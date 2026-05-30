Tình huống giao thông hài hước được xác định xảy ra vào khoảng 13 giờ 5 phút ngày 19.5.2026 trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Tân Nhựt, TP.HCM.

Thanh niên lái xe máy vượt đèn đỏ, "hết hồn" phanh gấp khi thấy CSGT. VIDEO: CỤC CSGT

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô cùng lưu thông, thời điểm nói trên, xe này đang dừng chờ đèn đỏ tại nút giao dưới chân cầu Bình Điền, hướng từ tỉnh Tây Ninh (Long An cũ) về TP.HCM. Lúc này, từ phía sau xuất hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy bất chấp đèn đỏ, phóng nhanh qua giao lộ.

Đáng nói, khi phát hiện phía trước có lực lượng CSGT đang đứng chốt, thanh niên giật mình phanh gấp, sau đó cẩn thận lùi xe về trước khu vực vạch kẻ theo đúng quy định. Vụ việc khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bật cười vì hài hước.

Xe máy vượt đèn đỏ phạt ra sao? Hành vi lái xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ được xem như không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định, người vi phạm lỗi này bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng (theo điểm c, khoản 7, điều 7). Bên cạnh đó, tài xế còn bị trừ 4 điểm Giấy phép lái xe. Trường hợp vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông, tài xế bị phạt từ 10 - 14 triệu đồng (điểm b, khoản 10, điều 7).



