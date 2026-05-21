Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 18.5.2026 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa bàn xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông và thông tin từ Cục CSGT, tại thời điểm nói trên, lái xe V.Q.N (trú tại TP.Hải Phòng) đã điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 15K-529.98 lưu thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai, hướng từ Hà Nội đi Lào Cai. Khi đi quá nút giao IC16 khoảng 500 mét (do không thông thuộc đường và đi theo chỉ dẫn của bản đồ điện tử), tài xế đã liều lĩnh lái xe quay đầu ngay trên cao tốc. Thậm chí tại khu vực không có đèn dường, rất hạn chế tầm nhìn.

Kinh hoàng ô tô quay đầu trên cao tốc trong đêm, phạt tài xế 35 triệu đồng - VIDEO: CỤC CSGT

Hành vi này đặc biệt nguy hiểm bởi các phương tiện trên cao tốc đều di chuyển với tốc độ cao, chỉ cần một tình huống bất ngờ có thể dẫn đến tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, liên hoàn. Do đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục CSGT) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và mời tài xế lên làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế N. đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

Cục CSGT khuyến cáo, các tài xế tuyệt đối không quay đầu, lùi xe hoặc đi ngược chiều trên cao tốc dưới bất kỳ lý do nào. Khi đi quá lối ra, phải tiếp tục di chuyển đến nút giao tiếp theo để quay lại đúng quy định. Đồng thời chủ động quan sát biển báo, nghiên cứu lộ trình trước khi di chuyển, không phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị dẫn đường.

Ô tô đi ngược chiều trên cao tốc bị xử phạt ra sao? Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định, phạt tiền 30 - 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định (khoản 11, điều 6). Ngoài ra, người lái xe vi phạm lỗi này cũng bị trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.



