Ô tô điện siêu nhỏ giá dưới 150 triệu sắp mở bán tại Việt Nam

TMT Motors mới đây tiếp tục hé lộ kế hoạch trình làng thêm mẫu ô tô điện siêu nhỏ Nano S05, dự kiến phân phối tại Việt Nam trong quý 2/2026. Như vậy, ngoài các dòng xe MPV, đơn vị này cũng hướng đến mở rộng danh mục sản phẩm sang nhóm xe cá nhân giá rẻ, dễ tiếp cận, hướng đến tệp khách hàng phổ thông tại đô thị.

Nano S05 được TMT Motors phát triển dựa trên nền tảng của mẫu Silence S04 tại châu Âu, nhưng được tinh chỉnh để phù hợp điều kiện giao thông và khí hậu trong nước. Xe có cấu hình hai chỗ ngồi, thiết kế hai cửa bên và một cửa cốp phía sau.

Nano S05 định vị ở phân khúc ô tô siêu nhỏ (microcar), có giá bán chỉ ngang ngửa một số mẫu xe máy tay ga cao cấp ẢNH: TMT MOTORS

Xét về kích thước, Nano S05 thuộc nhóm xe "siêu nhỏ" với chiều dài khoảng 2,28 mét, rộng 1,29 mét và cao 1,59 mét, nhỏ hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe điện đô thị hiện có. Thiết kế gọn gàng giúp S05 dễ dàng di chuyển trong các tuyến phố hẹp hoặc khu dân cư đông đúc, vốn là đặc thù giao thông tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM.

Không gian nội thất xe cũng được thiết kế theo hướng tối giản, tập trung vào các tiện ích cơ bản. Xe trang bị màn hình hiển thị thông tin kích thước khoảng 5 inch, hệ thống điều hòa, kính chỉnh điện, cổng sạc USB và giá đỡ điện thoại. Cách trang bị và bố trí này cho thấy Nano S05 không hướng đến trải nghiệm tiện nghi cao cấp, mà ưu tiên tính thực dụng và chi phí hợp lý.

Đáng chú ý, mẫu xe điện siêu nhỏ này có hai cấu hình pin, gồm pin cố định và pin tháo rời. Trong đó, bản pin tháo rời cho phép người dùng mang pin ra ngoài để sạc trực tiếp từ nguồn điện dân dụng 220 Volt. Đây được xem là giải pháp linh hoạt trong bối cảnh hạ tầng trạm sạc ô tô điện tại Việt Nam chưa phát triển đồng bộ.

Xe điện siêu nhỏ mới của TMT Motors trang bị tối giản, hướng đến sự thực dụng và chi phí thấp ẢNH: TMT MOTORS

Theo công bố, phiên bản pin cố định có thể di chuyển khoảng 120 km sau mỗi lần sạc đầy pin, trong khi bản pin tháo rời đạt phạm vi 75 - 150 km, tùy cấu hình. Khối pin này có thể tháo ra, thao tác chỉ mất khoảng 15 giây, hỗ trợ người dùng sống tại chung cư hoặc khu vực không có chỗ sạc riêng.

Về hiệu năng, Nano S05 chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại trong đô thị với tốc độ tối đa khoảng 85 km/giờ, khả năng tăng tốc từ 0 - 50 km/giờ dưới 7 giây (tham chiếu từ phiên bản nền tảng châu Âu). Điều này cho thấy mẫu xe không hướng đến việc di chuyển đường dài hay cao tốc, mà tập trung vào sự linh hoạt trong quãng đường ngắn.

Trong bối cảnh chi phí sở hữu ô tô tại Việt Nam vẫn còn cao so với thu nhập bình quân, Nano S05 được định vị như một phương tiện trung gian giữa xe máy và ô tô truyền thống. Với mức giá ngang ngửa nhiều mẫu xe tay ga cao cấp, mẫu microcar này thậm chí có thể trở thành ô tô giá rẻ nhất phân phối tại thị trường Việt Nam, thấp hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe điện mini khác. Qua đó mở ra cơ hội tiếp cận ô tô cho nhóm khách hàng phổ thông, đặc biệt là người dùng đô thị.

Nano S05 dự kiến mở bán tại Việt Nam từ tháng 6.2025 ẢNH: TMT MOTORS

Tuy vậy, việc đánh đổi về kích thước, số chỗ ngồi và trang bị cũng là yếu tố cần cân nhắc. Với cấu hình hai chỗ và tiện nghi cơ bản, Nano S05 khó có thể thay thế hoàn toàn ô tô truyền thống, mà phù hợp hơn với vai trò phương tiện cá nhân phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Sự góp mặt của Nano S05 cũng cho thấy xu hướng phát triển các dòng xe điện mini giá rẻ đang dần rõ nét tại Việt Nam. Trong dài hạn, phân khúc này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng trong bối cảnh đô thị ngày càng quá tải.