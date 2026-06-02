Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe - Giao thông

Kinh hoàng xe máy phóng ngược chiều cao tốc lúc chập tối, suýt tông thẳng ô tô

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
02/06/2026 10:11 GMT+7

Trời chập choạng tối hạn chế tầm nhìn, người đàn ông vẫn liều lĩnh điều khiển xe máy chạy ngược chiều cao tốc. Thậm chí cố tình đi ở làn trong cùng sát dải phân cách, suýt gây tai nạn đối đầu với ô tô con.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 18 giờ 37 phút ngày 29.5.2026 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa bàn xã Nội Bài, TP.Hà Nội.

Kinh hoàng xe máy phóng ngược chiều cao tốc lúc chập tối, suýt tông thẳng ô tô

Theo hình ảnh ghi lại từ camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hướng về Lào Cai. Khi gần đến khu vực giao cắt với đường tỉnh 35 (DT 35), tài xế một phen "hú vía" vì phát hiện phía trước bất ngờ xuất hiện một xe máy đang chạy ngược chiều.

Đáng nói, không những bất chấp luật cho xe vào cao tốc và chạy ngược chiều, tài xế xe máy còn liều lĩnh phóng với tốc độ cao, ngay trên làn đường trong cùng sát dải phân cách (làn đường thường cho các xe ô tô lưu thông với tốc độ cao). Hơn nữa, tình huống còn diễn ra vào thời điểm chạng vạng tối rất hạn chế tầm nhìn.

Đi xe máy vào cao tốc xử phạt ra sao?

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi vào đường cao tốc, trừ xe phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc. Đồng thời trừ 6 điểm Giấy phép lái xe.

Trường hợp thực hiện hành vi gây tai nạn mức phạt 10 - 14 triệu đồng, trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.


Tin liên quan

Thanh niên lái xe máy vượt đèn đỏ, 'hết hồn' phanh gấp khi thấy CSGT

Thanh niên lái xe máy vượt đèn đỏ, 'hết hồn' phanh gấp khi thấy CSGT

Cố tình tăng ga cho xe vượt đèn đỏ, tuy nhiên khi phát hiện phía trước có lực lượng CSGT, nam thanh niên lập tức phanh gấp, cho xe lùi lại trước vạch kẻ quy định.

Hai xe máy 'ráng' vượt đèn vàng gây tai nạn tại ngã tư

Tài xế bị phạt 13 triệu đồng vì dừng xe không đặt cảnh báo trên cao tốc

Khám phá thêm chủ đề

Xe máy xe máy chạy ngược chiều Xe máy vào cao tốc cao tốc chạy ngược chiều Ô tô lăng kính giao thông lái xe văn minh bạn đường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận