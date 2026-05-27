Hai xe máy 'ráng' vượt đèn vàng gây tai nạn tại ngã tư

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 7 giờ ngày 25.5.2026 trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua địa bàn phường Bình Dương, TPHCM (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ).

Hai xe máy "ráng" vượt đèn vàng dẫn đến tai nạn tại ngã tư

Theo hình ảnh ghi lại từ camera hành trình gắn trên một ô tô cùng lưu thông, thời điểm nói trên, hai xe máy di chuyển trên đường Nguyễn Văn Linh, hướng từ vòng xoay Tân Hiệp về chợ Phú Chánh A. Khi đến ngã tư Phú Chánh, dù đèn tín hiệu đã chuyển từ xanh sang vàng, cả hai tài xế đều không giảm tốc để dừng lại. Thay vào đó cố tình tăng ga cố băng qua giao lộ.

Đáng nói, do một xe đi thẳng còn một xe rẽ trái vào đường Huỳnh Văn Lũy đã dẫn đến va chạm. May mắn, tình huống chỉ khiến người phụ nữ điều khiển xe máy màu trắng ngã xuống đường bị thương, xe máy hư hỏng nhẹ.

Xe máy vượt đèn vàng phạt ra sao? Hành vi lái xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn vàng được xem như không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định, người vi phạm lỗi này bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng (theo điểm c, khoản 7, điều 7). Bên cạnh đó, tài xế còn bị trừ 4 điểm Giấy phép lái xe. Trường hợp vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông, tài xế bị phạt từ 10 - 14 triệu đồng (điểm b, khoản 10, điều 7).



