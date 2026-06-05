Ô tô điện rẻ nhất Việt Nam rục rịch trình làng, giá từ 148 triệu

Cuộc đua phổ cập phương tiện xanh tại Việt Nam đang dần dịch chuyển xuống những phân khúc thấp hơn. Sau các mẫu ô tô điện đô thị giá vài trăm triệu đồng, thị trường sắp đón thêm một lựa chọn có giá cực thấp, chỉ ngang nhiều mẫu xe tay ga cao cấp.

Theo đó, mẫu xe điện mới sắp mở bán chính thức là TMT Nano S05, được hãng hé lộ mức giá khởi điểm chỉ 148 triệu đồng. Nếu mức giá này được áp dụng, đây sẽ là mẫu ô tô mới có giá thấp nhất thị trường Việt Nam.

Đáng chú ý, theo kế hoạch ban đầu, TMT Motors dự kiến phân phối Nano S05 từ cuối quý 2/2026. Tuy nhiên, trao đổi với Thanh Niên mới đây, đại diện đơn vị này cho biết lịch trình đã có sự điều chỉnh. Mẫu microcar (xe siêu nhỏ) này dự kiến sẽ được giới thiệu ra thị trường vào khoảng tháng 8.2026, tức chậm hơn khoảng 2 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Mẫu xe điện siêu nhỏ (microcar) TMT Nano S05 dự kiến sẽ mở bán chính thức tại Việt Nam từ tháng 8.2026 ẢNH: TMT MOTORS

Về giá bán, TMT Motors hiện vẫn chưa công bố mức giá chính thức cho Nano S05. Tuy nhiên, đại diện hãng cho biết, xe dự kiến có giá từ 148 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn.

Hiện tại, trên website chính thức của TMT Motors, Nano S05 đã được giới thiệu với hai phiên bản gồm Nano S05 120 km, sử dụng pin cố định và Nano S05 150 km, sử dụng cấu hình hai pin rời. Tuy vậy, mức giá cụ thể của từng phiên bản vẫn chưa được công bố.

So với nhiều mẫu ô tô điện cỡ nhỏ hiện diện trên thị trường, mức giá dự kiến của Nano S05 thấp hơn đáng kể. Chẳng hạn, Bestune Xiaoma hiện được công bố ở mức giá khoảng 199 triệu đồng.

Không chỉ gây chú ý bởi giá bán, Nano S05 còn sở hữu kích thước thuộc nhóm nhỏ nhất thị trường. Theo thông tin công bố, xe có chiều dài khoảng 2.400 mm, rộng 1.380 mm và cao 1.580 mm, nhỏ hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe đô thị cỡ nhỏ đang bán tại Việt Nam.

Mức giá khởi điểm dự kiến của TMT Nano S05 chỉ 148 triệu đồng, rẻ ngang nhiều mẫu xe máy ẢNH: TMT MOTORS

TMT Nano S05 được phát triển dựa trên nền tảng của mẫu Silence S04, dòng xe điện đang phân phối tại châu Âu bởi thương hiệu Silence, thuộc tập đoàn Acciona của Tây Ban Nha. TMT Motors cho biết, Nano S05 đã được điều chỉnh để phù hợp hơn với điều kiện giao thông cũng như nhu cầu sử dụng thực tế tại Việt Nam.

Thiết kế của xe theo phong cách microcar với khoang lái hai chỗ ngồi. Bên trong xe bố trí các trang bị cơ bản như bảng đồng hồ kỹ thuật số, điều hòa, kính chỉnh điện, cổng sạc USB cùng một số tiện ích phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị.

Một trong những điểm khác biệt đáng chú ý của mẫu xe này nằm ở giải pháp pin. Ngoài phiên bản pin cố định, xe còn có biến thể sử dụng hai pin rời. Thiết kế này cho phép người dùng tháo pin khỏi xe để mang đi sạc tương tự nhiều mẫu xe máy điện hiện nay. Theo các thông tin được công bố trước đó, việc sạc pin có thể thực hiện thông qua nguồn điện dân dụng 220V.

TMT Nano S05 kỳ vọng sẽ mang đến cơ hội tiếp cận ô tô với nhóm đối tượng người dùng đô thị, chưa quá dư dả về tài chính ẢNH: TMT MOTORS

Cũng theo thông tin từ đơn vị phân phối, Nano S05 có phạm vi hoạt động dự kiến từ 120 - 150 km sau mỗi lần sạc đầy, tùy theo phiên bản. Con số này được xem là phù hợp với nhu cầu di chuyển ngắn trong nội đô, nhóm khách hàng mà mẫu xe hướng đến.

Nhìn chung, với mức giá chỉ ngang nhiều mẫu xe máy tay ga cao cấp, TMT Nano S05 được kỳ vọng sẽ mở rộng khả năng tiếp cận ô tô đối với nhóm khách hàng lần đầu mua xe. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của mẫu xe này cũng cho thấy, phân khúc ô tô điện siêu nhỏ đang bắt đầu được các doanh nghiệp chú ý nhiều hơn. Đây có thể là bước thử nghiệm đáng chú ý đối với xu hướng phương tiện chuyển tiếp, nằm giữa xe máy và ô tô truyền thống tại Việt Nam trong những năm tới.