã khổng lồ" FUTA có thể tạo thêm động lực cho quá trình hoàn thiện hệ sinh thái xe điện ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Lãnh đạo BYD Auto Việt Nam cũng đánh giá cao lợi thế của "gã khổng lồ" Futa, mà đại diện là Futa EV Power, khi doanh nghiệp này đang phát triển hệ thống trạm sạc, đồng thời sở hữu mạng lưới bến xe, trạm dừng chân và hạ tầng tại nhiều địa phương. Trong khi đó, BYD có thế mạnh về công nghệ và kinh nghiệm phát triển xe năng lượng mới. Việc kết hợp giữa hạ tầng và công nghệ được kỳ vọng sẽ giúp mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ sạc cho người dùng trong thời gian tới.

Ở góc độ thị trường, đây cũng là tín hiệu cho thấy các hãng xe điện đang bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc hoàn thiện hệ sinh thái, bên cạnh cuộc đua về sản phẩm. Thay vì mỗi doanh nghiệp phát triển theo hướng riêng, mô hình hợp tác giữa hãng xe và đơn vị đầu tư hạ tầng có thể giúp rút ngắn thời gian mở rộng mạng lưới, đồng thời tận dụng tốt hơn nguồn lực sẵn có.

Hạ tầng sạc được xem là một trong những "mảnh ghép" quan trọng của quá trình điện hóa giao thông ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Dĩ nhiên, còn quá sớm để khẳng định sự hợp tác giữa BYD Auto Việt Nam và FUTA EV POWER sẽ tạo ra bước ngoặt cho hạ tầng sạc xe điện tại Việt Nam. Hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào tiến độ triển khai, quy mô đầu tư cũng như khả năng mở rộng mạng lưới trong thời gian tới.

Tuy vậy, lễ ký kết giữa hai doanh nghiệp này vẫn là một dấu mốc đáng chú ý. Nếu trước đây các hãng xe điện chủ yếu cạnh tranh bằng sản phẩm, công nghệ hay giá bán, thì hiện nay hạ tầng và hệ sinh thái dịch vụ đang dần trở thành "mặt trận" mới. Việc ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia phát triển mạng lưới sạc được kỳ vọng sẽ mang đến thêm lựa chọn cho người dùng, qua đó góp phần thúc đẩy quá trình phổ cập xe điện tại Việt Nam.