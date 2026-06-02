Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 18 giờ 37 phút ngày 29.5.2026 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa bàn xã Nội Bài, TP.Hà Nội.

Kinh hoàng xe máy phóng ngược chiều cao tốc lúc chập tối, suýt tông thẳng ô tô

Theo hình ảnh ghi lại từ camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hướng về Lào Cai. Khi gần đến khu vực giao cắt với đường tỉnh 35 (DT 35), tài xế một phen "hú vía" vì phát hiện phía trước bất ngờ xuất hiện một xe máy đang chạy ngược chiều.

Đáng nói, không những bất chấp luật cho xe vào cao tốc và chạy ngược chiều, tài xế xe máy còn liều lĩnh phóng với tốc độ cao, ngay trên làn đường trong cùng sát dải phân cách (làn đường thường cho các xe ô tô lưu thông với tốc độ cao). Hơn nữa, tình huống còn diễn ra vào thời điểm chạng vạng tối rất hạn chế tầm nhìn.

Đi xe máy vào cao tốc xử phạt ra sao? Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi vào đường cao tốc, trừ xe phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc. Đồng thời trừ 6 điểm Giấy phép lái xe. Trường hợp thực hiện hành vi gây tai nạn mức phạt 10 - 14 triệu đồng, trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.



