Bức xúc tài xế ngang nhiên dừng đỗ ô tô giữa đường, mặc kệ các xe khác

Theo thông tin và hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 11.5.2026 trên đường Lê Thánh Tông, đoạn qua địa bàn phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.

Bức xúc tài xế ngang nhiên đỗ ô tô giữa đường, mặc kệ các xe khác

Thời điểm nói trên, một ô tô hạng sang màu trắng (hiệu Mercedes-Benz), mang biển kiểm soát 30H-159.50 đang lưu thông trên đường Lê Thánh Tông, hướng từ Lê Thái Tổ về nút giao với đường Bình Than. Khi đến gần ngã tư Triệu Việt Vương, tài xế đột ngột cho xe dừng lại giữa đường mà không có tín hiệu báo trước. Thậm chí, người này sau đó còn ngang nhiên xuống xe đi vào lề đường, mặc kệ các xe khác phải ùn ứ dừng chờ.

Dừng đỗ xe sai quy định xử phạt ra sao? Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: - Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông (điểm k, khoản 5, điều 6), đồng thời trừ 2 điểm Giấy phép lái xe. - Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông, tài xế bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.



