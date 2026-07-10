Ô tô điện tại Việt Nam rầm rộ ưu đãi, điều chỉnh giá bán

Sau giai đoạn tăng trưởng khá tích cực trong những tháng đầu năm 2026, thị trường ô tô Việt Nam bất ngờ chững lại từ nửa cuối quý 2/2026. Sức mua suy giảm khiến doanh số bán hàng của nhiều thương hiệu không còn duy trì được đà tăng trưởng như kỳ vọng. Trong bối cảnh đó, cuộc đua ưu đãi, giảm giá tiếp tục được đẩy lên cao nhằm kích cầu tiêu dùng. Không chỉ ô tô động cơ đốt trong chạy bằng xăng, dầu; giá bán nhiều mẫu mã ô tô điện của các thương hiệu như VinFast, BYD… đang giảm sâu nhờ động thái điều chỉnh giá niêm yết cũng như áp dụng các gói ưu đãi.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, ngay từ những ngày đầu tháng 7.2026 những thương hiệu xe điện hàng đầu tại thị trường Việt Nam như VinFast, BYD… vừa có những động thái thay đổi, tác động đến giá bán của một số mẫu ô tô điện đang phân phối tại Việt Nam. Trong đó, VinFast thu hút sự chú ý khi điều chỉnh giá niêm yết hầu hết các mẫu ô tô điện VinFast đang bán trên thị trường.

VinFast thu hút sự chú ý khi điều chỉnh giá niêm yết hầu hết các mẫu ô tô điện VinFast đang bán trên thị trường Ảnh: B.H

Cụ thể, từ tháng 7.2026 giá bán hầu hết các mẫu ô tô điện VinFast đều được điều chỉnh theo hướng giảm từ vài chục đến cả trăm triệu đồng, tùy mẫu mã, phiên bản. Trong đó, mẫu xe cỡ nhỏ VinFast VF 3 với hai phiên bản, áp dụng mức giá mới từ 285 - 296 triệu đồng, giảm 17 - 19 triệu đồng so với trước đây. Giá VinFast VF 5 Plus giảm 33 triệu đồng, về mức 496 triệu đồng; VF 6 có giá từ 646 - 699 triệu đồng, giảm 43 - 46 triệu đồng; hai phiên bản VF 7 Eco và Plus đều giảm 49 triệu đồng, đưa giá bán niêm yết về mức 740 - 920 triệu đồng. Mẫu xe MPV bán chạy nhất thị trường VinFast Limo Green được hãng giảm 50 triệu đồng, qua đó đưa giá bán khởi điểm về mức 699 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu VF MPV 7 có giá mới 750 triệu đồng, giảm 69 triệu đồng.

Đáng chú ý, mẫu VinFast VF 8 được hãng xe Việt điều chỉnh giá giảm 120 - 121 triệu đồng, đưa giá niêm yết về mức 898 triệu đồng cho bản VF 8 Eco và 1,079 tỉ đồng cho bản VF 8 Plus. Riêng bản VF 8 thế hệ mới tiêu chuẩn có giá 899 triệu đồng, giảm 100 triệu đồng so với trước đây. Mức giảm cao nhất lên tới 151 - 170 triệu đồng được VinFast áp dụng với hai phiên bản của VF 9, đưa giá niêm yết mẫu SUV này về mức 1,348 - 1,529 tỉ đồng.

Mức giảm cao nhất lên tới 151 - 170 triệu đồng được VinFast áp dụng với hai phiên bản của VF 9, đưa giá niêm yết mẫu SUV này về mức 1,348 - 1,529 tỉ đồng Ảnh: B.H

Ngoài ra, các mẫu ô tô điện VinFast hướng đến nhóm khách hàng mua xe chạy dịch vụ như Herio Green hay EC Van cũng được giảm giá trong lần điều chỉnh giá lần này của VinFast. Cụ thể, Herio Green có giá mới 450 triệu đồng, giảm 49 triệu đồng. EC Van với 3 phiên bản, có giá bán từ 268 - 306 triệu đồng, giảm 17 - 19 triệu đồng so với trước đây.

Trong khi đó, khác với VinFast, hãng xe điện Trung Quốc - BYD vẫn giữ nguyên giá đề xuất nhưng giảm giá nhiều mẫu mã sản phẩm đang phân phối tại Việt Nam thông qua các gói ưu đãi. Cụ thể, trong tháng 7.2026, mẫu sedan hạng C - BYD Seal 5 Premium (2025) được áp dụng chương trình giảm giá gần 70 triệu đồng, Seal 5 Premium 2026 giảm gần 35 triệu đồng tương đương mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Mẫu xe hybrid cắm sạc BYD Seal 5 Premium (2025) được áp dụng chương trình giảm giá gần 70 triệu đồng, Seal 5 Premium 2026 giảm gần 35 triệu đồng Ảnh: B.H

Mẫu Crossover 5 chỗ - BYD Sealion 6 Dynamic được hãng giảm giá từ 41,9 - 46,8 triệu đồng, ngoài ra khách hàng mua mẫu xe này còn được tặng gói phụ kiện với trị giá hàng chục triệu đồng. Trong khi đó, tùy phiên bản, đời xe mẫu BYD Atto 2 được BYD giảm giá 30 triệu đồng, kèm gói quà tặng bảo hiểm, thiết bị sạc, thảm sàn… Các mẫu xe cao cấp hơn như BYD HAN, BYD Sealion 8 giảm 20 triệu đồng hoặc gói bảo hiểm, phụ kiện (tuỳ đời xe).

Khác với các chương trình khuyến mãi mang tính thời điểm của BYD, việc điều chỉnh giá niêm yết như VinFast thực hiện đồng nghĩa mức giá mới được áp dụng chính thức trên toàn hệ thống phân phối. Đây được xem là bước đi có tính chiến lược nhằm gia tăng sức cạnh tranh, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng cũng như tạo lợi thế trước sự xuất hiện ngày càng nhiều đối thủ mới.

BYD vẫn giữ nguyên giá đề xuất nhưng giảm giá nhiều mẫu mã sản phẩm đang phân phối tại Việt Nam thông qua các gói ưu đãi Ảnh: B.H

Việc nhiều hãng xe điện liên tiếp tung ưu đãi mang lại lợi ích rõ rệt cho người tiêu dùng. Không chỉ có cơ hội sở hữu xe với chi phí thấp hơn, khách hàng còn được hưởng thêm nhiều chính sách hỗ trợ về tài chính, bảo hiểm, phụ kiện hoặc sạc điện. Đây cũng là yếu tố góp phần rút ngắn khoảng cách giá giữa ô tô điện và các mẫu xe sử dụng động cơ xăng, dầu cùng phân khúc, qua đó thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch.